Ο 81χρονος σταρ Χάρισον Φορντ τιμήθηκε στην 29η τελετή απονομής των Critics Choice Awards

Ο βραβευμένος με Όσκαρ β' ανδρικού ρόλου πέρυσι για την ταινία "Τα Πάντα όλα", Τζόναθαν Κι Κουάν (Ke Huy Quan) είναι ένας από τους μεγαλύτερους θαυμαστές του Χάρισον Φορντ - Harrison Ford και το απέδειξε για μία ακόμη φορά στα Critics Choice Awards.

Ο 52χρονος ηθοποιός με καταγωγή από το Νότιο Βιετνάμ, κατά την παρουσίαση του Βραβείου Καλύτερης Ηθοποιού σε Δραματική Σειρά αμέσως μετά τη βράβευση του Χάρισον Φορντ δεν μπόρεσε να κρατηθεί και είπε πριν παρουσιάσει τις υποψήφιες στην εν λόγω κατηγορία.

«Πρώτα απ' όλα, πρέπει να πω, Χάρισον, συγχαρητήρια! Είμαι τόσο χαρούμενος, τόσο χαρούμενος που βρέθηκα στην αίθουσα όταν κέρδισες το βραβείο».

Οι δυο τους είχαν παίξει στην ταινία «Indiana Jones and the Temple of Doom» το 1984.

Ο Χάρισον Φορντ έχει γεννηθεί στις 13 Ιουλίου του 1942 στο Σικάγο και καθιερώθηκε ως μεγάλος σταρ στο Χόλιγουντ στα τέλη του ’70 μετά τον ρόλο του Χαν Σόλο στον «Πόλεμο των άστρων».

Με στοιχεία από το ΑΠΕ απ’ όπου & φωτ. όπου εικονίζεται ο Χ. Φορντ με τη σύζυγο του από το 2010, ηθοποιό Καλίστα Φλόκχαρτ.