Welcome to UP 2023: Ο απολογισμός της μεγάλης διοργάνωσης που ήδη έλκει το ενδιαφέρον κι άλλων Πανεπιστημίων

Το Welcome to UP 2023, πέρασε στην ιστορία δίνοντας τη σκυτάλη στο Welcome to UP 2024, ως ένας συνεχώς εξελισσόμενος, δυναμικός θεσμός που ήρθε να ανατρέψει τα δεδομένα του καλωσορίσματος πρωτοετών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών και πανελλαδικά, αλλά και να ανοίξει παράθυρα διαλόγου και επικοινωνίας με τις πόλεις που αποτελούν έδρες του Πανεπιστημίου.

Η διοργάνωση του 2023, η οποία στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, κατάφερε να διευρύνει το χρονικό εύρος των εκδηλώσεών της, να απλωθεί χωροταξικά σε τρεις πόλεις, να καταθέσει νέες προτάσεις που αγκαλιάστηκαν καταγράφοντας θεαματική συμμετοχή, να προτείνει νέους χώρους διεξαγωγής εκδηλώσεων και δράσεων και να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα ως πρότυπη διοργάνωση που ήδη έλκει το ενδιαφέρον κι άλλων Πανεπιστημίων.

Το μεσημέρι της Δευτέρας στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών, έγινε ο απολογισμός της διοργάνωσης «Welcome to UP 2023» και δόθηκαν στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία του Φεστιβάλ, το οποίο διοργανώθηκε για δεύτερη χρονιά με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, με τη συνεργασία των Δήμων Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και την πολύτιμη συνεισφορά των χορηγών του.

Χρήστος Μπούρας: «Θεωρώ ότι με τη συναυλία των ΠΥΞ ΛΑΞ στην πλατεία Γεωργίου έγινε μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις της τελευταίας δεκαετίας στην πόλη»

«Θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές που έδωσαν την καρδιά τους αυτό το πενθήμερο, τους χορηγούς (πολλές εκδηλώσεις δε θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς αυτούς), τους φοιτητές και τους γονείς τους που συμμετείχαν και φυσικά την Επιτροπή με την οποία δουλέψαμε ως ομάδα για να έχουμε το αποτέλεσμα που είχαμε» τόνισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Πάτρας κ. Χρήστος Μπούρας.

«Ζήσαμε ένα πενθήμερο όπου ο καιρός λίγο έλειψε να μας τα χαλάσει. Μπροστά στην ορμή του κόσμου και των φοιτητών, υποχώρησε και αυτός. Μετά το πρώτο φεστιβάλ Welcome to UP σχεδιάσαμε αυτό που ζήσατε με έναν τρόπο πιο μεγάλο, και χωροταξικά αλλά και πιο πλούσιο. Ήταν κάτι που ξέφυγε από τα στενά όρια της Πάτρας και της Περιφέρειας. Το αποτύπωμα που άφησε το Φεστιβάλ ήταν πολύ μεγάλο και από συζητήσεις που έκανα με άλλους Πρυτάνεις είναι κάτι το οποίο ζητούν και οι φοιτητές των υπόλοιπων 23 Πανεπιστημίων της χώρας.

Ήταν η πρώτη φορά που το καλωσόρισμα των πρωτοετών φοιτητών έγινε παντού όπου υπάρχει Πανεπιστήμιο Πατρών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Θεωρώ ότι το Σάββατο 21/10 στην πλατεία Γεωργίου με τη συναυλία των ΠΥΞ ΛΑΞ έγινε μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις της τελευταίας δεκαετίας στην πόλη, όπως ανέφεραν και οι δημοσιογράφοι. Μία δήλωση που εκφράζει όλη την Οργανωτική Επιτροπή είναι ότι νιώθουμε πως υπερασπιστήκαμε το δημόσιο χρήμα. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ανοιχτοί στην κριτική είτε είναι καλοπροαίρετη είτε είναι κακοπροαίρετη. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έδωσε για το Φεστιβάλ 39.256,27 ευρώ. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 37.200,00 ευρώ, οι χορηγοί, 86.332,00 ευρώ. Το Επιμελητήριο Αχαΐας έδωσε 12.338,00 ευρώ, το Ίδρυμα Τοπάλη 4.092,00 ευρώ. Συνολικά είχαμε 179.218,27 ευρώ και ξοδέψαμε 174.056, 66 ευρώ. Μας έμεινε ένα υπόλοιπο για την επόμενη χρονιά, ύψους 5.161,61 ευρώ».