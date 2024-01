Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τι ανέφερε για τον Στίβεν Χόκινγκ και το “όργιο” στο νησί του

Ο χρηματιστής και παιδόφιλος Τζέφρι Έπσταϊν είχε ζητήσει από την πρώην συνεργάτιδά του Ghislaine Maxwell να αντικρούσει ισχυρισμούς για εμπλοκή ορισμένων διασήμων σε όργια που οργάνωνε.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος έστειλε ένα email στη Maxwell το 2015, στο οποίο την ρωτούσε αν θα μπορούσε να “επιβραβεύσει” τον κύκλο ενός εκ των θυμάτων του, της Virginia Giuffre, σε περίπτωση που κατέθεταν εναντίον της πρώην συνεργάτιδός του η οποία και “διευκόλυνε” – κανόνιζε τα όργια αυτά.

Ο Έπσταϊν, ισχυρίστηκε στο email που ήρθε στο φως της δημοσιότητας μαζί με τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της υπόθεσής του, ότι είχαν διατυπωθεί ψευδείς ισχυρισμοί για τον αστροφυσικό.

“Μπορείς να προσφέρεις αμοιβή σε οποιονδήποτε από τους φίλους, τους γνωστούς ή τους συγγενείς της Virginia (Giuffre) είναι πρόθυμος να βοηθήσει να αποδειχθούν ψευδείς οι ισχυρισμοί της. Οι πιο ισχυροί είναι αυτός με το δείπνο με τον Κλίντον και η νέα εκδοχή για τις Παρθένες Νήσους, ότι ο Στίβεν Χόκινγκ συμμετείχε σε όργιο με ανήλικα άτομα” έγραφε συγκεκριμένα στο email προς την συνεργό του, Ghislaine Maxwell, σύμφωνα με τη Telegraph.

