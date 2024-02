Τηλεθέαση: Οι νικητές στην «μάχη» του Σαββάτου

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η μάχη για την τηλεθέαση στην prime time και late night ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών.

Το βράδυ του Σαββάτου (3/2) στην prime time ζώνη την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», ενώ ακολούθησαν η «Ελληνική ταινία – Η θεία από το Σικάγο» και το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα». Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», με τους «Απαράδεκτους» να βρίσκονται στην δεύτερη θέση και στην τρίτη το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και η «Ελληνική ταινία – Η θεία από το Σικάγο».

Τηλεθέαση: Οι νικητές και οι χαμένοι της Παρασκευής

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ (Ε) 20,5%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΚΑΓΟ 13,0%

ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ 11,8%

ΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ 11,1%

ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ 10,2%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΜΙΑ ΙΤΑΛΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ 9,5%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΤΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ 7,9%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – HERE COMES THE GRUMP 7,4%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΞΥΠΝΑ ΚΟΡΟΙΔΟ 6,3%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 13 5,2%

LATE NIGHT:

THE 2NIGHT SHOW BEST OF 10,9%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΟΥΡΓΙΤΙ 9,3%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 8,9%

ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ (Ε) 8,6%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE VANISHING 5,4%

ΦΟΝΟΙ ΣΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ (Ε) 5,4%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – GET SMART 5,3%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ (Ε) 17,7%

ΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ 11,8%

ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ 11,1%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΚΑΓΟ 11,1%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – HERE COMES THE GRUMP 10,8%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΜΙΑ ΙΤΑΛΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ 9,1%

ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ 7,9%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΤΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ 6,5%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 13 6,2%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΞΥΠΝΑ ΚΟΡΟΙΔΟ 4,9%

LATE NIGHT:

THE 2NIGHT SHOW BEST OF 10,2%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 9,7%

ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ (Ε) 8,7%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΟΥΡΓΙΤΙ 7,4%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – GET SMART 6,0%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE VANISHING 5,2%

ΦΟΝΟΙ ΣΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ (Ε) 3,8%

ΠΗΓΗ