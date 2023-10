To τρόφιμο-βάλσαμο για την καρδιά που συστήνει ο γιατρός

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν το ελαιόλαδο ως ελιξίριο νεότητας και υγείας.

Ακόμα και σήμερα, που οι διατροφικές μας συνήθειες έχουν αλλάξει και δεν ταυτίζονται ιδιαίτερα με τη διατροφή των προγόνων μας, οι ιδιότητες του διατροφικού αυτού χρυσού έχουν αναγνωριστεί από πλήθος ερευνών.

Μέσα σε αυτά τα οφέλη, συγκαταλέγεται και η εύρυθμη λειτουργία της καρδιάς. Καταναλώνοντας περισσότερο από μισή κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο την ημέρα, θα μπορούσε αποτελεσματικά να μειωθεί ο κίνδυνος καρδιακής νόσου, σύμφωνα με μελέτη του 2020.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με μια πιο τωρινή μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology, οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν πάνω από μισή κουταλιά της σούπας την ημέρα είχαν χαμηλότερα ποσοστά πρόωρου θανάτου από καρδιαγγειακές παθήσεις, νόσο Αλτσχάιμερ και άλλες αιτίες σε σύγκριση με ανθρώπους που δεν κατανάλωναν ποτέ ή σπάνια ελαιόλαδο.

«Το ελαιόλαδο θεωρείται το σήμα κατατεθέν της μεσογειακής διατροφής και η σύνδεσή του με τη χαμηλότερη θνησιμότητα είναι επαρκώς τεκμηριωμένη στις χώρες της νότιας Ευρώπης. Αλλά αυτή είναι η πρώτη μακροχρόνια μελέτη που δείχνει ένα τέτοιο όφελος για την υγεία στις ΗΠΑ», ανέφερε σχετικά ο δρ Frank Hu, κύριος συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής διατροφής και επιδημιολογίας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας T.H. Chan του Χάρβαρντ στη Βοστώνη.

Τα συστατικά – βάλσαμο για την καρδιά

Το ελαιόλαδο είναι το μοναδικό μεταξύ όλων των φυτικών ελαίων που έχει το υψηλότερο ποσοστό μονοακόρεστων λιπαρών, τα οποία μειώνουν την «κακή» χοληστερόλη LDL και αυξάνουν την «καλή» HDL. Έχει αποδειχθεί εξίσου ότι μειώνει την αρτηριακή πίεση και περιέχει φυτικές ενώσεις, που προσφέρουν αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, που είναι γνωστό ότι μειώνουν την εκδήλωση των ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παθήσεων.

Ανώτερο όλων διατροφικά θεωρείται το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο αποτελεί βασική πηγή καλών λιπαρών για τη μεσογειακή διατροφή. Το πρότυπο της μεσογειακής διατροφής έχει αποδειχθεί από πλήθος ερευνών ως ένα από τα πιο υγιεινά διατροφικά μοντέλα και συστήνεται από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Τα ισχυρά αυτά οφέλη του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου οφείλονται στο γεγονός ότι είναι ένα φυσικό προϊόν, που εξάγεται μόνο με μηχανικές και φυσικές διεργασίες χωρίς κανένα εξευγενισμό. Αυτό σημαίνει και ο όρος «ψυχρής έκθλιψης», που εστιάζει στη φυσικότητα του προϊόντος, καθώς έχει υποστεί μία και μοναδική, απλή διαδικασία άλεσης χωρίς καμία επεξεργασία που να αλλοιώνει την ποιότητά του.

Αν και η πρόσφατη μελέτη, με επικεφαλής τον δρα. Frank Hu, δεν καθόρισε εάν χρησιμοποιήθηκε το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, οι ευρωπαϊκές μελέτες έχουν αναδείξει καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία με το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο έχει μεγαλύτερη ποσότητα φυτικών ενώσεων και αντιοξειδωτικών από άλλα φυτικά έλαια.

Για παράδειγμα η μελέτη απέδειξε ότι η αντικατάσταση των ανθυγιεινών λιπαρών με ελαιόλαδοσυσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου.