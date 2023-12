Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

15.000 + απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών επέστεψαν στο ακαδημαϊκό τους σπίτι

Το κοινωνικό δίκτυο των Απόφοιτων του Πανεπιστημίου Πατρών ξεπέρασε τους 15.000 απόφοιτους - μέλη του δικτύου. Την 01/09/2020 το δίκτυο των απόφοιτων του Ιδρύματος απαρτίζονταν από 1.400 μέλη.

Έτσι, το κοινωνικό δίκτυο γιορτάζει αυτή την επανασύνδεση με εκπτώσεις στα αναμνηστικά δώρα του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Πανεπιστημιακή boutique, σας προσκαλεί στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο αλλά και στο διαδίκτυο ( e-shop: 1964.gr [1] & Facebook: 1964.gr [1] ) με ειδικές προσφορές 20% στα είδη ένδυσης και 15% στα λοιπά αναμνηστικά είδη. Εμβληματικά, ποιοτικά και προσιτά είδη - δώρα, διασύνδεσης των φοιτητικών αναμνήσεων με το κύρος του Πανεπιστημίου Πατρών. Κάθε μήνα, με έναρξη τον Δεκέμβριο 2023 και όλο το 2024 θα γίνονται ειδικές κληρώσεις (giveaways) δώρων για τα μέλη του δικτύου αποφοίτων που αγοράζουν τα Πανεπιστημιακά είδη. Μείνετε συντονισμένοι.[1] http://1964.gr Ανακαλύψτε το κοινωνικό δίκτυο των απόφοιτων του Πανεπιστημίου Πατρών στο σύνδεσμο: https://alumni.upatras.gr/

Αν είστε και εσείς απόφοιτοι, γίνετε μέλη του δικτύου και επωφεληθείτε τις παροχές - εκπτώσεις αλλά και ενταχθείτε συναισθηματικά στη μεγάλη οικογένεια, που θα μας συνδέει πάντα με τα φοιτητικά χρόνια.

Η οικογένεια αυτή όλο και μεγαλώνει… Σας ευχαριστούμε πολύ!

4.12.23 | Ανοικτή Εκδήλωση - Συνέντευξη Τύπου με θέμα: Απολογισμός Welcome to UP 2023

Το Πανεπιστήμιο Πατρών θα πραγματοποιήσει Ανοικτή Εκδήλωση - Συνέντευξη Τύπου με θέμα: "Απολογισμός Welcome to UP 2023", τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα: 12:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών (Κτίριο Πρυτανείας- 1ος όροφος).

Συνεργασία της ΠΔΕ, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Επιμελητηρίου Αχαΐας για την αναβάθμιση του κτιρίου του Επιμελητηρίου

Στις 28 Νοεμβρίου 2023, στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτωνας Μαρλαφέκας προχώρησαν στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την μετεξέλιξη του Επιμελητηρίου Αχαΐας σε κτίριο πολλαπλών χρήσεων.

Η τριμερής συνεργασία διασφαλίζει την υλοποίηση του έργου για την αναβάθμιση υποδομών καινοτομικής διασύνδεσης γνώσης και επιχειρηματικότητας που περιλαμβάνει τη δημιουργία σύγχρονου υβριδικού συνεδριακού κέντρου με εξασφάλιση πλήρους ψηφιακής και φυσικής προσβασιμότητας για όλους στο τριώροφο κτίριο του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Οι νέες εγκαταστάσεις που θα διαμορφωθούν συνδέονται με την έκθεση καινοτομίας PatrasIQ, αλλά και το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας – Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

«Χρυσή» η ερευνητική φοιτητική ομάδα «Patras Medicine iGEM 2023» στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM στο Παρίσι

Με το χρυσό μετάλλιο επέστρεψαν στην Ελλάδα τα μέλη της φοιτητικής ερευνητικής ομάδας “Patras Medicine iGEM 2023” από τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM που διεξήχθη στο Παρίσι στις 2-5 Νοεμβρίου. Η ομάδα αποτελείται από 10 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές από τα τμήματα Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα μέλη της ομάδας βραβεύτηκαν με το Χρυσό Μετάλλιο, ανάμεσα σε 400 ομάδες από 66 χώρες από όλο τον κόσμο διατηρώντας την παράδοση των διακρίσεων της ομάδας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.Σκοπός του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Συνθετικής Βιολογίας iGEM (international Genetically Engineered Machine) είναι η ανάδειξη καινοτόμων ιδεών για την επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας (υγεία, περιβάλλον, βιομηχανία κ.α) μέσω της Συνθετικής Βιολογίας. Η Συνθετική Βιολογία είναι ένας ταχέως εξελισσόμενος και καινοτόμος κλάδος που συνδυάζει τις επιστήμες της Βιολογίας και της Μηχανικής. Ο Διαγωνισμός iGEM ξεκίνησε το 2003 από το Massachucetts Institute of Technology (MIT) και πλέον διεξάγεται ετησίως από το iGEM Foundation. Η ομάδα “Patras Medicine iGEM 2023” διαγωνίστηκε στο πεδίο “Therapeutics” και στην κατηγορία των “Undergraduate” και κατέλαβε το χρυσό μετάλλιο με το project “Herophilus: breaking the barriers against pancreatic cancer”. Το χρυσό μετάλλιο αντιπροσωπεύει την συνολική αριστεία του project “Herophilus”, την επιτυχία των εργαστηριακών πειραμάτων, την επικοινωνία του project και της Συνθετικής Βιολογίας στην κοινωνία, την επιτυχή ενσωμάτωση της Συνθετικής Βιολογίας στο project και την αριστεία των ειδικών βραβείων (Model, Integrated Human Practices, Education). Μάλιστα, η ομάδα Patras Medicine iGEM 2023 είναι η μοναδική προπτυχιακή ομάδα στην Ελλάδα που βραβεύτηκε με χρυσό μετάλλιο, ενώ ξεπέρασε Πανεπιστήμια παγκοσμίου φήμης, όπως το Πανεπιστήμιο MIT, το οποίο κατέλαβε ασημένιο μετάλλιο στην ίδια κατηγορία. Το project “Herophilus” αφορά στην πρόταση μίας νέας θεραπευτικής προσέγγισης για τον παγκρεατικό καρκίνο αξιοποιώντας τα CAR-NK κύτταρα και τα επαγόμενα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα τα οποία προέρχονται από σωματικά κύτταρα υγιών δοτών. Η ομάδα αποφάσισε να ασχοληθεί με την θεραπευτική αντιμετώπιση του παγκρεατικού καρκίνου γιατί ο συγκεκριμένος συμπαγής όγκος είναι ιδιαίτερα επιθετικός και μεταστατικός έχοντας την φτωχότερη πρόγνωση ανάμεσα σε όλους τους συμπαγείς όγκους με ποσοστό πενταετούς επιβίωσης μόλις 12%. Αξίζει να σημειωθεί πως η επιβίωση από καρκίνο στο πάγκρεας δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία 25 χρόνια. Η προτεινόμενη θεραπεία βασίζεται στην ενίσχυση των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος και συγκεκριμένα στην ενίσχυση των NK (Natural Killer) κυττάρων με την κατασκευή του CAR (Chimeric Antigen Receptor) υποδοχέα στην επιφάνεια αυτών με την βοήθεια των εργαλείων της Συνθετικής Βιολογίας. Τα CAR-NK κύτταρα στοχεύουν το αντιγόνο της μεσοθηλίνης στα παγκρεατικά καρκινικά κύτταρα. Η πρόσδεση των CAR-NK κυττάρων με την μεσοθηλίνη ενεργοποιεί την κυτταροτοξική δραστηριότητα των NK κυττάρων προκαλώντας ανοσοαπόκριση. Ταυτόχρονα, κατά την διάρκεια της χρονιάς τα μέλη της ομάδας οργάνωσαν πολλαπλές δράσεις προώθησης και διάδοσης της Συνθετικής Βιολογίας και την συμβολή της στην θεραπεία του καρκίνου. Πραγματοποιήθηκαν συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια Ογκολογίας, επισκέψεις σε σχολεία, σε δημοτικές αρχές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Μάλιστα η ομάδα δημιούργησε το δικό της παιδικό κόμικ με τίτλο “Γιατί το έσκασε το πάγκρεας;” με σκοπό την ευαισθητοποίηση και των μικρότερων ηλικιακών ομάδων. Το engineering κομμάτι του project περιλαμβάνει την μαθηματική μοντελοποίηση του πειράματος και την υλοποίηση της σχετικής in-silico βιολογικής προσομοίωσης και αξιολόγησης με χρήση GPU computing, Deep Learning και λογισμικού για Bioinformatics/Computational Biology. Τα πειράματα του project πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήρια του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ινστιτούτου Κυτταρικών Θεραπειών στο ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Την προσπάθεια της ομάδας στήριξαν ως χορηγοί οι: Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο, Lamda Laboratories, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τράπεζα της Ελλάδος, Boehringer Ingelheim, Lavipharm, InSyBio, Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας και άλλοι. Τα μέλη της ομάδας Patras Medicine iGEM 2023 είναι τα εξής:

Αδαμαντία Ράπτη-4ο έτος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Αναστασία Θανοπούλου-3ο έτος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Βλάσης Παναγιώτου-5ο έτος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ειρήνη Λιέπουρη-3ο έτος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ισιδώρα Λιέπουρη-3ο έτος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Μαρία Παπαμιχαήλ-5ο έτος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Νεφέλη Κώστα-3ο έτος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ορέστης Παγδάτογλου-5ο έτος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Παρασκευή Τερζίδου-5ο έτος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Χρήστος Καλογερόπουλος-Μεταπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Περισσότερες πληροφορίες για το project μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ομάδας: https://2023.igem.wiki/patras- med/

Περισσότερες πληροφορίες για την ανάλυση των κριτηρίων για την κατηγορία του χρυσού μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του iGEM: https://competition.igem.org/ judging/medals

Διάκριση μέλους ΔΕΠ Τμήματος Λογοθεραπείας

Η Καθηγήτρια του Τμήματος Λογοθεραπείας κ. Αρχόντω Τερζή (corresponding author) και οι συσσυγγραφείς της, υποψήφια διδάκτορα κ. Δάφνη Μπαγιόκα και Δρ. Νικόλαος Αγγελόπουλος, πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, βραβεύθηκαν για το άρθρο τους: «Nikos Angelopoulos, Dafni-Vaia Bagioka & Arhonto Terzi (2023) Exploring syntactically encoded evidentiality, Language Acquisition, 30:1, 50-75, DOI: 10.1080/10489223.2022.2087525» , ως το winner of the prize for the best paper contributing to linguistic diversity this year του περιοδικού "Language Acquisition" του εκδοτικού οίκου Taylor Francis.

Ημερίδα με τίτλο: Η γλώσσα μου είμαι ΕΓΩ

Mε την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία στις 3 Δεκεμβρίου, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών Πάτρας και η Μονάδα Αγωγής Κωφών, του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας συνδιοργανώνουν ημερίδα με τίτλο:«Η γλώσσα μου είμαι ΕΓΩ».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2023, 18:00-20:30, στην Αγορά Αργύρη.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

https://www.edu-sw.upatras.gr/ wp-content/uploads/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- 1.pdf

https://www.edu-sw.upatras.gr/ wp-content/uploads/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. pdf

ΜΕΤ: Εκδήλωση «Εθελοντισμός και Υγεία, το ΜΕΤ τιμά τους εθελοντές και τους χορηγούς του»

Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023, στις 18.30, το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΜΕΤ) και ο Σύλλογος Φίλων ΜΕΤ, διοργανώνουν στον χώρο του Μουσείου την εκδήλωση «Εθελοντισμός και Υγεία, το ΜΕΤ τιμά τους εθελοντές και τους χορηγούς του».

Περισσότερα στο σύνδεσμο: Εθελοντισμός και Υγεία Το ΜΕΤ τιμά τους εθελοντές και τους χορηγούς του (upatras.gr)

Απολογισμός Δράσεων Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ)

Τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση απολογισμού των δράσεων του ΚΕΔΙΜΑ Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (MIS 5161689) του ΕΣΠΑ. Στην εκδήλωση συμμετείχαν με ομιλίες τους η καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου, συντονίστρια της Οριζόντιας Δράσης των ΚΕΔΙΜΑ, η αν. καθηγήτρια Alessandra Romano, συντονίστρια του Center for Teaching and Learning του Πανεπιστημίου Siena, η καθηγήτρια Κατερίνα Κεδράκα, συντονίστρια του ΚΕΔΙΜΑ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ο αν. καθηγητής Κωνσταντίνος Γιακουμής εκ μέρους του Center for Teaching and Learning του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου LOGOS της Αλβανίας, η καθηγήτρια Καφένια Μπότσογλου, συντονίστρια του ΚΕΔΙΜΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο καθηγητής Θανάσης Καραλής, συντονιστής του ΚΕΔΙΜΑ Πανεπιστημίου Πατρών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκε τιμητική διάκριση του Πρυτανικού Συμβουλίου από τον Πρύτανη καθηγητή Χρήστο Μπούρα στον ομότιμο καθηγητή Δημήτρη Βεργίδη, πρώτο συντονιστή του ΚΕΔΙΜΑ, για την προσφορά του στην αναβάθμιση της διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ενίσχυση πλημμυροπαθών φοιτητών Θεσσαλίας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε συνέχεια της πρόσκλησης της Πρυτανικής Αρχής για την ενίσχυση των πλημμυροπαθών φοιτητών της Θεσσαλίας, το ποσό που συγκεντρώθηκε θα διατεθεί εντός του έτους στους πληγέντες φοιτητές. Η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, μετά την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με την έγκριση της λίστας των φοιτητών, θα επικοινωνήσει με τους δικαιούχους ώστε να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το ποσό συγκεντρώθηκε από φυσικά πρόσωπα με τη συμβολή του Πανεπιστημίου Πατρών, και θα ενισχύσει 28 φοιτητές με το ποσό των 1428 ευρώ φοιτητή/τρια. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξή σας.

Δωρεάν διάθεση του λογισμικού Mathematica

Tο Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνεργασία με την εταιρεία λογισμικού Wolfram (https://www.wolfram.com/), εξασφάλισε για όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα εκπαιδευτική άδεια χρήσης του λογισμικού Mathematica.

Το λογισμικό είναι διαθέσιμο από 24/11/2023 και οι οδηγίες λήψης, εγκατάστασης και ενεργοποίησης αυτού παρέχονται στο σύνδεσμο https://my.upatras.gr/ software-cloud/mathematica/

Ε.Η.Δ.Ε. | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας Παν. Πατρών

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών η κάτωθι Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή τεσσάρων (4) αναπληρωματικών μελών, στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Πατρών

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί στον σύνδεσμο http://uproskliseis. upatras.gr/ έως και την ημερομηνία που ορίζεται στην Πρόσκληση, ήτοι έως και 01.02.2024 και ώρα 12.00.

Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στις εκδηλώσεις «Orange Days» σε συνεργασία με το Σοροπτιμιστικό Όμιλο Πάτρας «Δανιηλίς» για τα δικαιώματα των γυναικών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, συμμετέχει στις εκδηλώσεις «Orange Days» σε συνεργασία με το Σοροπτιμιστικό Όμιλο Πάτρας «Δανιηλίς» για τα δικαιώματα των γυναικών. Στο πλαίσιο αυτό η Χοροθεατρική Ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών «Ορμήτες», θα παρουσιάσει την performance «Ανοδική πτώση» στο Θέατρο «ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ», το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023 ώρα 21:00 (είσοδος ελεύθερη).

Ταυτότητα της παράστασης «ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΤΩΣΗ»

Το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο ή ατομικό περιστατικό. Είναι ένα φαινόμενο βαθιά κοινωνικό. Δεν εντοπίζεται σε μία κοινωνική ομάδα, αλλά διαπερνά τα όρια της φυλής και της κοινωνικής τάξης.

Τα περιστατικά βίας κατά των γυναικών αυξάνονται και το τελευταίο διάστημα βρίσκονται αδιάλειπτα στην επικαιρότητα. Πολλές γυναίκες παλεύουν στις ΜΕΘ για να κρατηθούν στη ζωή ενώ άλλες χάνουν τη ζωή τους.

Ο Κύκλος της βίας που διαιωνίζει τη βία:

Δράστης: Εκλογίκευση προσβολής, Αυταρχισμός, χειριστικότητα, ελεγκτικότητα, σαγήνη, αμφιθυμία, ζήλεια, υποτίμηση και τιμωρία.

Θύμα: Αίσθημα ντροπής, ενοχής, φόβου. Κοινωνική απομόνωση.

Κοινωνία: Στιγματισμός, σιωπή, η συγκάλυψη, η ανοχή.

Συντελεστές παράστασης:

Χορογραφία, σκηνοθεσία, κινησιολογία: Κατερίνα Ηλιοπούλου

Χορεύουν :

Βελαώρα Βάσω, Βελλοπούλου Αναστασία, Βελλοπούλου Φωτεινή, Δελέγκος Γιώργος, Ελευθερίου Σοφία, Ζυγομαλά Ελίνα, Καμπέρου Φρόσω, Κασοκεράκη Δώρα, Μαζαρακιώτης Παναγιώτης, Μανουσέλη Ιωάννα, Νικολοπούλου Γεωργία, Τσακνάκη Εβελίνα, Τσιούτσια Λίλιαν.

Αποσπάσματα από το ποίημα του Αζιζ Νεσίν «ΣΩΠΑ» ερμηνεύει η Μαρία Αναλυτή.

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΜΠΣ «Αγωγή Υγείας» με θέμα: Σεξουαλική υγεία και η σημασία της σεξουαλικής αγωγής

1.12.23

Στα πλαίσια του ΔΜΠΣ «Αγωγή Υγείας» των Τμημάτων Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών θα πραγματοποιηθεί διάλεξη την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 16.00-19.00, στην Ι12 αίθουσα, στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών από τον Δρ. Θάνο Ασκητή, Καθηγητή Ψυχιατρικής – Σεξολόγο, με θέμα: Σεξουαλική υγεία και η σημασία της σεξουαλικής αγωγής.

Ημερίδα "Η Δημόσια Υγεία στο Προσκήνιο"

4.12.23

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία» του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, και το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «OAC-Connect Us» με την υποστήριξη των Συλλόγων «Άλμα Ζωής», «Φλόγα», «ΑγκαλιάΖΩ», Ξενώνα Ογκολογικών Ασθενών «ΕΛΠΙΔΑ» και την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία Παράρτημα Πάτρας, σας προσκαλούν στην 7η εκδήλωση «Η Δημόσια Υγεία στο Προσκήνιο» με θέμα «Η Ανθρώπινη Ιατρική στα χρόνια νοσήματα» που διοργανώνουν τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18.00-21.00 στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστήμιου Πατρών.

TEDxPatras 2023

8-9.12.23

Περισσότερα: https://tedxpatras.com/

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.confer.upatras.gr/