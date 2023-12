Αυτές είναι οι 10 κορυφαίες αναζητήσεις στη Google για το 2023

Από την K pop και το How I met your mother, σε πιο πρακτικά ερωτήματα που μάλλον ξαφνιάζουν.

Είτε μας αγγίζουν είτε όχι, αυτές είναι οι δημοφιλέστερες αναζητήσεις στη Google για το 2023.

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί για τις πιο συχνές απορίες των ανθρώπων, άρα και τις πιο συχνές ερωτήσεις τους στην Google στα αγγλικά, εν έτει 2023; Οι τάσεις στην αναζήτηση της Google είναι ένα καλό δείγμα για το τι πραγματικά απασχολεί τους ανθρώπους παγκοσμίως, καθώς, όπως αναφέρει το advisoryexcellence.com, αποτυπώνουν την συλλογική περιέργεια των χρηστών του διαδικτύου. Το 2023, οι πιο συχνές ερωτήσεις που απηύθυναν οι χρήστες στη Google, ήταν λοιπόν οι εξής:

“What to watch (Τι να δω)”

Στην πρώτη θέση με 9.140.000 αναζητήσεις βρέθηκε η ερώτηση τι να δω. Σε μια εποχή όπου οι πλατφόρμες streaming παράγουν διαρκώς περιεχόμενο, πολλές φορές οι χρήστες ρωτούν τη Google προκειμένου να προσανατολιστούν.

“Where is my Refund (Πού είναι η επιστροφή χρημάτων μου)”

Η ερώτηση αυτή μπορεί να ξαφνιάζει, ωστόσο αν κανείς αναλογιστεί την αγωνία τόσων ανθρώπων για την επιστροφή φόρου που αναμένουν να λάβουν ετησίως, όλα βγάζουν νόημα. Το 2023 7.480.000 ήταν οι αναζητήσεις σε αυτό τον οτμέα.

“How you like that”

Στην τρίτη θέση με 6.120.000 αναζητήσεις θα συναντήσουμε την τεράστια συμβολή της K-pop στην παραπάνω αναζήτηση. Εκτός από απλή ερώτηση, το “How you like that” είναι τραγούδι του δημοφιλούς Νοτιοκορεάτικου συγκροτήματος BLACKPINK.

“What is my IP Address (Ποια είναι η IP μου)”

Στην τέταρτη θέση είναι οι 4.090.000 αναζητήσεις για την IPτους, την οποία οι χρήστες του διαδικτύου επιθυμούν να μάθουν για διάφορους λόγους.

“How many ounces in a cup (Πόσα γραμμάρια σε ένα φλιτζάνι)”

Οι λάτρεις της μαγειρικής και της ζαχαροπλαστικής συχνά θα εμπιστευθούν την Google για να μετρήσουν τις ποσότητες των υλικών που χρησιμοποιούν. Έρχονται στην πέμπτη θέση με 2.740.000 αναζητήσεις.

“What time is it (Τι ώρα είναι)”

Στην έκτη θέση θα δούμε πως 1.830.000 είναι οι αναζητήσεις που έγιναν το 2023 για το τί ώρα είναι. Χωρίς σχόλια.

“How I met your mother”

Η δημοφιλής σειρά έρχεται στην επόμενη θέση με 1.830.000 επίσης αναζητήσεις.

“How to screenshot on Mac (Πώς να τραβήξω στιγμιότυπο οθόνης σε Mac)”

Στην όγδοη θέση με ξανά 1.830.000 αναζητήσεις βρίσκεται η απορία για το πώς μπορεί κάποιος να τραβήξει στιγμιότυπο οθόνης σε Mac.

“Where am I (Πού βρίσκομαι;)”

1.500.000 ήταν οι αναζητήσεις για το 2023 στη Google από χρήστες πoυ ρωτούσαν να μάθουν που βρίσκονται.

“How to lose weight fast (Πώς να χάσω γρήγορα βάρος)”

Τέλος, στη δέκατη θέση, 1.500.000 χρήστες θέλησαν να μάθουν για έναν γρήγορο τρόπο δίαιτας.