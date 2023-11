Taylor Swift: Το γλυκό φιλί που έδωσε στον Travis Kelce στη συναυλία της

O Travis Kelce ταξίδεψε στην Αργεντινή για να δει την Taylor Swift να ερμηνεύει και εκείνη του έδωσε μια πολύ όμορφη ανταμοιβή για αυτό: ένα δημόσιο φιλί τη στιγμή που τελείωσε η συναυλία της το Σάββατο, 11 Νοεμβριου, στο Μπουένος Άιρες.

Και αυτό δεν ήταν η μόνη στιγμή που τον τίμησε εκείνο το βράδυ. Κατά τη διάρκεια του show, το οποίο ο Travis Kelce παρακολούθησε από το VIP τμήμα με τη Sabrina Carpenter, η Swift άλλαξε τους στίχους του “Karma” για να τον αναφέρουν. Τραγούδησε, “Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me”, κάνοντας αναφορά στην ιδιότητά του ως αθλητή των αντί των αρχικών στίχων του τραγουδιού “Karma is the guy on the screen coming straight home to me”.