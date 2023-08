Στις 17/8 σε αποκατεστημένη κόπια στα θερινά σινεμά η συγκλονιστική ταινία από την Πολωνία "Το Τελευταίο Στάδιο"

Οι εικόνες της επηρέασαν πολλούς μετέπειτα σκηνοθέτες, από τον Αλέν Ρενέ και τον Τζίλο Ποντεκόρβο μέχρι τον Στίβεν Σπίλμπεργκ της Οσκαρικής «Λίστας του Σίντλερ».

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ - 1947

Σκηνοθεσία: Γουάντα Γιακουμπόφσκα

Σενάριο: Γουάντα Γιακουμπόφσκα, Bruno Baum

Πρωταγωνιστούν οι: Αλεξάντρα Σλόνσκα, Huguette Faget, Tatyana Guretskaya, Αλίνα Γιανόφσκα, Ζόφια Μροζόφσκα, Tadeusz Bartosik, Igor Śmiałowski.

Μουσική: Ρόμαν Παλέστερ

Φωτογραφία: Bentsion Monastyrsky

Διάρκεια: 104 λεπτά

Χώρα παραγωγής: Πολωνία

ΣΥΝΟΨΗ

Η Μάρτα Βάις (Μπαρμπάρα Ντραπίνσκα), μια Πολωνή Εβραία, φτάνει με αυτοκίνητο μεταφοράς βοοειδών στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς. Εκεί, τραβά την προσοχή των φρουρών καθώς είναι πολύγλωσση και εργάζεται ως μεταφράστρια. Όταν ρωτάει για το εργοστάσιο στο στρατόπεδο, μια συγκρατούμενη της την ενημερώνει ότι είναι ένα κρεματόριο και ότι η υπόλοιπη οικογένειά της πιθανώς έχει δολοφονηθεί.

*Για περισσότερα από 50 χρόνια, τα φαντάσματα του «The Last Stage – Το Τελευταίο Στάδιο» εμφανίστηκαν σε άλλες ταινίες. Στο Night and Fog (1955) του Alain Resnais και στο The Diary of Anne Frank (1959) του George Stevens, παρετέθησαν αποσπάσματα από αυτό, χωρίς πιστοποίηση, με υπονοούμενο ότι ήταν πλάνα ντοκιμαντέρ. Το Sophie's Choice (1982) του Alan J. Pakula με την Μέριλ Στριπ, το Schindler's List του Σπίλμπεργκ και το The Pawnbroker του Sidney Lumet (1964) περιλαμβάνουν απόηχους των απεικονίσεων του στρατοπέδου συγκέντρωσης της Jakubowska.

