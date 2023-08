Οι 10 χειρότερες ταινίες των 00’s

2. “Titanic: The Legend Goes On…”

Το 1997 κυκλοφόρησε ο Τιτανικός του James Cameron, ο οποίος συγκαταλέγεται στις πιο δημοφιλείς και επιτυχημένες ταινίες όλων των εποχών. Κατά περίεργο τρόπο, ο πυρετός του Τιτανικού φάνηκε να εμπνέει όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις οικογενειακές ταινίες κινουμένων σχεδίων: ένα ζευγάρι που κυκλοφόρησε το 1999 και το 2004 και μια άσχετη ταινία με τίτλο Titanic: The Legend Goes On…, η οποία κυκλοφόρησε το 2000.

Πρόκειται ουσιαστικά για τον Τιτανικό, αλλά τώρα είναι σε μορφή animation, λιγότερο από το μισό της διάρκειας, παραδόξως φιλική προς τα παιδιά και με ζώα που μιλούν (συμπεριλαμβανομένου ενός διαβόητου σκύλου που ραπάρει). Δεν πλησιάζει καν στο να είναι καλή ταινία, αλλά είναι τόσο παράξενη που με τον δικό της παράξενο τρόπο είναι πολύ συναρπαστική.



3. “The In Crowd”

Ένα μπερδεμένο θρίλερ που παραμένει ως επί το πλείστον ξεχασμένη ταινία, το The In Crowd είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς δεν πρέπει να χειρίζεσαι τα ευαίσθητα θέματα. Παρακολουθεί μια νεαρή γυναίκα που αναλαμβάνει δουλειά σε ένα κλαμπ μετά την έξοδό της από ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο και τα δραματικά πράγματα που συμβαίνουν όταν προσπαθεί να ενταχθεί σε μια ομάδα δημοφιλών, πλούσιων ενηλίκων κολεγιακής ηλικίας.

Από τις 60 κριτικές των κριτικών στο Rotten Tomatoes, μόνο μία είναι θετική, δίνοντάς της μια μέση βαθμολογία στην ιστοσελίδα της τάξης του 2%. Μπορεί να έχει αξία για όσους βρίσκουν απόλαυση στις κακές ταινίες, αλλά πρέπει να το αποφύγει όποιος αναζητά ένα πραγματικά καλό -και με καλό ρυθμό- θρίλερ.

4. “Baise-moi”

Το Baise-moi είναι μια ταινία που θέλει να προκαλέσει, να σοκάρει και να προσβάλει, με γραφική βία και φρικιαστικές σκηνές που θα μπορούσαν κάλλιστα να βάλουν σε δοκιμασία τις γνήσιες ταινίες τρόμου. Η υπόθεσή της επικεντρώνεται σε δύο γυναίκες που ξεκινούν ένα παραλήρημα εκδίκησης εναντίον όσων τις κακοποίησαν, μετατρέποντας το Baise-moi σε μια πιο σκοτεινή και βίαιη εκδοχή της υπόθεσης που συναντάμε στο Thelma and Louise, σε κάποιο βαθμό.

Είναι το είδος του πράγματος που θα μπορούσε να λειτουργήσει αν είχε εκτελεστεί καλύτερα, αλλά η σκηνοθεσία είναι αρκετά πρόχειρη και απρόσεκτη ώστε η συνολική ταινία δίνει την εντύπωση ότι ήθελε απλώς να σοκάρει και να είναι σοκαριστική. Ίσως κάποιοι να βρουν κατανόηση σε αυτά που έχει να πει, αλλά το είδος της ιστορίας που παρουσιάζει μάλλον θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί με λίγη περισσότερη φινέτσα, γιατί είναι δυνατόν να κάνεις με επιτυχία μια σοκαριστική ταινία που δεν είναι σοκαριστικά κακή ποιοτικά.

5. “Dungeons & Dragons”

Το Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves του 2000 δεν πρέπει να συγχέεται με το υποτιμημένο (και εκπληκτικά καλό) Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves του 2023, είναι μια διαβόητη και ευρέως αντιπαθής ταινία φαντασίας. Τοποθετείται στην αυτοκρατορία του Izmer και περιγράφει μια ευρείας κλίμακας σύγκρουση που διεξάγεται μεταξύ των διαφόρων τάξεων που την αποκαλούν σπίτι τους.

Έχει συγκλονιστικά χαμηλή βαθμολογία στο Metacritic για mainstream κυκλοφορία, μόλις 14/100. Το πιο ωραίο πράγμα που μπορεί να ειπωθεί γι’ αυτήν, όσον αφορά τους επαίνους, είναι ότι ο Jeremy Irons μασάει πολύ σκηνικό, και αυτό μπορεί να είναι διασκεδαστικό να το βλέπεις. Διαφορετικά, όλοι οι υπόλοιποι μοιάζουν κακώς τοποθετημένοι, και απλά δεν λειτουργεί ως μια ικανοποιητική, συναρπαστική ή απολαυστική ταινία φαντασίας/περιπέτειας.

6. “Down to You”

Όσον αφορά τις ρομαντικές κωμωδίες των αρχών της δεκαετίας του 2000, το Down to You μπορεί να είναι μια από τις πιο παράξενες, και όχι ακριβώς με την καλή έννοια. Τα πράγματα ξεκινούν αρκετά απλά, με δύο ελκυστικούς νέους ανθρώπους να ερωτεύονται ξαφνικά, αλλά τα πράγματα γίνονται παράξενα όταν η ταινία συνειδητοποιεί ότι πρέπει να τους βάλει εμπόδια στο δρόμο τους για χάρη της σύγκρουσης, οδηγώντας σε μια ακατάστατη και συνολικά περίεργη εμπειρία θέασης.

Οι πρωταγωνιστές Freddie Prinze Jr. και Julia Stiles είχαν συμμετάσχει και οι δύο σε αξιόλογες ρομαντικές κωμωδίες που κυκλοφόρησαν το 1999 (She’s All That και 10 Things I Hate About You αντίστοιχα), αλλά η σύζευξή τους εδώ δεν οδήγησε σε μια επιτυχημένη ταινία. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια ημι-άγνωστη περιέργεια για κάποιους, αλλά όσοι δεν αγαπούν ομόφωνα το είδος των ρομαντικών κομεντί θα πρέπει μάλλον να προχωρήσουν με προσοχή (ή απλώς να μην προχωρήσουν καθόλου).

7. “2001: A Space Travesty”

Το 2001: A Space Travesty του 1968 είναι μια εμβληματική ταινία επιστημονικής φαντασίας που πολλοί έχουν δει και, αν κρίνουμε από τις λίστες παρακολούθησης της IMDb, πολλοί θέλουν ακόμα να δουν. Είναι απίθανο να ενδιαφερθούν σχεδόν τόσοι πολλοί άνθρωποι να παρακολουθήσουν μια ταινία που αποτυγχάνει να παρωδήσει την εν λόγω κλασική ταινία επιστημονικής φαντασίας, πράγμα που σημαίνει ότι το 2001: A Space Travesty ίσως επάξια φυτοζωεί στην αφάνεια.

Ο Leslie Nielsen ήταν ένας ταλαντούχος ηθοποιός που είναι περισσότερο γνωστός για την εμφάνισή του σε εμβληματικές κωμωδίες όπως το Airplane και το The Naked Gun, αλλά ούτε καν αυτός δεν θα μπορούσε να σώσει το 2001: A Space Travesty. Δεν είναι ποτέ καλή ιδέα να συμπεριλάβετε μια λέξη όπως “Travesty” στον τίτλο της ταινίας σας, αν υπάρχει πιθανότητα η ταινία να αποδειχθεί λιγότερο από καταπληκτική, αφού έτσι εξασφαλίζετε ότι οι αρνητικές κριτικές θα γράφονται από μόνες τους.

8. “Dude, Where’s My Car?”

Όταν μια δραματική ταινία δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, υπάρχει η πιθανότητα από τη φωτιά του κάδου που είναι, να αναδυθεί μια τόσο κακή που είναι καλή ταινία, σαν ένας δύσοσμος φοίνικας από τις στάχτες. Το ίδιο, δυστυχώς, σπάνια συμβαίνει όταν μια κωμική ταινία δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Αντί για ακούσια ιδιοφυΐα, συνήθως έχουμε κάτι σαν το Dude, Where’s My Car?

Πρόκειται για μια κωμωδία μαστουρωμένων που, για να χρησιμοποιήσω μια σύγκριση με τους Cheech & Chong, είναι λιγότερο Up In Smoke και περισσότερο με μια από τις συνέχειές της. Ένα ζευγάρι μαστουρωμένων νεαρών ανδρών πρέπει να εντοπίσει το αυτοκίνητό του, αφού ξέχασε πού το είχε παρκάρει.

Ακολουθούν περιπέτειες, οι οποίες παρουσιάζονται χωρίς πολλά γνήσια γέλια και κωμωδία που στην καλύτερη περίπτωση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εγκεφαλικά νεκρή (με έμφαση στο “νεκρή”).

9. “How the Grinch Stole Christmas”

Ένα εφιαλτικό πυρετώδες όνειρο μιας ταινίας που πολλοί millennials νοσταλγούν ανεξήγητα, το How the Grinch Stole Christmas είναι μια από τις πιο αηδιαστικές και δυσάρεστες “φιλικές προς την οικογένεια” ταινίες των τελευταίων δεκαετιών. Πρόκειται για μια live-action διασκευή του ομώνυμου παραμυθιού του Dr. Seuss, που αφηγείται την ιστορία ενός χριστουγεννιάτικου πλάσματος που μισεί τα Χριστούγεννα και τρομοκρατεί μια πόλη που αγαπάει τα Χριστούγεννα, πριν αλλάξει γνώμη, όπως φαίνεται να είναι η παράδοση για τους πρωταγωνιστές σε ταινίες με επίκεντρο τα Χριστούγεννα.

Αν υπάρχει κάτι που αξίζει επαίνους, αυτό είναι ότι ο Jim Carrey αφοσιώνεται στην ερμηνεία του ως ο ομώνυμος Grinch, με αυτόν να είναι το πιο αγαπημένο κομμάτι της ταινίας που θυμάται κανείς. Αλλά κατά τα άλλα, είναι οπτικά άσχημη και αλλόκοτη με όλους τους χειρότερους τρόπους, παρουσιάζοντας μια ισχυρή υπόθεση (μαζί με τη Γάτα με το Καπέλο του 2003) για το επιχείρημα ότι το μοναδικό στυλ του Dr. Seuss απλά δεν λειτουργεί σε ζωντανή δράση.

10. “Get Carter”

Η εκδοχή του Get Carter του 1971 είναι κλασική και μια από τις καλύτερες ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε ποτέ ο Michael Caine. Πρόκειται για μια μελαγχολική ταινία εγκλήματος/εκδίκησης, η οποία ακολουθεί έναν άνδρα που μαθαίνει την αλήθεια για τον υποτιθέμενο τυχαίο θάνατο του αδελφού του και ξεκινάει μια αποστολή ενός άνδρα για να εκδικηθεί τους υπεύθυνους για τη δολοφονία του.

Η έκδοση του 2000 του Get Carter δεν είναι, δυστυχώς, καθόλου κλασική. Έχει την ίδια υπόθεση και αυτή τη φορά πρωταγωνιστεί ο Sylvester Stallone, ο οποίος είναι σπουδαίος ηθοποιός σε ορισμένους ρόλους, αλλά όχι σε αυτόν.

Το Get Carter (2000) είναι πρόχειρο και ανέμπνευστο, και δεδομένου ότι το πρωτότυπο από τη δεκαετία του 1970 εξακολουθεί να κρατάει, οι θεατές είναι πολύ καλύτερα να πάρουν απλά εκείνο το Carter.