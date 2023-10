Welcome to UP 2023: «Κλικ» σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο

Εκτός από τις εκδηλώσεις στην Πάτρα, το «Welcome to up 2023» το Φεστιβάλ Υποδοχής Νέων Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, μετέφερε το κλίμα γιορτής και στο Αγρίνιο και το Μεσολόγγι, «ανοίγοντας» το πλαίσιο των εκδηλώσεών του και τις τρεις περιοχές υποδοχής φοιτητών του, στήνοντας γέφυρες επικοινωνίας με δύο νομούς της Δυτικής Ελλάδας.

Η γιορτή επεκτάθηκε και η πρόσκληση απευθύνθηκε όχι μόνο στους φοιτητές αλλά και στους πολίτες, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό «παρών» με την συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις. Δείτε μία πρώτη γεύση από τη συναυλία του Φοίβου Δεληβοριά στο Αγρίνιο και τη μουσική βραδιά με τους «Συνεπιβάτες» στο Μεσολόγγι.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας καθώς και με τη συνεργασία των Δήμων Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και την πολύτιμη συνεισφορά των χορηγών του.