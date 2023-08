Βασιλική Νταντά: Έγκυος η τραγουδίστρια

Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της διανύει η Βασιλική Νταντά.

Η τραγουδίστρια, μέσα από ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της.

Η Βασιλική Νταντά δημοσίευσε μια ολόσωμη φωτογραφία με εσώρουχα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, ανακοινώνοντας έτσι το χαρμόσυνο γεγονός.

«Happiness is on the way…» έγραψε η Βασιλική Νταντά στην ανάρτησή της.