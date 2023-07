Ο μοναδικός Tonis Sfinos την Τετάρτη στο Mirasol

Ο ένας και μοναδικός Tonis Sfinos, στα πλαίσια του summer tour 2023, έρχεται για μία ανεπανάληπτη εμφάνιση στο αγαπημένο μας Mirasol στην πανέμορφη παραλία της Ροδινής.

Αυτή την Τετάρτη 12 Ιουλίου από τις 17.00 και μετά, με ένα show γεμάτο εκπλήξεις!

Κάντε ένα τηλέφνο στο 694 8209195, για να εξασφαλίσετε τις θέσεις σας!

You can't miss it!