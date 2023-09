MTV VMA: Οι φετινοί νικητές - «Σάρωσε» η Τέιλορ Σουίφτ

Taylor Swift won 9 #VMAs ! Video of the Year Artist Of The Year Album of the Year Song of the Year Best Pop Best Direction Best Cinematography Best Visual Effects Show of the Summer pic.twitter.com/KMQQ7A6vEQ

Taylor Swift's acceptance speech for winning the #VMA for Best Pop Video with her song "Anti-Hero" from her Midnights album pic.twitter.com/GCaD0VOdMO

Taylor Swift accepts the #VMA for Song of the Year with "Anti-Hero" from Midnights pic.twitter.com/uekuh4huCf

Ice Spice wins Best New Artist at the #VMAs ! See the full list of winners here: https://t.co/RDRF1UEo8d pic.twitter.com/gy6zJdLlqf

Push Performance της χρονιάς

Αύγουστος 2022: Saucy Santana - "Booty"

Σεπτέμβριος 2022: Stephen Sanchez - "Until I Found You"

Οκτώβριος 2022: JVKE - "golden hour"

Νοέμβριος 2022: Flo Milli - "Conceited"

Δεκέμβριος 2022: Reneé Rapp - "Colorado"

Ιανουάριος 2023: Sam Ryder - "All The Way Over"

Φεβρουάριος 2023: Armani White - "GOATED"

Μάρτιος 2023: Fletcher - "Becky's So Hot"

Απρίλιος 2023: (Κέρδισε)

Μάιος 2023: Νταϊάνα"

Ιούνιος 2023: FLO - "Losing You"

Ιούλιος 2023: Σμιθ - "That Part": Lauren Spencer Smith - "That Part"

Καλύτερη συνεργασία

David Guetta & Bebe Rexha - "I'm Good (Blue)"

Post Malone, Doja Cat - "I Like You (A Happier Song)"

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami - "Gotta Move On"

Karol G, Shakira - "TQG" (Κέρδισε)

Metro Boomin με τους The Weeknd, 21 Savage και Diddy - "Creepin' (Remix)"

Rema & Selena Gomez - "Calm Down"