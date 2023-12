Ο Μαέστρος Σταύρος Σολωμός μιλά στο thebest.gr για το φετινό Χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο και τα 40 χρόνια της Πολυφωνικής και τη συμβουλή που τον σημάδεψε

-Κύριε Σολωμέ στις 22 & 23/12/2023 θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Κοντσέρτο – γκαλά της Πολυφωνικής που πλέον αποτελεί θεσμό για την Πάτρα & όχι μόνο. Ποιες θα είναι οι εκπλήξεις του φετινού κοντσέρτου που πάντα χαρίζει μαγικές στιγμές στο μουσικόφιλο κοινό.

Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, που μου δίδεται η ευκαιρία μέσω του the best.gr να αναφερθώ στην κορυφαία αυτή μουσική εκδήλωση του Οργανισμού μας, που ασφαλώς πέραν του θεσμού, αποτελεί και τη μεγαλύτερη Χριστουγεννιάτικη και επί διήμερο συναυλία της πόλης μας.

Είναι πέραν από κάθε αμφιβολία, πως η δυναμική, που έχει αναπτυχθεί μέσω του Χριστουγεννιάτικου Κοντσέρτου, έχει όχι μόνον τοπική αλλά και Πανελλήνια απήχηση, αφού δεν είναι λίγοι εκείνοι οι φίλοι, που έρχονται από πολλά μέρη της Ελλάδας μας για να το παρακολουθήσουν.

Μια δυναμική, που διακόπηκε βιαίως μετά το 2019, λόγω της πανδημίας, που παρά τις αντιξοότητες, που όλοι βιώσαμε, συνεχίστηκε με διαδικτυακές προβολές, αλλά και ζωντανές συναυλίες όπως αυτές του 2022.

Φέτος επανακάμπτουμε συν Θεώ, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, «αναβιώνοντας» το θεσμό, που τόσο ζεστά έχει αγκαλιάσει η πόλη μας, με τη συνδιοργάνωση της εφημερίδας «Πελοπόννησος» και με τη στήριξη κρατικών, δημοτικών και ιδιωτικών φορέων.

350 ερμηνευτές- σολίστ, ορχήστρες, χορωδίες, μπαλέτο- θα δώσουν τον καλύτερο εαυτόν τους ώστε να ζήσουμε όλοι μαζί τις όντως μαγικές στιγμές των Χριστουγέννων.

Η διακόσμηση της σκηνής, οι εξαίσιες ερμηνείες των προσκεκλημένων μας σολίστ, οι μελωδίες από το παγκόσμιο ρεπερτόριο της μουσικής με τις Χορωδίες και τις Ορχήστρες μας, οι χορευτικές παρεμβάσεις, οι εναλλαγές των ερμηνευτών επί σκηνής κ.α. συνιστούν ανεπιφύλακτα εκπλήξεις, που ξεκινούν από την υποδοχή των προσκεκλημένων μας και καταλήγουν στη δεξίωση της αποχώρησης.

- Θυμήστε μας πότε πρωτοδιοργανώθηκε το Χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο και ποια θεωρείτε την κορυφαία και πλέον αξιομνημόνευτη στιγμή του, καλλιτεχνικά.

Έτος 1995. Η πρώτη απόπειρα Χριστουγεννιάτικης συνεύρεσης μας, έγινε στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού μας. Ήταν η σπίθα που άναψε μια φλόγα δημιουργίας και προσφοράς της εορταστικής μουσικής στο κοινό της πόλης μας, αρχικά.

Η τότε Νομαρχία Αχαΐας, στήριξε την προσπάθεια και το όραμα μας αυτό, μεταφέροντας πλέον το «Χριστουγεννιάτικο Κοντσέρτο» όπως το ονομάσαμε (χαρακτηριστικός όσον και μοναδικός τίτλος), στο Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων».

Από το 2000 και μεταγενέστερα η εορταστική αυτή συναυλία και λόγω της μεγάλης ζήτησης από την τοπική κοινωνία, πραγματοποιείται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, εκτός του έτους 2006, που λόγω της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, έγινε στο «Εργοστάσιο Τέχνης». Μάλιστα από το 2016 και μεταγενέστερα γίνεται επί διήμερο, προκειμένου να καλύψει τη μεγάλη προσέλευση των συμπολιτών μας και όχι μόνο.

Αρχικά ξεκινήσαμε με την Μικτή Χορωδία, συνεχίσαμε με τη συμμετοχή της Παιδικής Χορωδίας και προϊόντος του χρόνου και μέχρι σήμερα, συμμετείχαν και συμμετέχουν πολλά εκ των 11 τμημάτων του Οργανισμού μας, είτε αυτοτελώς, είτε συνεργαζόμενα μεταξύ τους.

Θα μπορούσε κανείς να υπογραμμίσει, πως αυτή συνοπτικά είναι και η ιστορία του «Χριστουγεννιάτικου Κοντσέρτου», από το οποίο παρέλασαν πλήθος επιφανών λυρικών καλλιτεχνών, Ορχήστρες και Φιλαρμονικές από όλη την Ελλάδα, χορωδίες, μπαλέτα κ.α.

- Έχουν τραγουδήσει σημαντικά ονόματα όπως η σοπράνο Βασιλική Καραγιάννη ενώ φέτος θα λάβουν μέρος οι Αντώνης Κορωναίος και Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μιλήστε μας γι’ αυτές τις γκεστ προσκλήσεις.

Αποτελεί τιμή για τον Οργανισμό μας, αλλά και για τον «ομιλούντα» ιδιαιτέρως, η παρουσία εκλεκτών καλλιτεχνών, οι οποίοι ανιδιοτελώς προσκαλούνται να κοσμήσουν με την παρουσία και την υψηλή καλλιτεχνική τους ερμηνεία, το «Χριστουγεννιάτικο Κοντσέρτο» μας.

Σας εξομολογούμαι, πως η επιλογή έχει πάντα μία ιδιαίτερη δυσκολία, προκειμένου να προσεγγίσουμε καταξιωμένους καλλιτέχνες, να τους μεταφέρουμε τη φιλοσοφία μας, να μας γνωρίσουν και να τους κάνουμε κοινωνούς του πνεύματος του «Χριστουγεννιάτικου Κοντσέρτου».

Μέχρι στιγμής το έχουμε πετύχει, γιατί το έργο της «Πολυφωνικής» διαχρονικά και γνωστό είναι, αλλά και αποτελεί και πόλο έλξης για καλλιτέχνες που θα ήθελαν να συμβάλουν στην διατήρηση και την ανέλιξη του θεσμού αυτού.

Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα (φοβούμαι μήπως παραλείψω κάποιους) αλλά να καταγράψω το γεγονός, πως πολλοί λυρικοί καλλιτέχνες, που έλκουν την καταγωγή τους από την Πάτρα (όπως η αναφερθείσα ήδη σοπράνο Βασιλική Καραγιάννη) μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους και που ολοκληρώνοντας την εδώ καλλιτεχνική τους προσφορά, μιλούν πάντα με τα καλύτερα λόγια γι αυτό που έζησαν επί διήμερο στην Πάτρα.

Τόσον από καλλιτεχνικής πλευράς, όσον και από πλευράς, οργάνωσης, φιλοξενίας, καλλιέργειας σχέσεων. Όλα αυτά δηλ. που εμπίπτουν στη φιλοσοφία του Οργανισμού και τα οποία θεωρούμε αταλάντευτες και αδιαπραγμάτευτες αξίες.

Η σοπράνο Τζίνα Φωτεινοπούλου και ο τενόρος Αντώνης Κορωναίος, είναι δύο εκλεκτοί καλλιτέχνες του λυρικού τραγουδιού με τεράστια καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η συνεργασία μας ξεκίνησε ένα χρόνο νωρίτερα, όταν πρωτοσυναντηθήκαμε στην Αθήνα και τους μιλήσαμε για την πεποίθηση μας, πως η παρουσία τους στο «Χριστουγεννιάτικο Κοντσέρτο» του 2023, θα αποτελούσε ευχής έργο και τίτλο τιμής για τον Οργανισμό μας.

Η πρόθυμη αποδοχή των προτάσεων μας, με την καθοριστική συμβολή του μέλους του Οργανισμού μας και Διευθυντού της Χορωδίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Αγαθάγγελου Γεωργακάτου, δεν μπορεί παρά να αποτελεί παρά ένα χαρμόσυνο γεγονός, τόσον για την κοινωνία της πόλης μας, αλλά και για τα μέλη της «Πολυφωνικής».

-Φέτος η διοργάνωση συμπίπτει με τα 40 χρόνια της Πολυφωνικής. Τι συναισθήματα έχετε για τα σαράντα αυτά χρόνια που κύλησαν τόσο δημιουργικά με την Πολυφωνική να είναι πλέον σε ένα υψηλό επίπεδο και καταξιωμένη πανελλαδικά αλλά και στο εξωτερικό.

Συναισθήματα, αγαπητέ κύριε Μαρτάτε, 40 χρόνων, δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν σε μία συνέντευξη, ακόμα και αν γράφαμε σελίδες ολόκληρες.

Κάνοντας μία, έτσι, φευγαλέα ανασκόπηση, γυρίζω στα χρόνια του 1983, όταν τότε στις 28 Απριλίου, μερικοί εραστές του χορωδιακού τραγουδιού, οραματίστηκαν αυτό που σήμερα λέγεται «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΤΡΑΣ».

Τότε βέβαια, μόνο με την Μικτή και την Παιδική Χορωδία. Σήμερα με 11 τμήματα και με πέραν των 800 μελών στις τάξεις του Οργανισμού.

Τότε με μία πρόχειρη σφραγίδα και ένα μικρό γραφείο, σαν πρώτα περιουσιακά στοιχεία. Σήμερα, με ότι μπορούν οι σύγχρονες εγκαταστάσεις μας, στο νεοκλασικό κτήριο «Πραπόπουλου» της οδού Κορίνθου και Γούναρη, να προσφέρουν, στον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση, τη Χορωδιακή, την Ορχηστρική και τη Θεατρική πράξη.

Μια ιστορία, που ανάγλυφα παρουσιάστηκε στην πρόσφατη μεγάλη επετειακή μας συναυλία, με την ευκαιρία των 40 χρόνων του Οργανισμού, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά και στην έκθεση φωτογραφιών της Μικτής Χορωδίας, που οργάνωσε το μέλος μας, καλλιτέχνης φωτογράφος, Χάρης Αναγνωστόπουλος, στην Αγορά Αργύρη, προ δεκαπενθημέρου.

Θα μου επιτρέψετε να σημειώσω, πως η διαχρονική όσον και ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗΣ παρουσία και προσφορά της «Πολυφωνικής», στηρίζεται σε κάποιες αξίες, επαναλαμβάνω αδιαπραγμάτευτες, που αποτελούν και την επιτομή του οράματος μας: Συνέπεια, πειθαρχία, οργάνωση και προγραμματισμός. Πέραν τούτων; Η αγάπη και ο σεβασμός στο έργο που παράγουμε ο καθ’ ένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, με στόχο τον Πολιτισμό και την προαγωγή του, όχι μόνον στην πόλη μας, αλλά και εγχωρίως και διεθνώς.

Με το περίβλημα του «ερασιτέχνη» αλλά και με την πίστη του «επαγγελματία».

Το πιστοποιούν οι πλέον των 3.000 συναυλιών μας και οι πέραν των 85 διακρίσεων σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς.

Αλλά πόσο αξία έχουν πραγματικά τα μετάλλια και τα βραβεία; Για μένα προσωπικά, αν θέλετε, αποτελούν επιβράβευση του κόπου των τμημάτων και των μελών μας.

Αλλά οι ανθρώπινες αξίες, του αλληλοσεβασμού, της αλληλοκατανόησης, της συνεργασίας είναι οι ακλόνητοι κρίκοι της αλυσίδας, που δένουν το παζλ των οραμάτων μας. Εκεί που υστεροβουλίες, κακεντρέχειες, καιροσκοπισμοί και αυτοπροβολές δεν έχουν θέση και παρουσία, όντας αποβλητέες. Με αυτά τα «πιστεύω» προσπαθούμε να αγκαλιάσουμε και να εκπαιδεύσουμε, εκείνους που μας εμπιστεύονται.

- Τι σας ώθησε τον Απρίλιο του 1983 και σε νεαρή ηλικία, στα 30 σας, να οργανώσετε την Πολυφωνική που πλέον σήμερα αποτελείται από 11 τμήματα με επικεφαλής την Μικτή Χορωδία, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα μουσικών επιλογών.

Είναι αλήθεια και το καταθέτω εκ βαθέων, πως η Μικτή Χορωδία αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» του Οργανισμού, ως το πρώτο και μεγαλύτερο ερασιτεχνικό τμήμα του.

Η σπίθα που έγινε φλόγα, τότε το μακρινό 1983, ξεπήδησε από την αναγκαιότητα της δημιουργίας μιας χορωδίας σύγχρονων προδιαγραφών και με διαφορετική νοοτροπία, από εκείνες που εκείνη την εποχή ήταν εδραιωμένες.

Σε αυτό συνετέλεσε, η επικοινωνία μου με την εξωτερική πραγματικότητα- εννοώ εκτός Ελλάδος- που βρέθηκα είτε για σπουδές, είτε για συμμετοχή σε χορωδιακές πράξεις.

Όμως συνάντησα και την απαιτούμενη στήριξη, για το μεγάλο εγχείρημα στο οποίο πολλοί φίλοι τότε πιστέψαμε.

Αρχής γενομένης από την αείμνηστη μητέρα μου Βούλα, της οποίας η στήριξη, υπήρξε μέχρι την τελευταία της πνοή, της συζύγου μου Μαρίας και των παιδιών μου αργότερα Κωνσταντίνου και Αλέξανδρου, χωρίς την ανοχή των οποίων δεν θα είχα ασχοληθεί με τόσο πάθος, αυταπάρνηση και αγάπη προς το αντικείμενο της μουσικής, συναισθήματα που με διακατέχουν.

Συνάντησα όμως και τη στήριξη, από όλους τους τότε συνεργάτες μου, κάποιοι των οποίων συνεχίζουν από τα ίδια μετερίζια τον αγώνα τους για τη χορωδιακή πράξη, που τους τιμώ και τους ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκαν μέχρι σήμερα.

Κύλησε λοιπόν ο χρόνος, το όραμα γιγαντώθηκε και νάμαστε σήμερα με 11 τμήματα, που τα παραθέτω για λόγους ηθικούς αλλά και ουσιαστικούς προς τους αναγνώστες μας: ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ (Διεύθυνση: Μαριαλένα Μπόκαρη), ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ (Διεύθυνση: Αρετούσα Νικολοπούλου), ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ (Διεύθυνση: Λούση Χριστοδούλου), ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ (Διεύθυνση: ο ομιλών), ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ (Διεύθυνση: Γιάννης Κόττορος), ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ «ΕΜΜΕΛΕΙΑ» (Διεύθυνση: Αλμπένα Πενκόβα), ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ (Διεύθυνση: Γιώργος Μπουρδόπουλος), ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (Διεύθυνση: Αθηνά Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου), ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ «VIBRATO» (Διεύθυνση: Γιώργος Αθανασακόπουλος), ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «ΗΛΙΟΔΩΡΙΑ» (Διεύθυνση: Γιάννης Παναγιωτόπουλος) και το ΩΔΕΙΟ του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ μας (Διεύθυνση: Γιώργος Μπουρδόπουλος, Διοικητική Διεύθυνση: Έφη Καββαδία Ζέρβα, Αναπληρώτρια Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Οργανισμού). Συναθροίζω τις πιανίστες μας Μαρίνα Μυλωνά και Λούση Χριστοδούλου, αλλά και τους 43 καταξιωμένους εκπαιδευτικούς- μουσικούς του Ωδείου μας.

-Τι σημαίνει για εσάς η μουσική και δη η χορωδιακή. Ποιο το ωραιότερο κομπλιμέντο και συμβουλή που έχετε ακούσει στη διάρκεια της πορείας σας.

Τι σημαίνει για τον άνθρωπο το «ευ ζην»; Μία υπαρξιακή αναγκαιότητα, περιβεβλημένη από τις αξίες του εσώτερου συναισθήματος μας. Αυτό θα μπορούσα, ίσως, να καταγράψω ως ορισμό της σημασίας της μουσικής για τον ομιλούντα. Γιατί η μουσική είναι συναίσθημα. Γιατί η μουσική μιλά απ’ ευθείας στην ψυχή του ανθρώπου. Γιατί η χορωδιακή μουσική, εξυμνεί τη συνεργασία και την κοινωνικότητα. Γιατί περιγράφει κάθε τι, που μπορεί να «δέσει» διαφορετικούς ανθρώπους, αλλά με κοινούς στόχους και εξαίρετους προσανατολισμούς της καθημερινότητας τους.

Δε θα σταθώ απαθής στην επιβράβευση και στην άδολη αγάπη του κοινού που παρακολουθεί τις πράξεις μας. Θα θυμηθώ όμως, αυτό που μου είπε (νέος τότε ο ομιλών), ένας καταξιωμένος μαέστρος, στα πρώτα βήματα του έργου μας: Μείνε αδιάφορος, σαν ακούσεις τις Σειρήνες να σε χειροκροτούν. Μείνε χαμογελαστός, σαν οι πίκρες των δυσκολιών κάμψουν την πορεία σου. Μείνε ταπεινός, όσα βραβεία και αν στρωθούν στα καλλιτεχνικά σου μονοπάτια. Τότε θα έχεις πετύχει ένα μικρό βήμα για την ολοκλήρωση σου, ως άνθρωπος και ως μουσικός. Χρειάζεται μήπως, κάποια καλύτερη συμβουλή;;;

-Πώς φαντάζεστε την Πολυφωνική τα επόμενα χρόνια. Έχετε κάποια παράπονα ενδεχομένως για μία μεγαλύτερη στήριξη από την πολιτεία που δεν υπάρχει.

Η απάντηση είναι δύσκολη στην ερώτηση σας. Γιατί η φαντασία από την πραγματικότητα απέχει. Πάραυτα, ευχή εκφράζω και ελπίδα το έργο της «Πολυφωνικής» να είναι συνεχές, ώστε να προσφέρει, αυτό που έχει τη δυνατότητα, σε μικρούς και σε μεγάλους.

Το γνωστό γνωμικό του λαού μας, μιλάει για ένα κούκο που δεν φέρνει την άνοιξη. Γι αυτό πιστεύω στις συνεργασίες και στα αποτελέσματα, που πηγάζουν από αυτές. Συχνά αναφέρομαι στον τομέα της ανάπτυξης και της περαιτέρω ανέλιξης κάθε υγιούς δύναμης και δη στον Πολιτισμό.

Αλλά πάντα με σύνεση και προσεχτικά βήματα. Δε θα παραλείψω: ο ομιλών δεν θα είναι αιώνια στο «πόντιουμ». Κάποια στιγμή τα φώτα της ράμπας θα χαμηλώσουν και θα πρέπει να υπάρξει η επόμενη ημέρα.

Αλλά το έργο του Οργανισμού, οφείλει να συνεχίζεται, ως επιταγή της ίδιας μας της κοινωνίας, ως έργο πολλών και όχι ενός.

Κατά την έννοια αυτή η στήριξη από την κεντρική και τοπική Πολιτεία, φαντάζει ως μία αναγκαιότητα για την όποια συνέχεια. Έχουν γίνει βήματα. Θα ήμουν άδικος αν δεν το κατέθετα. Θα πρέπει ίσως να γίνουν και μεγαλύτερα. Γιατί ο ιδιωτικός τομέας (τον οποίο και υπηρετούμε) και δη του Πολιτισμού, αυτό το έχει πραγματικά ανάγκη. Δεν είναι παράπονο, είναι υποχρέωση των ιθυνόντων.

-Η Πάτρα ανέκαθεν ήταν λίκνο της χορωδιακής και εκκλησιαστικής μουσικής. Και εσείς ο ίδιος, αν δεν κάνω λάθος, κάνατε το ξεκίνημα σας από την Πατραϊκή Μαντολινάτα.

Είναι αλήθεια και έτσι γαλουχηθήκαμε εκ νεότητας μας. Ξεκίνησα με την προτροπή της μητέρας μου και του αείμνηστου δασκάλου μου, Δημήτρη Σινούρη, ως χορωδός στην Πατραϊκή Μαντολινάτα & Μικτή Χορωδία, ήδη από την Τετάρτη (τότε) Γυμνασίου, ενώ παράλληλα είχα συμμετοχή και σε εκκλησιαστικές χορωδίες της πόλης μας. Ήταν τα πρώτα μου βήματα, επί διευθύνσεως του αείμνηστου Κώστα Βαφειάδη, ως βοηθός Μαέστρου και αργότερα το 1980 αξιώθηκα με τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, κερδίζοντας μάλιστα την 3η θέση στο διαγωνισμό του Χορωδιακού Φεστιβάλ Αθηνών. Το 1983 δημιουργήσαμε την «Πολυφωνική».

-Τέλος κ. Σολωμέ, ποια τα επόμενα σχέδια – πλάνα για την Πολυφωνική για μέσα το 2024. Υπάρχει κάποιο όνειρο – στόχος που ακόμα δεν έχει επιτευχθεί (κάποια εμφάνιση σε φημισμένο χώρο ή κάποια σύμπραξη που θα θέλατε πολύ).

Σας μίλησα προηγουμένως για την πίστη μας στον προγραμματισμό. Επομένως και τα πλάνα μας για το 2024 είναι ολοκληρωμένα κατά μεγάλο βαθμό.

Όμως, πιστέψατε με, αρκετά γεγονότα, έχουν να κάνουν με τα οικονομικά δεδομένα, υπόθεση δύσκολη στον προγραμματισμό.

Οι στόχοι με τους συνεργάτες μου στο Διοικητικό Συμβούλιο (Πρόεδρος: Γιάννης Κόττορος, Αντιπρόεδροι Α΄και Β΄: Γιώργος Σταματόπουλος και Παναγιώτης Αρκαδιανός, Γ. Γραμματέας: Αρετούσα Νικολοπούλου, Ταμίας: Γιάννης Καλαντζόπουλος, Δημόσιες Σχέσεις: Γιάννης Αλεξόπουλος, Έφορος: Κωνσταντίνα Κατωπόδη) έχουν τεθεί ήδη.

Μου αρέσει όμως να παρουσιάζω κάτι, όταν αυτό είναι πλέον τελεσίδικο. Για το λόγο αυτό επιτρέψατε μου να σταθώ μόνο στο «Χριστουγεννιάτικο Κοντσέρτο» του Οργανισμού μας, που αποτελεί τον άμεσο και σημαίνοντα στόχο μας.

Με σύνεση και δύναμη συνεχίζουμε τον αγώνα μας, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στις επάλξεις της «Πολυφωνικής» και με τη στήριξη της κοινωνίας μας.

Σας ευχαριστώ από βάθους καρδιάς.

*Να προσθέσουμε πως το πρώτο μέρος των συναυλιών του Χριστουγεννιάτικου Κοντσέρτου της Πολυφωνικής θα περιλαμβάνει διάφορα έργα από το εγχώριο και διεθνές ρεπερτόριο, με τους σολίστ, τις Χορωδίες και τις Ορχήστρες του Οργανισμού, ενώ στο δεύτερο μέρος θα ακουστούν μερικά από τα σημαντικότερα έργα του κλασσικού ρεπορτορίου, όπως: «Casta Diva» (Όπερα «Norma», Vincenzo Bellini), «Nessun Dorma» (Όπερα «Turandot», Giacomo Puccini), «Ave Maria», Giulio Caccini, «Hymn to Virgin», Robert Prizeman, «Exodus» (soundtrack album, Ernest Gold), «Con te partirò» (Francesco Sartori και Lucio Quarantotto), «Adiemus», Karl Jenkins, «Angels we have heard on high», παραδοσιακό σε επεξεργασία του Daryl McKenzie καθώς και διάσημες και διαχρονικές μελωδίες όπως, «It’s the most wonderful time of the year» του Eddie Pola, ενώ το πρόγραμμα της συναυλίας θα κλείσει με παραδοσιακά κάλαντα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συμμετέχουν συνολικά: 350 Ερμηνευτές.

Το Christmas Gala Χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο 2023 τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.