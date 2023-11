Θετική προοπτική για το λιμάνι Αιγίου η ένταξη στο πρόγραμμα PORTOLANES

Ενημερωτική ημερίδα με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών για το έργο «Portolanes» που αφορά στην ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού σε λιμάνια της χώρας, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη στο ξενοδοχείο «Βυζαντινό» στην Πάτρα σε διοργάνωση του Υπουργείου Τουρισμού, που συμμετέχει ως δικαιούχος στο έργο με τον πλήρη τίτλο «Sustainable development of nautical tourism & enhancement of small ports of the Ιonian sea» και ακρωνύμιο «PORTOLANES» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

Ως γνωστόν, στο πλαίσιο του έργου «PORTOLANES» και σε συνέχεια χαρτογράφησης και αξιολόγησης του ναυτικού τουρισμού με έμφαση στα μικρά και μεσαία λιμάνια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, επιλέχθηκαν 6 λιμάνια, κατάλληλα για την ανάδειξη και αξιοποίησή τους, μεταξύ αυτών και το λιμάνι του Αιγίου.

Στην εν λόγω ημερίδα όπου συζητήθηκαν διάφορα επί μέρους θέματα που αφορούν στο έργο «Portolanes», τους σκοπούς, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του, συμμετείχαν η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας κα Μαρία Ιατροπούλου, καθώς και ο υπεύθυνος ασφαλείας του λιμένα κ. Απόστολος Ζεντέφης.

Μεταξύ άλλων τονίστηκε ότι ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη του Ναυτικού Τουρισμού ως ειδικής μορφής τουρισμού καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς και όχι μόνο τους θερινούς μήνες, με σκοπό τη διασύνδεση των παράκτιων περιοχών με τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της ενδοχώρας, τη δημιουργία θεματικών μονοπατιών και μάρκας προορισμού, την αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών και τη διατήρηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων ως προϋποθέσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδικά για το Αίγιο, σημειώνεται ότι επελέγη για προσέλκυση ομάδων επισκεπτών που επιθυμούν να χαλαρώσουν και να απολαύσουν τους γαστρονομικούς θησαυρούς της περιοχής και ιδιαίτερα τα τοπικά της κρασιά. Εξάλλου, το λιμάνι του Αιγίου είναι σε μια εξαιρετική τοποθεσία που προσφέρει τουριστικές υπηρεσίες όπως διαμονή, θυρωρείο και κέντρο πληροφοριών, ενώ η μαρίνα στην παραλία Αλυκής θα προσδώσει νέα προοπτική για το μέλλον του ναυτικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή.

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τους εξής φορείς:

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πούλιας Ιταλίας – Επικεφαλής Εταίρος (Ιταλία), Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδας (Ελλάδα), Εμπορικό Επιμελητήριο Πούλιας (Ιταλία), Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (Ελλάδα), Εύξεινη Πόλη/ Δίκτυο Τοπικών Αυτοδιοικήσεων για την Κοινωνική, Πολιτιστική, Τουριστική, Περιβαλλοντική και Αγροτική Ανάπτυξη (Ελλάδα).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 877.915,00 € και η διάρκεια υλοποίησης (κατόπιν 3 παρατάσεων) είναι 53 μήνες (1.7.2019 – 30.11.2023). Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου ανέρχεται σε 146.710,00 €.