Γιάννης Ματσούκας: Μιλάει για την θεραπεία κατά της σκλήρυνσης κατά πλάκας, της αρτηριακής πίεσης και του Covid 19

1. Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί της start up νεοφυούς εταιρείας NewDrug που έχετε ιδρύσει και εδρεύει στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών;

Ναι, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τα μέχρι σήμερα ερευνητικά αποτελέσματα. Είναι η πρώτη φορά που φαρμακευτικό προϊόν made in Greece για μια τόσο σημαντική ασθένεια όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας θα εισέλθει σε κλινική δοκιμή. Η κλινική δοκιμή είναι ένας μακροχρόνιος πρωταρχικός στόχος της έρευνά μου, η οποία είχε ξεκινήσει από το 1994. Η έρευνά μας για τη σκλήρυνση κατά πλάκας σε συνεργασία με τη καθηγήτρια ανοσολογίας κα Αποστολοπούλου στο Πανεπιστήμιο Victoria στην Αυστραλία οδήγησε στην πρώτη παγκοσμίως εγκριθείσα πατέντα για θεραπευτικό εμβόλιο στην εν λόγω ασθένεια. Αφορμή για να ξεκινήσει αυτή η έρευνα ήταν η αδερφή μου βιολόγος Ελισάβετ Ματσούκα, η οποία επλήγη από την ασθένεια σε ηλικία τριάντα ετών. Η περίπτωση της Ελισάβετ έχει μια παγκόσμια μοναδικότητα καθώς επεδίωξε και πραγματοποίησε τη διδακτορική διατριβή της στην ασθένεια της στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ήθελε να την πολεμήσει. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για οικονομικό κόστος. Μας ενδιαφέρει σε κάθε περίπτωση οι ασθενείς για όλα τα φάρμακα να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση. Η κλινική δοκιμή στην οποία προσβλέπουν εκατομμύρια ασθενείς αποτελεί τον μεγάλη στόχο και την προσωπική μου Ιθάκη.

9. Ποια τα προβλήματα και οι ελλείψεις που αντιμετωπίζετε στο γενικότερο δύσκολο οικονομικό πλαίσιο που βρίσκετε η Ελλάδα;

Η οικονομική κρίση της χώρας μας μετά το 2010 επηρέασε αναπόφευκτα το επίπεδο της έρευνας στα Πανεπιστήμιά μας. Η πρωτοβουλία μου να απευθυνθώ την περίοδο 2015 της μεγάλης κρίσης σε κατόχους Nobel, που ήδη γνώριζα, ζητώντας την υποστήριξη της έρευνας στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ηγεσία (Junger, Shoulz, Tusk) είχε θετικό αποτέλεσμα και συνέβαλε στη σύσταση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και Ταμείου ΕΛΙΔΕΚ προϋπολογισμού 240.000.000 Ευρώ (2016). Η πρωτοβουλία μου υποστηρίχθηκε ένθερμα από τον Harald zur Hausen, Nobel Ιατρικής και Φυσιολογίας στον οποία απευθύνθηκα αρχικά και τον James Watson ο οποίος πρώτος προσυπέγραψε την επιστολή “Support for Greece” η οποία συνετάγη σε συνεργασία με τον καθηγητή Hausen. Την επιστολή Hausen υπέγραψαν εν συνεχεία δεκαπέντε κάτοχοι Nobel με τους οποίους είχα προσωπική επικοινωνία με τον καθένα ξεχωριστά. Η επιστολή εστάλη από τον Καθηγητή Hausen στην Ευρωπαϊκή Ηγεσία, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα και θετικά. Το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξαν ένθερμα την πρωτοβουλία Hausen και των λοιπόν κατόχων Nobel και ακολούθησαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και βήματα για τη σύσταση του ΕΛΙΔΕΚ. Η προϊστορία της σύστασης του ΕΛΙΔΕΚ, η αλληλογραφία μου με τους κατόχους Nobel, καθώς και η αλληλογραφία Hausen με την Ευρωπαϊκή Ηγεσία αποτυπώνεται σε έκδοση με τίτλο “ΕΛΙΔΕΚ: Οι άνθρωποι πίσω από τα γεγονότα” (2022), η οποία περιλαμβάνεται στα αρχεία της Βουλής των Ελλήνων και της Ακαδημίας Αθηνών. Οι κάτοχοι Nobel που προσυπέγραψαν την επιστολή είναι: Harald zur Hausen, James D. Watson, Hamilton O. Smith, Yuan T. Lee, Peter C. Doherty, Robert May, Edmond H. Fischer, Richard J. Roberts, Günter Blobel, Richard Timothy (Tim) Hunt, Wolfgang Ketterle, Kurt Wüthrich, Roger D. Kornberg, Albert Fert, Harald zur Hausen, Elizabeth H. Blackburn, Jules A. Hoffmann.