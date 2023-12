Netflix: Αυτές είναι οι ταινίες και οι σειρές που παρακολούθησαν οι περισσότεροι

Η κατάταξη του Netflix έχει γίνει με βάση τις ώρες θέασης που έχουν καταγράψει. Πρώτη στην κατάταξη έρχεται η σειρα The Night Agent. Η πρωτοποριακή σειρά αναδείχθηκε ξεκάθαρος πρωταγωνιστής, με τον εκπληκτικό αριθμό των 812 εκατομμυρίων ωρών παρακολούθησης.

622.800.000 ώρες έχει καταγράψει το σκληρό κορεατικό Δράμα The Glory.

Ακολουθεί η πολύ δημοφιλής σειρά Wednesday με πάνω από 507.700.000 ώρες.

Την πεντάδα συμπληρώνει η σειρά Queen Charlotte: A Bridgerton Story, καθώς καθήλωσε τους τηλεθεατές για 503.000.000 ώρες.

Netflix: Οι 10 κορυφαίοι τίτλοι και οι ώρες προβολής (Ιανουάριος-Ιούνιος)

«The Night Agent»: Season 1 (812.100.000 ώρες)

«Ginny & Georgia»: Season 2 (665.100.000 ώρες)

«The Glory»: Season 1 (622.800.000 ώρες)

«Wednesday»: Season 1 (507.700.000 ώρες)

«Queen Charlotte: A Bridgerton Story» (503.000.000 ώρες)

«You»: Season 4 (440.600.000 ώρες)

«La Reina del Sur»: Season 3 (429.600.000 ώρες)

«Outer Banks»: Season 3 (402.500.000 ώρες)

«Ginny & Georgia»: Season 1 (302.100.000 ώρες)

«FUBAR»: Season 1 (266.200.000 ώρες).

Οι πιο δημοφιλείς στην Ελλάδα

Ανάλογη λίστα με τις δημοφιλέστερες σειρές έχει καταγραφεί και για την Ελλάδα με πρώτη να έρχεται η κωμική σειρά Never Have I Ever και την ιστορία μιας έφηβης.

Ακολουθούν οι σειρές Manifest και Fake Profile, ενώ στην τέταρτη θέση προτιμήσεων των Ελλήνων έρχεται η σειρά που μιλά για την ζωή του Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ.