House of the Dragon: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της δεύτερης σεζόν

Το «House of the Dragon» επιστρέφει και το HBO κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για τη δεύτερη σεζόν του prequel του «Game of Thrones».

Το κλιπ της 2ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς δείχνει τον Daemon Targaryen να φοράει πανοπλία, ιππότες πάνω σε άλογα, στρατιώτες να καίγονται ζωντανοί και αρκετούς από το κύριο καστ να καβαλούν τους δράκους τους στη μάχη.

Δείτε το τρέιλερ