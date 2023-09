Νέο σόλο άλμπουμ κυκλοφορεί η σούπερ σταρ Τζένιφερ Λόπεζ

Η Λόπεζ ως γνωστόν εδώ και πάνω από 1 χρόνο είναι παντρεμένη με τον μεγάλο έρωτα της ζωής της, τον γοητευτικό Αμερικανό ηθοποιό Μπεν Άφλεκ, με τον οποίο ήσαν ζευγάρι και έφτασαν κοντά στο γάμο τότε το 2003 για να χωρίσουν τελικά.

Τον Μάιο του 1999 η Λόπεζ που σήμερα είναι 54 ετών και πάντα σε θαυμάσια φόρμα, κυκλοφόρησε το πρώτο της single με τίτλο "If You Had My Love", το οποίο γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία και έναν μήνα αργότερα, κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ το "On the 6”.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ