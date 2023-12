Τι είναι το «ψυχρό φεγγάρι» των Χριστουγέννων: Απόψε η τελευταία πανσέληνος του 2023

Η πανσέληνος Δεκεμβρίου, γνωστή ως «Ψυχρή Σελήνη» είναι ήδη ορατή από την παραμονή των Χριστουγέννων, ωστόσο σήμερα το βράδυ θα φτάσει στο αποκορύφωμά της προσφέροντας μια ζεστή σεληνιακή λάμψη κατά τις δροσερές νύχτες των διακοπών.

Η πανσέληνος του Δεκεμβρίου θα μπορούσε να εμφανιστεί με γυμνό μάτι ήδη από την Κυριακή και θα συνεχίσει να φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό για μερικά βράδια αφού φτάσει στο μέγιστο της πληρότητάς της, γράφει το CNN. Η πανσέληνος αυτού του μήνα είναι επίσης γνωστή ως «ψυχρό φεγγάρι», ένας όρος που επινοήθηκε από τους ιθαγενείς της Αμερικής, σε σχέση με τις ψυχρότερες θερμοκρασίες που συνήθως συνδέονται με τον Δεκέμβριο στο βόρειο ημισφαίριο.

Άλλα ονόματα για την τελευταία πανσέληνο του έτους είναι το «Φεγγάρι του Χιονιού», «Xειμωνιάτικο Φεγγάρι» ακόμη και το «Φεγγάρι που ρίχνει τα κέρατα των ελαφιών» (Moon When the Deer Shed Their Antlers») ένα νεύμα στο γεγονός ότι τα κέρατα πολλών ειδών ελαφιών — ανάμεσά τους άλκες και τάρανδοι- αρχίζουν να πέφτουν περίπου αυτή τη στιγμή καθώς η περίοδος αναπαραγωγής πλησιάζει στο τέλος της. Τα ζώα θα αποκτήσουν νέα κέρατα, συνήθως μεγαλύτερα, το επόμενο έτος.

Σημειωτέον, μόνο οι θηλυκοί τάρανδοι διατηρούν τα κέρατα τους μέχρι την περίοδο των Χριστουγέννων. Και αυτό σημαίνει ότι οι τάρανδοι του Άη Βασίλη, που είναι εξημερωμένοι...μπορούν να αναγνωριστούν ως θηλυκοί.

Η πανσέληνος αυτού του μήνα θα είναι επίσης η πρώτη που θα εμφανιστεί μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο, που συνέβη στις 21 Δεκεμβρίου και σηματοδοτεί τη συντομότερη ημέρα του χρόνου. «Η Σελήνη με το χειμερινό ηλιοστάσιο παίρνει το υψηλότερο μονοπάτι κατά μήκος του ουρανού και βρίσκεται πάνω από τον ορίζοντα περισσότερο από οποιαδήποτε Σελήνη - επομένως, είναι η μεγαλύτερη νύχτα», σύμφωνα με το Almanac. Και επειδή η «Ψυχρή πανσέληνος» εμφανίζεται τόσο κοντά στο ηλιοστάσιο, οι μεγάλες νύχτες θα προσφέρουν άφθονες ευκαιρίες θέασης.

Οι θεατές του ουρανού μπορούν να ρίξουν μια ματιά στο τεράστιο φεγγάρι οπουδήποτε με καθαρή θέα στον ουρανό. Αν και για καλύτερη θέαση μπορούν να αναζητήσουν ανεμπόδιστη θέα στον ορίζοντα, καταλήγει το CNN.