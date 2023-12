Ζώδια: Αναλυτικές προβλέψεις για τον Δεκέμβριο - Ένα γιορτινό χάος να το αναμένετε

ΟΔίας σε ορθή πορεία στον Ταύρο στις 31/12 είναι το δώρο που περιμέναμε όλη τη χρονιά. Η Νέα Σελήνη στον Τοξότη (12/12) και ο ανάδρομος Ερμής στον Αιγόκερω (13-23/12) μας σερβίρουν γιορτινό χάος και ο Ποσειδώνας σε ορθή πορεία στους Ιχθύς από 07/12 μας θυμίζει πως το χάος μπορεί να γίνει φίλος μας.

Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπεται για όλα τα ζώδια.

Σκορπιός

(23 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου)

Mε την Αφροδίτη στο ζώδιό σου από 05-29/12 μπορεί να νιώθεις πιο σέξι από ποτέ, δώσε όμως λίγη σημασία και σε μη σέξι πράγματα, όπως στους αχρείαστους καβγάδες με φίλους και σε ακόμα πιο αχρείαστα έξοδα. Ευτυχώς, στις 12/12 μια υπέροχη ευκαιρία για έξτρα χρήματα και λούσα σε περιμένει. Αδραξέ την σαν να ήσουν Ταύρος.

Τοξότης

(22 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Ο Αρης στο ζώδιό σου όλο το μήνα σού δίνει την ενέργεια και το τσαγανό που χρειάζεσαι για το επόμενο βήμα σου. Με τη Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου στις 12/12 και την Πανσέληνο στις 27/12 δεν ξέρω ακριβώς ποια θα καταλήξεις να είσαι στο τέλος της χρονιάς και με ποιους θα αποφασίσεις να συμπορευτείς, αλλά, όπως λέει και ο Bowie, «I promise you it won’t be boring».

Αιγόκερως

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Ενας αργός σαν μελάσα Δεκέμβριος με έναν Ερμή ανάδρομο στο ζώδιό σου να σε αναγκάζει να κάνεις αρκετά βήματα πίσω και να στοχαστείς. Εχεις χτίσει μια καθημερινότητα που εξυπηρετεί τα όνειρά σου ή μια που σε κρατάει μακριά από αυτά; Με τον Δία σε ορθή πορεία στο τέλος του μήνα έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις πίσω όσα (και όσους) θυσίασες το 2023.

Υδροχόος

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Πλέον έχεις όλα τα δεδομένα που χρειάζεσαι για να καταλάβεις ποιοι είναι πραγματικοί φίλοι, ποια θέλω σου είναι ρεαλιστικά και πόσο καιρό είσαι διατεθειμένη να προσπαθείς για μια καριέρα που δεν φαίνεται να πηγαίνει πουθενά. Τι θα κάνεις με αυτά τα δεδομένα; Μην κάνεις την πάπια.

Ιχθύες

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Ο Ποσειδώνας γυρνάει σε ορθή πορεία στο ζώδιό σου στις 07/12 και τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ούτε καν η Νέα Σελήνη με τον Αρη που θα βοηθήσουν την καριέρα σου να πάρει τα πάνω της, ούτε και η Αφροδίτη που υπόσχεται ταξίδια. Γιατί με τον μπαμπά Ποσειδώνα επιτέλους σε ορθή πορεία αρχίζεις να καταλαβαίνεις τι χρειάζεσαι για ένα ευτυχισμένο 2024.

Κριός

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Δεν είναι ώρα για διακοπές Χριστουγέννων ακόμα, Κριέ. Με τον Ερμή ανάδρομο στα επαγγελματικά σου από 13-23//12 αναγκάζεσαι να πάρεις αποφάσεις: ποιες δουλειές και ποιοι πελάτες θα σε ακολουθήσουν το 2024; Οσο κι αν σε καλούν τα αεροδρόμια, άσε τα ταξίδια και τα πάρτυ για την Πρωτοχρονιά που γυρνάει ο Δίας σε ορθή πορεία στα οικονομικά σου.

Ταύρος

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Οι ακόμα ανάδρομοι Ουρανός και Δίας σε κάνουν να αμφιβάλλεις για το πώς και αν θα μπορούσες να αλλάξεις ζωή, ω πλάσμα της συνήθειας, αλλά στο τέλος του χρόνου όλα αλλάζουν και οι ευκαιρίες σού χτυπάνε την πόρτα. Ανοιξε. Θα εκπλαγείς από το πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι το κοκτέιλ της ζωής σου τέτοιες μέρες το 2024.

Δίδυμοι

(21 Μαΐου – 20 Ιουνίου)

Αν έμαθες κάτι αυτή τη χρονιά, είναι πως οι σχέσεις μετράνε περισσότερο απ’ όσο η Διδυμίσια σου ψυχή θα ήθελε να παραδεχτεί. Και η Νέα Σελήνη στις 12/12 σ’ το αποδεικνύει με μια σημαντική σχέση ή συνεργασία που περνάει στο επόμενο στάδιο. Αν αντισταθείς και στην επιθυμία σου να χαλάσεις ένα σκασμό λεφτά, όλα καλά θα πάνε.

Καρκίνος

(21 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Θα σ’ το πω από τώρα για να είσαι προετοιμασμένη: μην αφήσεις την Πανσέληνο στο ζώδιό σου στο τέλος του μήνα να σου χαλάσει τελείως τη διάθεση. Ακόμα κι αν με τον Ερμή ανάδρομο από 13-23/12 οι παρεξηγήσεις δίνουν και παίρνουν, έχεις αρκετή αγάπη γύρω σου για να λήξεις τη χρονιά με χαμόγελο. Δώσε προσοχή στην υγεία σου.

Λέων

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Δεν είναι ανάγκη να είσαι σούπερ κοινωνική αυτές τις γιορτές. Δεν είναι ανάγκη να είσαι σούπερ κοινωνική αυτές τις γιορτές. Θα το επαναλάβω όσες φορές χρειάζεται για να σου φύγει το άγχος. Εχεις πολλά να σκεφτείς και πολλές συνήθειες να αλλάξεις, το ξέρω, και πολύ λίγη όρεξη για μαζώξεις όπου όλοι σε ρωτάνε τα πλάνα σου για το 2024. Ο Ιανουάριος θα είναι καλύτερος.

Παρθένος

(23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου)

Τι είσαι διατεθειμένη να θυσιάσεις για την οικογένειά σου και τι για τους φίλους και τα φλερτ σου; Μη βιαστείς να απαντήσεις γιατί η Πανσέληνος στις 27/12 και ο Αρης στον 4ο οίκο σού θυμίΖουν να κρατήσεις και κάτι για σένα. Για την ώρα, εστίασε σε ό,τι σου φέρνει χαρά και ο Δίας από τις 31/12 και μετά θα σου φέρει την έμπνευση που χρειάζεσαι για τα υπόλοιπα.

Ζυγός

(23 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου)

Η γοητεία σου; Ακαταμάχητη. Οι κοινωνικές σου υποχρεώσεις; Λίγο μικρότερες από το Σύμπαν (γιατί πρέπει να χωράνε κάπου). Ζήσ’ το όσο μπορείς όλο αυτό γιατί, spoiler alert, θα αναγκαστείς να επανεξετάσεις αρκετά πράγματα και στην καριέρα και στις σχέσεις σου (αν π.χ. σε κάνουν να χαμογελάς ή να κατσουφιάζεις) από τις 27/12 και μετά, καθώς και το 2024.

