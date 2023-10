Κορωνοϊός: Το πασίγνωστο φάρμακο που βοηθά- H δημοφιλής βιταμίνη που δεν «πιάνει» σε βαριά λοίμωξη

Δύο γνωστές ουσίες – η βιταμίνη C και η σιμβαστατίνη– τέθηκαν πρόσφατα υπό μελέτη από δύο κλινικές δοκιμές για την αποτελεσματικότητά τους σε περιπτώσεις ασθενών με σοβαρή νόσηση με κορωνοϊό. Οι μελέτες εξήγαγαν ενδιαφέροντα και διαφορετικά συμπεράσματα.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη που εξέτασε την επίδραση της σιμβαστατίνης – στατίνης που χορηγείται σε περιπτώσεις υψηλής χοληστερόλης – , διαπίστωσε ότι οι ασθενείς είχαν έως και 96% πιθανότητες βελτίωσης της λοίμωξης και 92% μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης στους τρεις μήνες. Αντίθετα, δεν παρουσιάστηκε παρόμοιο όφελος από τη λήψη της βιταμίνης C.

Η μελέτη περιέλαβε περισσότερους από 2.600 ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση σε 141 νοσοκομεία από 13 χώρες.

«Τα αποτελέσματα αυτά είναι πραγματικά ενθαρρυντικά, καθώς έδειξαν ότι η θεραπεία με σιμβαστατίνη είναι πολύ πιθανό να βελτιώσει τα αποτελέσματα σε σοβαρά πάσχοντες ασθενείς με COVID-19. Επίσης, θα συμβάλλουν θετικά στη βελτίωση των θεραπειών » σημείωσε ο Danny McAuley, επικεφαλής ερευνητής για το σκέλος της σιμβαστατίνης.

Η μελέτη για τη βιταμίνη C ήταν η μεγαλύτερη που εξέτασε τα αποτελέσματα από τις υψηλές δόσεις στην καταπολέμηση του κορωνοϊού, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερους από 2.500 νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19 σε 20 χώρες -είτε σε κρίσιμη κατάσταση είτε όχι.

Συνολικά 290 ασθενείς στις ΗΠΑ συμμετείχαν στη μελέτη για τη βιταμίνη C στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ (UPMC), στο Ιατρικό Κέντρο Wexner του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάιο και στο Πανεπιστήμιο Υγείας και Επιστήμης του Όρεγκον.

«Τα αποτελέσματα αυτής της δοκιμής υποδηλώνουν ότι η χρήση της βιταμίνης C σε νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19 θα πρέπει να αποσυρθεί» προειδοποιεί ο επικεφαλής ερευνητής Dr. Neill Adhikari, αναπληρωτής επιστήμονας στο Sunnybrook Health Sciences Center στο Τορόντο. Τα ευρήματα των μελετών δημοσιεύθηκαν στις 25 Οκτωβρίου στο Journal of the American Medical Association και στο New England Journal of Medicine και παρουσιάστηκαν επίσης σε συνάντηση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Εντατικής Θεραπείας στο Μιλάνο της Ιταλίας.

Πηγή:ygeiamou