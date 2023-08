Η εμπειρία ενός τριήμερου retreat σε ένα μαγικό τοπίο με ξεχωριστούς ανθρώπους

Πάνε λίγες μέρες που επέστρεψα από το Retreat «Wherever you go there you are» κι ακόμα δυσκολεύομαι να καταγράψω όλα αυτά που αισθάνθηκα, βίωσα και κέρδισα από εκείνες τις τρεις μέρες στο ορεινό Ξυλόκαστρο. Τρεις μέρες γεμάτες από life coaching sessions και πρακτικές yoga που συνδυάστηκαν με στόχο να θυμηθείς την αξία του «εδώ και τώρα».

Ακούγεται απλό; Σκέψου αυτή τη στιγμή πόσο παρών είσαι σε ό,τι κάνεις. Στην ανάγνωση αυτού του κειμένου, στην απόλαυση του καφέ που βρίσκεται δίπλα σου, στην ανάγκη να κάνεις ένα διάλειμμα από τη δουλειά. Το περίεργο είναι πως προσωπικά έχω κάνει και life coaching και yoga, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ πώς αυτές οι δύο τεχνικές μπορούν να συνυπάρξουν με έναν τρόπο τόσο αρμονικό ώστε να φέρουν σώμα και πνεύμα στον ίδιο χωροχρόνο. Γιατί ναι, πολλές φορές το μυαλό δεν ακολουθεί τις σωματικές ανάγκες και το αντίστροφο, το σώμα αντιστέκεται στις βαθύτερες επιθυμίες του μυαλού.

Η Μαρία Βασιλάκη εδώ και αρκετό καιρό έχει ανοίξει το δικό της γραφείο life coaching Define The Best Of You, και δουλεύει με άτομα ή ομάδες ατόμων που θέλουν να διαχειριστούν τον χρόνο τους, τον ρόλο τους, την επαγγελματική τους εξέλιξη, την οικογενειακή τους κατάσταση, οτιδήποτε πολύ συγκεκριμένο μπορεί να απασχολεί τον καθένα και ψάχνει τον τρόπο να το βελτιώσει. Το life coaching μπορεί να το κάνει αυτό – μιλάω από προσωπική εμπειρία – και μάλιστα τόσο άμεσα που δεν το πιστεύεις. Διόρθωση: εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό και οι ασκήσεις τους life coaching απλώς σου ανοίγουν τον δρόμο. Η Μαρία καταφέρνει από το πρώτο κιόλας ραντεβού να σου δείξει πως οι λύσεις για να γίνει η καθημερινότητα πιο απολαυστική ξεκινούν από απλά, πρακτικά βήματα. Υπάρχει κανείς που δεν το θέλει αυτό;

Η ιδέα του να συνδυάσει το life coaching με τη yoga σε ένα Retreat δεν ήταν τυχαία. Η yoga teacher Σόφη Τζακώστα εύκολα σε εμπνέει να την ακολουθήσεις σε ένα τέτοιο concept που αφορά την επίγνωση και την συνειδητοποίηση του σώματος σε σχέση με τον χώρο, τον χρόνο και όλα όσα απορρέουν από αυτά τα στοιχεία. Με πρακτικές που σέβονται την ιδιαιτερότητα του καθενός και καθοδηγόντας προσεκτικά την κάθε κίνηση, πετυχαίνει να ξυπνήσει με έναν ολιστικό τρόπο κάθε κομμάτι του σώματος εσωτερικά και εξωτερικά.

Μετά από κάθε πρακτική, ερχόταν η στιγμή να σχηματίσουμε εκείνον τον μαγικό κύκλο που οδηγεί με την ενέργειά του – την ενέργεια που εκπέμπει καθένας ξεχωριστά – σε συνειδητοποιήσεις, αποφάσεις, γέλια, κλάματα, αγκαλιές, όλα όσα χρειαζόμαστε δηλαδή για να πάμε παρακάτω με έναν τρόπο που βρίσκεται πιο κοντά στις επιθυμίες μας. Είναι αλήθεια, μαγικό να αντιλαμβάνεσαι μέσα από το ομαδικό life coaching ότι όλοι ενωνόμαστε με κλωστές, όπως μας εξηγούσε η Σόφη μετά από την πρακτική της yin yoga.

Για τρεις μέρες, βρέθηκα σε ένα μαγικό τοπίο μέσα στη φύση, αφήνοντας πίσω την καθημερινότητα με όλα εκείνα που σε αποσπούν από την ίδια τη ζωή. Γνώρισα ανθρώπους με έναν τρόπο τόσο ουσιαστικό που συνήθως απαιτεί χρόνια για να το καταφέρεις. Έζησα το εδώ και το τώρα. Όπως λέει ο Βούδας -και η Μαρία μάς το υπενθυμίζει συνεχώς- «υπάρχουν μόνο δύο μέρες, που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, το χτες και το αύριο». Σήμερα όμως είσαι εδώ και μπορείς να κάνεις τα πάντα. Αυτό το πήρα μαζί μου φεύγοντας.

Το Retreat "Wherever you go there you are" πραγματοποιήθηκε 14-16 Ιουλίου, στο Noosfera Retreat & Wellness Center. Σύντομα έρχεται το επόμενο.

