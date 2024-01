Κύπελλο Ελλάδας: Στο Ηράκλειο το Final 8 των Ανδρών και ο τελικός των Γυναικών

Το Ηράκλειο θα φιλοξενήσει το Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ (15-18 Φεβρουαρίου) και τη φετινή σεζόν, με την ΕΟΚ να ανακοινώνει πως η διοργάνωση θα διεξαχθεί στην Κρήτη.

Η είδηση ότι τα Δύο Αοράκια θα υποδεχθούν το Final Eight ήταν γνωστή, ωστόσο πλέον πήρε επίσημη μορφή, με την Ομοσπονδία να προχωρά στην σχετική ανακοίνωση. Θυμίζουμε πως ο τελικός Κυπέλλου Γυναικών θα διεξαχθεί την ίδια μέρα με εκείνον των Ανδρών.

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Final Eight:

Παναθηναϊκός AKTOR

Ολυμπιακός

Προμηθέας Πάτρας

ΠΑΟΚ

Άρης

Περιστέρι bwin

ΑΕΚ Betsson

Πανιώνιος

Η κλήρωση σχετικά με τη θέση που θα καταλάβει ο Πανιώνιος, από την οποία θα σχηματιστούν τα ζευγάρια με την ακολουθία 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη 13:00.

Από τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα και Ελευθερία Μοσχάτου - Εσπερίδες θα προκύψει το ζευγάρι του τελικού του Κυπέλλου Γυναικών.

