Ρεύμα: Τη δεύτερη ακριβότερη τιμή στην Ευρώπη έχει σήμερα η Ελλάδα- Πότε θα ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινώσει η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα ποσά των κρατικών επιδοτήσεων για τους λογαριασμούς ρεύματος μηνός Σεπτεμβρίου των καταναλωτών.

Τα ποσά των κρατικών επιδοτήσεων αναμένεται να είναι υψηλότερα από αυτά του Αυγούστου. Υπενθυμίζεται δε πως η επιχορήγηση για τον τρέχοντα μήνα είναι 0,01 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Επίσης επισημαίνεται πως η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρας μας εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Όπως δείχνουν τα στοιχεία του euenergy.live, η τιμή του ρεύματος καταγράφει σήμερα μια αύξηση της τάξεως του 35% και διαμορφώνεται στα 154.63 ευρώ ανά μεγαβατώρα ξεπερνώντας κατά πολύ τα επίπεδα του Σαββατοκύριακου ( 114.81 ευρώ ανά μεγαβατώρα που ήταν στις 27/8/2023 και 124.27 ευρώ ανά μεγαβατώρα που ήταν στις 26/8/2023) .

Τα στοιχεία δείχνουν πως η χώρα μας έχει σήμερα τη δεύτερη ακριβότερη τιμή ρεύματος στην Ευρώπη ενώ προηγείται η Ουκρανία (με 4602.65 ευρώ ανά μεγαβατώρα). Ωστόσο τη χαμηλότερη τιμή έχει σήμερα η Νορβηγία (με 24.70 ευρώ ανά μεγαβατώρα)

Ρεύμα: Οι ανακοινώσεις των παρόχων για τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Ανακοινώθηκαν από τους περισσότερους παρόχους τα τιμολόγια ρεύματος για τον μήνα Σεπτέμβριο. Σημειώνεται δε πως η μέση χρέωση αυξήθηκε κατά 8% και ανήλθε στα 13,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα από 12,8 λεπτά ανά kWh που ήταν τον Αύγουστο. Αναλυτικά:

1.ΔΕΗ

Για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες η χρέωση παραμένει στα 15,5 λεπτά/KWh και στα 16,7 λεπτά είναι για πάνω από αυτό το όριο.

Ενώ η νυχτερινή χρέωση είναι 11,4 λεπτά/KWh.

2.Volterra

Η χρέωση είναι στα 13,98 λεπτά για νοικοκυριά και για επιχειρήσεις.

3.SIMPLY GENEROUS HOME της Ήρων

Η χρέωση είναι στα 11,25 λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,1125 €/kWh), με ενσωματωμένη την έκπτωση 10% ποσότητας που προσφέρεται σε όλους τους καταναλωτές, χωρίς προϋποθέσεις.

Mε τη συμπλήρωση 6 μηνών παραμονής στο πρόγραμμα, η έκπτωση ποσότητας ανέρχεται στο 15%. Και η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 10,63 λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,1063 ευρώ /kWh).

4. Volton

Η Volton προσφέρει 0,0945ευρώ ανά κιλοβατώρα (9,45 λεπτά) με έκπτωση συνέπειας στο πρόγραμμα Volton Energy Control (0,1260 ευρώ ανά κιλοβατώρα χωρίς έκπτωση συνέπειας), καθώς και 0,1482 ευρώ ανά κιλοβατώρα (14,82 λεπτά) με έκπτωση συνέπειας στο πρόγραμμα Volton Home Plus (0,1560 ευρώ ανά κιλοβατώρα χωρίς έκπτωση συνέπειας).

5. Protergia

Η χρέωση μέσω του Value Plus είναι στα 9,46 λεπτά.

Το Οικιακό Value Student είναι στα 9,98 λεπτά, το Οικιακό MVP Reward στα 18,28 λεπτά χωρίς έκπτωση συνέπειας και στα 12,28 λεπτά με έκπτωση συνέπειας

6. Watt+Volt

Η Watt+Volt έχει το πρόγραμμα Reward στα 18,28 λεπτά που με την έκπτωση συνέπειας διαμορφώνεται σε 12,28 λεπτά.

7. Ήρων

Μέσω του προγράμματος Simply Generous Home η χρέωση είναι στα 11,25 λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,1125 ευρώ /kWh), με την έκπτωση 10% ποσότητας και χωρίς προϋποθέσεις.

Mε τη συμπλήρωση 6 μηνών παραμονής στο πρόγραμμα, η έκπτωση ποσότητας είναι στο 15% και η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 10,63 λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,1063 ευρώ /kWh).

7. Elpedison

Μέσω του προγράμματος Green Economy η χρέωση είναι στα 8,00 λεπτά.

Στο Συνέπεια Day η χρέωση είναι στα 15,77 λεπτά ανά κιλοβατώρα με τις εκπτώσεις.

8.nrg

Η nrg προσφέρει το πρόγραμμα On Time με αρχική τιμή στα 15,99 λεπτά και με την έκπτωση συνέπειας να κλιμακώνεται από 10% έως και 40% οπότε και κατεβαίνει στα 9,594 λεπτά.

9. ΖΕΝΙΘ

Η χρέωση μέσω του Power Home Now είναι στα 14,3 λεπτά.

10. Φυσικό Αέριο

Στα 9,3 λεπτά είναι η χρέωση για το οικιακό πρόγραμμα Maxi Free+ με την έκπτωση συνέπειας.

Σημειώνεται δε πως οι περισσότεροι ανεξάρτητοι πάροχοι ανακοίνωσαν για τον μήνα Σεπτέμβριο αυξήσεις, οι οποίες έφτασαν σε προγράμματά τους ακόμη και το 46% έναντι του Αυγούστου.

Ποιες αλλαγές έρχονται

Νέο πακέτο στήριξης των ενεργειακά ευάλωτων καταναλωτών στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται το ειδικό τιμολόγιο για τις πολύτεκνες οικογένειες που έχουν περισσότερα 4 παιδιά φαίνεται πως επεξεργάζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ενώ το πακέτο στήριξης των καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα και δυσκολία στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων για την κατανάλωση ενέργειας θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.

Επίσης το υπουργείο και η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) εκσυγχρονίζουν από κοινού τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, με κύριους στόχους την ενσωμάτωση των αλλαγών για τους ενεργειακά ευάλωτους καταναλωτές αλλά και το κλείσιμο των «παραθύρων» δράσης των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου έχει ζητήσει από τη ΡΑΑΕΥ σε συνεργασία με τους παρόχους να ολοκληρώσουν τις αλλαγές που απαιτούνται για τη μετάβαση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που ισχύουν στο καθεστώς της κανονικότητας, δηλαδή στην επιστροφή της ρήτρας αναπροσαρμογής και την κατάργηση του μηχανισμού ανάκτησης εσόδων από τη χονδρεμπορική αγορά (πλαφόν στα έσοδα των ηλεκτροπαραγωγών).

Η διαδικασία μετάβασης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο προκειμένου να ενημερωθούν μετά οι καταναλωτές από τους παρόχους για τυχόν αλλαγές στα προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα τιμολόγια

Υπενθυμίζεται πως η ΡΑΑΕΥ πρότεινε πρόσφατα 4 κατηγορίες τιμολογίων:

Προϊόντα Ορισμένου Χρόνου και Σταθερής Τιμολόγησης: Πρόκειται για Προϊόντα τα οποία προσφέρουν μία σταθερή τιμή προμήθειας (€/KWh) για όλη την περίοδο ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας.

Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης με Ανακοίνωση Τιμής την 1η κάθε μήνα:

Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης με Ανακοίνωση Τιμής μετά τον μήνα εφαρμογής

Προϊόντα Δυναμικής Τιμολόγησης



