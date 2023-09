14 χρόνια the best first: To μεγαλύτερο περιφερειακό μέσο ενημέρωσης στη χώρα έχει γενέθλια

To thebest.gr γιορτάζει σήμερα τα 14 χρόνια του. Δεκατέσσερα χρόνια στην κορυφή της ενημέρωσης ως το μεγαλύτερο περιφερειακό μέσο ενημέρωσης στη χώρα.

Δεκατέσσερα χρόνια γεμάτα τίτλους, ρεπορτάζ, συγκινήσεις, πρόσωπα, ανατροπές, αναμνήσεις, ιδέες και εικόνες. Γεμάτα ατελείωτες ώρες δουλειάς, συσκέψεων, σχεδιασμών, ανανεώσεων του τεχνολογικού εξοπλισμού, συντονισμού τμημάτων και εργαζομένων.

Χρόνια, γεμάτα διαδικτυακά- και όχι μόνο- όνειρα, «μάχες» και νίκες.

Το μέσο ενημέρωσης που άλλαξε το τοπίο στην ελληνική περιφέρεια, διαδραματίζοντας ηγετικό ρόλο στο διαδικτυακό της τοπίο είχε και εξακολουθεί να έχει μόνο έναν προορισμό: τον πολίτη.

Για το thebest.gr οι αρχές της ελευθερίας του λόγου, του κριτικού ελέγχου, του πλουραλισμού, της αξιοπιστίας και της διαφάνειας είναι αδιαπραγμάτευτες, oι «κόκκινες γραμμές» του αδιαπέραστες, ενώ η συνεχής διεύρυνση της εμβέλειας και της διεισδυτικότητάς του το κάνουν να κατακτά το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και να κατοχυρώνει τη θέση του ως ένα από τα μεγαλύτερα portal της χώρας.

Έχοντας κατακτήσει την εμπιστοσύνη των αναγνωστών αλλά και την εμπιστοσύνη της αγοράς η οποία το κατατάσσει σταθερά στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεών της, το thebest.gr πορεύεται με οικονομική αυτονομία στο δρόμο της κριτικής δημοσιογραφίας αρνούμενο να υποπέσει στα αμαρτήματα της παραπληροφόρησης και της διαστρέβλωσης της πραγματικότητας.

Συνεπής στο όραμα και τις αρχές του ιδρυτή του thebest.gr, Νάσου Νασόπουλου, η σημερινή διοίκηση του portal και η ομάδα που το στελεχώνει γιορτάζει φέτος για 3η χρονιά τα γενέθλιά του, χωρίς τον άνθρωπο που έδωσε «σώμα» στην ιδέα και «ψυχή» στην προσπάθεια, αλλά πάντα με τη σκέψη στραμμένη σε αυτόν, πάντα με γνώμονα το δικό του όνειρο που έγινε όνειρο όλων των συνεργατών του.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Η πρώτη σκέψη για τη δημιουργία ενός site γεννήθηκε στο μυαλό του Νάσου Νασόπουλου το 2007 όταν κυκλοφόρησε το BEST magazine. Τότε ο ιδρυτής του portal άρχισε να καλλιεργεί στο μυαλό του την ιδέα ενός ηλεκτρονικού «διδύμου» του περιοδικού που θα ήταν συνώνυμό του.

Η ιδέα ήταν άκρως πρωτοποριακή. Στην Ελλάδα του 2007 ενημέρωση σήμαινε εφημερίδες και τηλεόραση. Δεν υπήρχαν ακόμη social media ενώ η υπόθεση «site» βρισκόταν στα σπάργανα με ελάχιστους πιστούς να επιχειρούν στον τομέα σε πειραματικό στάδιο.

Ο επιχειρηματίας Χριστόφορος Πετρής ήταν ο ένας εξ΄αυτών που στήριξαν την ρηξικέλευθη ιδέα του Νάσου Νασόπουλου επενδύοντας οικονομικά σε αυτή, με ιδιαίτερα υψηλά για την εποχή ποσά καθώς τέθηκαν εξ αρχής οι όροι της «βαριάς» και σύγχρονης υποδομής. Ο άλλος ήταν ο οδοντίατρος και δημοτικός σύμβουλος Τάκης Γκίκας. Επικεφαλής του portal τέθηκε o Nάσος. (Τραγική ειρωνεία: κανένας από τους τρεις δεν είναι πια κοντά μας).

Κάπως έτσι σε μια εποχή που στον χώρο του διαδικτύου επιχειρούσαν ελάχιστα sites όπως το in.gr, το zougla.gr και το troktiko, το thebest.gr ερχόταν με τόλμη να προστεθεί στα πρώτα ενημερωτικά sites πανελλαδικά και να ανοίξει το δρόμο για τη διαδικτυακή ενημέρωση στην ελληνική περιφέρεια, αλλάζοντας το τοπίο των ΜΜΕ σε μια περίοδο που στα περισσότερα σπίτια δεν υπήρχαν καν κομπιούτερ.

Στις 2 Σεπτέμβρη του 2009, ώρα 16.26 έβγαινε στον αέρα το thebest.gr, από τα γραφεία της οδού Σαχτούρη όπου στεγαζόταν τότε. Η δημοσιογράφος και σημερινή διευθύντρια σύνταξης του portal Γιώτα Κοντογεωργοπούλου μόλις είχε ολοκληρώσει ένα θέμα, όταν άκουσε τον Νάσο Νασόπουλο να της λέει «Δημοσίευσέ το. Βγαίνουμε στον αέρα!».

Το ταξίδι μόλις είχε ξεκινήσει. Η συνέχεια θα δικαίωνε απόλυτα το τόλμημα του Νάσου.

«Όσο υποχωρούσε η έντυπη δημοσιογραφία, τόσο περισσότερα «κλικ» είχαν τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης. Μια νέα εποχή ξημέρωνε, με πολλές δυσκολίες, όπως συμβαίνει με κάθε νέα εποχή» θυμάται η σημερινή διευθύντρια του thebest.gr Νεκταρία Ντούκα.

«Ήταν δύσκολα εκείνα τα χρόνια, σκεφτείτε πως η προώθηση των ρεπορτάζ του portal γινόταν ακόμα και με φαξ ή τηλέφωνα. Ούτε λόγος για email και πολύ περισσότερο, social media!»

Μέρα με την ημέρα τα κλικ αυξάνονταν μαζί και η εμπιστοσύνη των αναγνωστών. Ο πάταγος που δημιουργήθηκε, προς έκπληξη ακόμη και του ίδιου του Νάσου, ήταν τόσο μεγάλος που η διαφήμιση άρχισε να έρχεται μόνη της.

Το νέο σάιτ της Πάτρας έγινε μέσα σε ελάχιστο διάστημα πασίγνωστο στην πόλη. Το ίδιο και στη χώρα. Έγινε αγαπημένη συνήθεια!

Από το portal στο πέρας των 14 χρόνων της λειτουργίας του, πέρασαν δεκάδες δημοσιογράφοι, τεχνικοί, φωτογράφοι, διαφημιστές και υπάλληλοι, ενώ ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του και η διεύρυνση του ενημερωτικού του πεδίου με νέες στήλες ήταν και παραμένουν σε διαρκή «συνομιλία» με την εποχή και τις ανάγκες του αναγνωστικού κοινού.

Τον Φλεβάρη του 2018 βγήκε στον αέρα το sportin.gr, το αθλητικό site της οικογένειας του BEST. Στις 15 Μάϊου 2019, το thebest.gr έκανε την μεγάλη αλλαγή στην εικόνα του ολοκληρώνοντας την ολική αναβάθμισή του σε επίπεδο development και design με μια επένδυση άνω των 200 χιλιάδων ευρώ που το ανέδειξε σε έναν από τους πλέον σύγχρονους ενημερωτικούς ιστότοπους της Ελλάδας.

Στις 7 Φλεβάρη του 2021 ο Νάσος Νασόπουλος έφυγε από τη ζωή μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο παραδίδοντας τη σκυτάλη στη σύζυγό του Νεκταρία Ντούκα και στους δύο γιους του Περικλή Νασόπουλο και Θάνο Νασόπουλο.

Για μας στο thebest.gr βέβαια ο Νάσος δεν έφυγε ποτέ.

Μας καθοδηγεί, με εμπνέει, μας ενθαρρύνει, ανοίγει δρόμους.

Το ταξίδι συνεχίζεται. Μαζί του.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους τους χρήστες του thebest.gr που επί 15 χρόνια έχουν κάνει το portal κομμάτι της ζωής τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διαφημιζομένους για την διαρκή και «ηχηρή» ψήφο εμπιστοσύνης τους που εξασφαλίζει την οικονομική ανεξαρτησία του site η οποία με τη σειρά της του επιτρέπει να πορεύεται χωρίς εξαρτήσεις και μετεωρισμούς.

Το σύνθημα The Best First ήταν και παραμένει ο στόχος, τον οποίο πετυχαίνουμε πάντα στην…καρδιά.