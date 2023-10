Βρετανία: Ριάλιτι γυρισμένο στην Κέρκυρα αναζητά πρωταγωνιστές για το «Mamma Mia»

Έχουν περάσει παραπάνω από 24 χρόνια που το κοινό παρακολούθησε για πρώτη φορά στη σκηνή του West End στο Λονδίνο την ιστορία της Ντόνα, της Σόφι και των τριών πιθανών πατεράδων της.

Η δυναμική και ανεξάρτητη Ντόνα διατηρεί πανδοχείο στο ελληνικό νησί «Καλοκαίρι» ενώ ταυτόχρονα κάνει προετοιμασίες για τον γάμο της μοναχοκόρης της Σόφι με τον Σκάι. Οταν θα διαβάσει το ημερολόγιο της μητέρας της, η Σόφι θα προσκαλέσει κρυφά στον γάμο της τρεις άνδρες – ένας από τους οποίους θα είναι και ο πατέρας της.

Το «Mamma Mia», με τραγούδια του σουηδικού συγκροτήματος Abba, έγινε γρήγορα ένα από τα πιο δημοφιλή μιούζικαλ της σύγχρονης θεατρικής σκηνής προσελκύοντας όλο αυτό το χρονικό διάστημα χιλιάδες κόσμου που συμμετέχει με πάθος στην παράσταση – φαινόμενο. Η επιτυχία αυτή συνέβαλε στη δημιουργία δύο ταινιών, του «Mamma Mia» από το 2008 και «Mamma Mia! Here we go again» του 2018.

Κι ενώ οι θαυμαστές αναμένουν την επιβεβαίωση στις φήμες που κυκλοφορούν σχετικά με τα γυρίσματα μιας τρίτης ταινίας, στη Βρετανία μόλις έκανε πρεμιέρα μια νέα εκπομπή ριάλιτι που αναζητά τους επόμενους Σόφι και Σκάι οι οποίοι θα πρωταγωνιστήσουν στη θεατρική παραγωγή που συνεχίζεται.