Αυτοδιοικητικές εκλογές 2023: Έξι ιδρυτικά μέλη του σπιράλ στο πλευρό του Πέτρου Ψωμά

«Where is a will, there is a way (όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος)!»

«Δηλώνω παρών στις Δημοτικές Εκλογές και αναλαμβάνω δράση συμμετέχοντας στο σπιράλ, μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία για την Πάτρα που αγαπάμε, για την πόλη στην οποία ζούμε και εργαζόμαστε. Η τύχη της είναι στα χέρια μας, εμείς αποφασίζουμε για εμάς για μίαΠάτρα για την οποία θα είμαστε περήφανοι»

Ο Αλέξανδρος Νικολάου είναι ελεύθερος επαγγελματίας και διατηρεί το δικό του κουρείο. Λόγω επαγγέλματος έχει άμεση επαφή με τον κόσμο και τα τοπικά προβλήματα. Είναι ενεργός πολίτης έχοντας εμπειρία μέσα από το Δ.Σ. πολλών σωματείων και συλλόγων. Είναι παντρεμένος και έχει 4 παιδιά.

6. Παπαχριστόπουλος Χαράλαμπος (Χάρης) του Ιωάννη

Δικηγόρος

#υποδομές