Το superfood που πρέπει να εντάξετε στη διατροφή σας τη νέα χρονιά - Τα 10 οφέλη για την υγεία

Τα επεξεργασμένα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην αγορά είναι εξαιρετικά δημοφιλή, όμως στερούνται τα θρεπτικά συστατικά που έχουν τα φρέσκα λαχανικά.

Γι’ αυτό είναι καιρός να επαναφέρετε στη διατροφή σας τα φρέσκα λαχανικά.

Ανάμεσα στα λαχανικά που έχουν πολλαπλά οφέλη για τον οργανισμό, θωρακίζοντας την υγεία σας, είναι και τα καρότα. Μάλιστα, αρκετοί το χαρακτηρίζουν ως superfood.

Τα καρότα είναι ένα θρεπτικό λαχανικό με πολλά οφέλη για την υγεία. Είναι πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες. Τα καρότα μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της όρασης, στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, στη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων και καρκίνου και στην υποστήριξη της συνολικής υγείας.

10 οφέλη που προσφέρουν τα καρότα στην υγεία σας

Βελτιώνουν την όραση

Βελτιώνουν την υγεία του δέρματος

Ενισχύουν την ανοσία

Βελτιώνουν την πέψη

Συμβάλλουν στην απώλεια βάρους

Μειώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης

Μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου

Βελτιώνουν την υγεία του εγκεφάλου

Βοηθούν στην καλύτερη αναπνοή

Έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό

Βελτιώνουν την όραση

Τα καρότα είναι πλούσια σε βήτα-καροτίνη, ένα αντιοξειδωτικό που το σώμα μετατρέπει σε βιταμίνη Α. Η βιταμίνη Α είναι απαραίτητη για την καλή υγεία των ματιών και μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της όρασης, συμπεριλαμβανομένης της νυχτερινής όρασης.

Η βιταμίνη Α παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της υγιούς όρασης και μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε να φοράτε γυαλιά για να βλέπετε 15 εκατοστά μακριά. Έτσι, το να συμπεριλάβετε τα καρότα στη διατροφή σας θα σας βοηθήσει να αποφύγετε τη θολή όραση και κατ’ επέκταση δεν θα χρειαστεί να φορέστε γυαλιά.

Εκτός από τη βελτίωση της όρασης, η βιταμίνη Α μπορεί επίσης να βοηθήσει στην προστασία των ματιών από ασθένειες, όπως ο καταρράκτης και η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.

Βελτιώνουν την υγεία του δέρματος

Τα καρότα είναι γεμάτα με αντιοξειδωτικά, όπως καροτενοειδή και βιταμίνη C, τα οποία βοηθούν το σώμα και το δέρμα σας να κρατά μακριά τους εξωτερικούς ρύπους και να καταπολεμά τις βλάβες από τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες με τη σειρά τους προάγουν το υγιές δέρμα.

Η ποσότητα βιταμίνης C που υπάρχει στα καρότα, βοηθά επίσης στην παραγωγή κολλαγόνου, διατηρώντας το δέρμα σας νεανικό και ελαστικό.

Ενισχύουν την ανοσία

Τα καρότα είναι πλούσια σε βιταμίνη Β6 και C. Αυτές οι βιταμίνες είναι απαραίτητες για την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία από λοιμώξεις και ασθένειες.

Είναι μια καλή πηγή βιταμίνης Β6, η οποία είναι απαραίτητη για την παραγωγή λεμφοκυττάρων, τα οποία είναι τύποι λευκών αιμοσφαιρίων που βοηθούν στην καταπολέμηση των λοιμώξεων. Η βιταμίνη Β6 επίσης βοηθά στην παραγωγή αντισωμάτων, τα οποία είναι πρωτεΐνες που αναγνωρίζουν και επιτίθενται σε ξένους εισβολείς.

Τα καρότα είναι επίσης μια καλή πηγή βιταμίνης C, η οποία είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που μπορεί να βοηθήσει στην προστασία των κυττάρων από βλάβες.Η βιταμίνη C επίσης βοηθά στην ενίσχυση της παραγωγής λευκών αιμοσφαιρίων.

Βελτιώνουν την πέψη

Επίσης, είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Οι φυτικές ίνες βοηθούν στη διατήρηση ενός υγιούς εντέρου, αποτρέπουν τη δυσκοιλιότητα και το φούσκωμα, και συμβάλλουν στην τακτική κινητικότητα του εντέρου.

Ειδικότερα, τα καρότα περιέχουν δύο τύπους φυτικών ινών:

Αδιάλυτες φυτικές ίνες: Οι άχρηστες φυτικές ίνες βοηθούν στην προσθήκη όγκου στα κόπρανα, γεγονός που διευκολύνει την εντερική κινητικότητα και την αποβολή.

Διαλυτές φυτικές ίνες: Οι διαλυτές φυτικές ίνες βοηθούν στη μείωση της απορρόφησης χοληστερόλης και σακχάρου από το έντερο.

Οι φυτικές ίνες των καρότων μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της πέψης με διάφορους τρόπους:

Μειώνουν τον κίνδυνο δυσκοιλιότητας: Οι φυτικές ίνες προσθέτουν όγκο στα κόπρανα, γεγονός που τα καθιστά πιο εύκολα στην αποβολή.

Μειώνουν το φούσκωμα: Οι φυτικές ίνες βοηθούν στην απορρόφηση του νερού, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του φουσκώματος.

Βελτιώνουν την τακτική κινητικότητα του εντέρου: Οι φυτικές ίνες βοηθούν στην προώθηση της υγιούς κίνησης των τροφίμων μέσω του πεπτικού σωλήνα.

Συμβάλλουν στην απώλεια βάρους

Τα καρότα είναι μια καλή πηγή φυτικών ινών, οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν να αισθάνεστε χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι φυτικές ίνες απορροφούν νερό στο στομάχι σας, γεγονός που δημιουργεί ένα αίσθημα πληρότητας. Επιπλέον, οι φυτικές ίνες μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της απορρόφησης χοληστερόλης και σακχάρου από το έντερο.

Τα καρότα είναι, επίσης, μια καλή πηγή νερού, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της όρεξης. Το νερό βοηθά να γεμίσει το στομάχι σας και να σας κάνει να αισθάνεστε χορτάτοι.

Μειώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης

Τα καρότα είναι μια καλή πηγή διαλυτών φυτικών ινών, οι οποίες είναι ένα είδος φυτικών ινών που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης.Οι διαλυτές φυτικές ίνες απορροφούν το νερό στο έντερο και σχηματίζουν ένα ζελέ που μπορεί να βοηθήσει στη δέσμευση της χοληστερόλης.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση καρότων μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων της κακής χοληστερόλης (LDL). Μια μελέτη διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που κατανάλωναν 1 φλιτζάνι καρότα την ημέρα είχαν 16% χαμηλότερα επίπεδα LDL από εκείνους που δεν έτρωγαν καρότα.

Εκτός από τις διαλυτές φυτικές ίνες, τα καρότα περιέχουν επίσης βιταμίνη Α, η οποία μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση της χοληστερόλης. Η βιταμίνη Α βοηθά στην παραγωγή χολικών αλάτων, τα οποία βοηθούν στη διάσπαση της χοληστερόλης.

Για να μειώσετε τα επίπεδα χοληστερόλης σας με καρότα, μπορείτε να προσθέσετε καρότα σε σαλάτες, σούπες ή άλλα πιάτα. Μπορείτε επίσης να τρώτε καρότα ως σνακ.

Μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου

Τα καρότα είναι ένα θρεπτικό λαχανικό που είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και άλλες βιοδραστικές ουσίες. Έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση καρότων μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου για διάφορους τύπους καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του παχέος εντέρου, του καρκίνου του μαστού και του καρκίνου του προστάτη.

Τα καρότα περιέχουν διάφορες βιοδραστικές ουσίες που μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία από τον καρκίνο. Αυτές οι ουσίες περιλαμβάνουν:

Φαλκαρινόλη και φαλκαρινδιόλη: Αυτές οι πολυακετυλενικές οξυλίπινες έχουν αντιπολλαπλασιαστική και αντιφλεγμονώδη δράση.

Βιταμίνη Α: Η βιταμίνη Α είναι απαραίτητη για την υγεία του ανοσοποιητικού συστήματος, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του καρκίνου.

Καροτενοειδή: Τα καροτενοειδή είναι φυσικοί χρωστικές ουσίες που έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Μια μελέτη με τίτλο “Carrot Intake and Risk of Colorectal Cancer: A Prospective Cohort Study of 57.053 Danes” διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που κατανάλωναν τα περισσότερα καρότα είχαν 29% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου από εκείνους που κατανάλωναν λιγότερα καρότα.

Μια άλλη μελέτη με τίτλο “Association of Carrot Intake With Breast Cancer Risk in a Prospective Study of Women” διαπίστωσε ότι οι γυναίκες που κατανάλωναν τα περισσότερα καρότα είχαν 17% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού από εκείνες που κατανάλωναν λιγότερα καρότα.

Μια τρίτη μελέτη με τίτλο “Association of Carrot Intake With Prostate Cancer Risk in a Prospective Study of Men” διαπίστωσε ότι οι άνδρες που κατανάλωναν τα περισσότερα καρότα είχαν 22% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη από εκείνους που κατανάλωναν λιγότερα καρότα.

Βελτιώνουν την υγεία του εγκεφάλου

Τα καρότα είναι πλούσια σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία που είναι σημαντικά για την υγεία του εγκεφάλου. Η κατανάλωση καρότων μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας, της μνήμης και της μάθησης.

Τα καρότα περιέχουν διάφορα θρεπτικά συστατικά που είναι ευεργετικά για τον εγκέφαλο, όπως:

Βιταμίνη Α: Η βιταμίνη Α είναι απαραίτητη για την υγεία των ματιών, αλλά παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην υγεία του εγκεφάλου. Η βιταμίνη Α βοηθά στη διατήρηση της υγείας των νευρώνων και στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας.

Βιταμίνη Κ1: Η βιταμίνη Κ1 είναι σημαντική για την πήξη του αίματος, αλλά παίζει επίσης ρόλο στην υγεία του εγκεφάλου. Η βιταμίνη Κ1 βοηθά στη μείωση της

φλεγμονής στον εγκέφαλο, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ασθένειες όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ.

Φυλλικό οξύ: Το φυλλικό οξύ είναι σημαντικό για την ανάπτυξη και την υγεία των κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων των κυττάρων του εγκεφάλου. Το φυλλικό οξύ βοηθά στην προστασία των κυττάρων του εγκεφάλου από βλάβες και στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας.

Κάλιο: Το κάλιο είναι ένα σημαντικό ηλεκτρολύτη που βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και της λειτουργίας των νεύρων. Το κάλιο βοηθά επίσης στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας.

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “Nutritional Neuroscience” διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που κατανάλωναν τα περισσότερα καρότα είχαν 32% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, από εκείνους που κατανάλωναν λιγότερα καρότα.

Βοηθούν στην καλύτερη αναπνοή

Τα καρότα είναι τραγανά και ινώδη, γεγονός που βοηθά στην τόνωση της παραγωγής σάλιου. Το σάλιο είναι σημαντικό για την καλή στοματική υγεία, καθώς βοηθά στην απομάκρυνση των σωματιδίων τροφής και των βακτηρίων από το στόμα, μειώνοντας τον κίνδυνο τερηδόνας και ουλίτιδας.

Επιπλέον, το μασούλημα καρότων μπορεί να βοηθήσει στη φυσική απομάκρυνση της πλάκας και των βακτηρίων από τα δόντια. Η πλάκα είναι μια κολλώδης ουσία που αποτελείται από βακτήρια και άλλα υπολείμματα τροφών. Εάν δεν αφαιρεθεί, μπορεί να σκληρύνει και να μετατραπεί σε πέτρα.

Η βιταμίνη Α στα καρότα, μπορεί επίσης να βοηθήσει στη βελτίωση της στοματικής υγείας. Η βιταμίνη Α είναι απαραίτητη για την υγεία των ούλων και του σμάλτου των δοντιών.

Τα καρότα είναι μια καλή πηγή ενυδάτωσης

Τα καρότα είναι 90% νερό, γεγονός που τα καθιστά μια καλή πηγή ενυδάτωσης. Η ενυδάτωση είναι σημαντική για τη γενική υγεία και ευεξία, καθώς βοηθά στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, στη μεταφορά θρεπτικών συστατικών στα κύτταρα και στην απομάκρυνση των αποβλήτων.

Η ενυδάτωση είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές ή μετά από άσκηση. Όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, ο οργανισμός σας χάνει περισσότερο νερό μέσω της εφίδρωσης. Η άσκηση επίσης μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια υγρών, καθώς ο ιδρώτας απομακρύνει το νερό και τους ηλεκτρολύτες από το σώμα.

Η κατανάλωση καρότων μπορεί να βοηθήσει στην ενυδάτωση του οργανισμού σας.

Συμπερασματικά, τα καρότα είναι ένα θρεπτικό λαχανικό, γνωστό για τα οφέλη που προσφέρει στην υγεία των ματιών και την λειτουργία του εγκεφάλου. Ωστόσο, τα καρότα μπορούν, επίσης, να βοηθήσουν στη βελτίωση της αναπνοής, της καρδιαγγειακής υγείας, της υγείας του πεπτικού συστήματος και της συνολικής υγείας του οργανισμού. Γι’ αυτό αξίζει να τα εντάξετε στην καθημερινή σας διατροφή.

