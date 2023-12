Οι 11 ταινίες που πρέπει να παρακολουθήσεις μία φορά στη ζωή σου

Οργισμένο Είδωλο



Το “Οργισμένο Είδωλο” είναι μια από τις καλύτερες ταινίες της δεκαετίας του ’80. Το δίδυμο Σκορτσέζε – Ρόμπερτ Ντε Νίρο ήταν ένας εξαιρετικός συνδυασμός και κατάφεραν με μοναδικό τρόπο να απεικονίσουν την ζωή του Τζέικ ΛαΜότα, ενός πυγμάχου μεσαίων βαρών που με την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, την υπέρμετρη οργή, τη σεξουαλική ζήλεια και τη ζωώδη του όρεξη κατέστρεψε τη σχέση του με τη σύζυγο του και αποξενώθηκε από την οικογένειά του. Με την πάροδο των χρόνων η ταινία απέκτησε θρυλική υπόσταση και θεωρείται μια από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών.

Επαναστάτης χωρίς αιτία



Ο Τζέιμς Ντιν υποδύεαται έναν έφηβο, που είναι κανούργιος σε μια μικρή πόλη και υπακούει τους γονείς του, ωστόσο ερωτεύεται την πιο δημοφιλή κοπέλα του σχολείου και έρχεται σε σύγκρουση με τους νταήδες της τάξης του. Η ταινία είναι ένα κειμήλιο της μεταπολεμικής απελευθέρωσης μιας γενιάς που λαχταρούσε να αποδεσμευτεί από τα τραύματα και τα συντρίμμια και να γλεντήσει τον θυμό με ρυθμό. Μέσα από την ιστορία του πρωταγωνιστή, ο σκηνοθέτης αποπειράται να παρουσιάσει την ηθική παρακμή της αμερικανικής νεολαίας, την αποξένωση μεταξύ των ανθρώπων και το χάσμα των γενεών.

Νονός



Ο Νονός θεωρείται μία από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών και όχι άδικα. Βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο του Μάριο Πούτζο και την σκηνοθέτησε ο Φράνσις Φορντ Κόπολα. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την εξαρετική ερμηνεία του Μάρλον Μπράντο και φυσικά την ατάκα “I’m going to make him an offer he can’t refuse” (Θα του κάνω μια προσφορά την οποία δεν θα μπορεί να αρνηθεί), η οποία ψηφίστηκε ως η δεύτερη πιο αξιομνημόνευτη φράση στην ιστορία του κινηματογράφου.

Bullitt



Πολλοί ήταν οι ηθοποιοί που συνδέθηκαν με τα αυτοκίνητα που οδηγούσαν στις ταινίες τους, αλλά ποτέ ένας ηθοποιός δεν ταυτίστηκε τόσο απόλυτα με το αυτοκίνητο του, όπως ο Στιβ ΜακΚουίν με τη Mustang στη θρυλική ταινία “Bullitt”, στην οποία υποδυόταν τον αστυνομικό Frank Bullitt που αναλαμβάνει την προστασία ενός μάρτυρα σε δίκη κατά της Μαφίας, αλλά εκτελεστές εισβάλλουν στην κρυψώνα τους.

Dr. No

Η κινηματογραφική James Bond ταινία “Dr. No” που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1962, σκηνοθετήθηκε από τον Τέρενς Γιανγκ και είχε ως πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι. Ανεξάρτητα από την όποια καλλιτεχνική της αξία, η ταινία κατέχει μια θέση στην ιστορία του κινηματογράφου ως η πρώτη χρονικά της μακρότερης σειράς ταινιών στην ιστορία, αυτή των ταινιών James Bond. Βασίζεται στο μυθιστόρημα του Ίαν Φλέμινγκ και θεωρείται ένα αριστούργημα της 7ης τέχνης.

The Big Lebowski

Ο Jeff “The Dude” Lebowski (Τζεφ Μπρίτζες), δέχεται την επίσκεψη δυο μπράβων. Αφού κατουράνε μέχρι και στο χαλί του διαπιστώνουν ότι κοπανάγανε λάθος Lebowski και αποχωρούν. Ο Dude, τύπος αραχτός από άποψη και ο φίλος του Walter, βετεράνος του Βιετνάμ και… Εβραίος από άποψη, αποφασίζουν να μη το αφήσουν να περάσει έτσι. Πρόεκιται για μια cult ταινία, την οποία χαρακτηρίζουν οι διάλογοι της, η στάση ζωής των ηρώων της, η μουσική της και οι σκηνές των ονείρων του Dude.

Ο Ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ



Ο Ματ Ντέιμον υποδύεται με μεγάλη επιτυχία τον Τομ Ρίπλεϊ στην ταινία “Ο Ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ”, η οποία βασίστηκε στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Πατρίσια Χάισμιθ. Το υπόλοιπο καστ απαρτίζουν οι Γκουίνεθ Πάλτροου, Τζουντ Λο, Κέιτ Μπλάνσετ και Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, ενώ την σκηνοθεσία ανέλαβε ο Άντονι Μινγκέλα, Η ταινία έλαβε εξαιρετικά σχόλια από τους κριτικούς, ενώ έγινε και μεγάλη εισπρακτική επιτυχία. Έλαβε πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Διασκευασμένου Σεναρίου και Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του Τζουντ Λο.

Υπόθεση Τόμας Κράουν



Ένας νέος, όμορφος, εκατομμυριούχος και εκκεντρικός άνδρας, κάνει την τέλεια ληστεία και ξέρει ότι κανείς δεν είναι τόσο έξυπνος για να τον ανακαλύψει. Μια νέα, όμορφη, σέξι και με ακαταμάχητο στυλ γυναίκα, ξεκινά ένα παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, με τον άνθρωπο που θεωρεί εγκέφαλο της ληστείας. Ο Στιβ ΜακΚουίν στα καλύτερα του!

Σημαδεμένος



Το επικό γκανγκστερικό φιλμ του Μπράιαν Ντε Πάλμα δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Ο Αλ Πατσίνο έδωσε μια από τις πιο αξιομνημόνυετες ερμηνείες του ως ο “βασιλιάς της κοκαΐνης” Τόνι Μοντάνα και συγκλόνισε τα ακροατήρια και τους κριτικούς εκείνη την εποχή λόγω της έντονης βίας και της χρήσης ναρκωτικών.

Τα Καλά Παιδιά



Τα “Καλά Παιδιά” είναι αμερικανική βιογραφική αστυνομική ταινία του 1990, σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορτσέζε. Το σενάριο το έγραψε ο ίδιος ο Σκορτσέζε, σε συνεργασία με τον Νίκολας Πιλέγκι, το οποίο βασίστηκε σε βιβλίο του τελευταίου, το Wiseguy. Πρωταγωνιστούν οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζο Πέσι και Ρέι Λιότα. Η ταινία εξιστορεί την άνοδο και την καθόδο της μαφίας, στην οποία συμμετείχε ο Χένρι Χιλ.

Οι Ασυγχώρητοι

Οι “Ασυγχώρητοι” είναι γουέστερν παραγωγής 1992 σε σκηνοθεσία Κλιντ Ίστγουντ και έχει ως πρωταγωνιστές τον ίδιο τον Ίστγουντ μαζί με τους Τζιν Χάκμαν, Μόργκαν Φρίμαν και Ρίτσαρντ Χάρις. Ο Ίστγουντ είχε δηλώσει ότι η ταινία επρόκειτο να είναι το τελευταίο του γουέστερν και αφιέρωσε την ταινία στους αποθάνοντες σκηνοθέτες και μέντορες του Ντον Σίγκελ και Σέρτζιο Λεόνε. Όσον αφορά την πλοκή, ένας γερασμένος πιστολέρο ξεκινά για μια τελευταία αποστολή, συντροφιά με τον μαύρο συνεργάτη του, αντιμετωπίζοντας τη σαδιστική βία ενός σερίφη.