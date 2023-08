Το Πανεπιστήμιο Πατρών στα κορυφαία 800 πανεπιστήμια του κόσμου κατά το Shanghai Ranking

Ανακοινώθηκε η κατάταξη Πανεπιστημίων «Shanghai Ranking - Academic Ranking of World Universities».

Η θέση του του Πανεπιστημίου Πατρών εμφανίζεται ιδιαίτερα βελτιωμένη, καθώς πλέον κατατάσσεται στη θέση 701-800, ύστερα από τρία χρόνια απουσίας από τα πρώτα 1000 καλύτερα Πανεπιστήμια παγκοσμίως.

Σε σχετική του ανακοίνωση το Πανεπιστήμιο Πατρών, αναφέρει: Η τελευταία παρουσία του Ιδρύματος ήταν το 2019 στη θέση 901-1000, γεγονός που καθιστά την εντυπωσιακή αυτή επάνοδο του Πανεπιστημίου Πατρών, ορόσημο που αντικατοπτρίζει τις σημαντικές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις που έλαβαν και θα συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα.Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο έχει να επιδείξει εξαιρετικές επιδόσεις και σε διάφορους θεματικούς τομείς, όπως:

* 151-200 Civil Engineering

* 201-300 Atmospheric Science

* 201-300 Mechanical Engineering

* 301-400 Electrical & Electronic Engineering

* 401-500 Chemical Engineering

* 401-500 Biotechnology

* 401-500 Pharmacy & Pharmaceutical Sciences

Η θέση των έξι ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που κατατάσσονται στα 1000 ιδρύματα του εν λόγω συστήματος κατάταξης είναι:

1. 301-400 ΕΚΠΑ

2. 501-600 ΑΠΘ

3. 701-800 Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστήμιο Κρήτης

4. 801-900 ΕΜΠ και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

To Academic Ranking of World Universities (ARWU) δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 2003 από το Κέντρο για Πανεπιστήμια Παγκόσμιας Κλάσης, Graduate School of Education (πρώην Ινστιτούτο Ανώτατης Εκπαίδευσης) του Πανεπιστημίου Shanghai Jiao Tong, Κίνα, και από το 2009 και μετά εκδίδεται από την Shanghai Ranking Consultancy. Το ARWU χρησιμοποιεί έξι δείκτες για την κατάταξη των παγκόσμιων πανεπιστημίων, συμπεριλαμβανομένων (α) του αριθμού των αποφοίτων που κέρδισαν βραβεία Νόμπελ και μετάλλια Fields, (β) του αριθμού των μελών του προσωπικού που κέρδισαν βραβεία Νόμπελ και μετάλλια Fields, (γ) του αριθμού των ερευνητών με υψηλές επιδόσεις αναφορών από την Clarivate Analytics, (δ) του αριθμού των άρθρων που δημοσιεύθηκαν στα περιοδικά Nature και Science, (ε) του αριθμού των άρθρων που καταχωρήθηκαν στα ευρετήρια του Web of Science Science Citation Index - Expanded και Social Sciences Citation Index, και (στ) της κατά κεφαλήν απόδοσης του πανεπιστημίου.

Περισσότερα από 2500 πανεπιστήμια κατατάσσονται στην πραγματικότητα από το ARWU κάθε χρόνο, όμως δημοσιεύονται αποτελέσματα για τα καλύτερα 1000. Πληροφορίες για την μεθοδολογία που ακολουθείται βρίσκονται στον σύνδεσμο

<https://www.shanghairanking. com/methodology/arwu/2023>

https://www.shanghairanking. com/methodology/arwu/2023.

Η Πρυτανική Αρχή συγχαίρει όλους όσοι συμβάλλουν με κάθε τρόπο για την εξαιρετική αυτή επιτυχία και υπόσχεται να συνδράμει κάθε προσπάθεια για την συνέχιση ενός διαχρονικά ποιοτικού εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου."