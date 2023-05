ΗΠΑ: Πατέρας σκοτώθηκε από χειροβομβίδα - Τραυματίστηκαν τα δύο παιδιά του

Ένας άνδρας σκοτώθηκε και τα δύο παιδιά του τραυματίστηκαν μετά την έκρηξη χειροβομβίδας που βρέθηκε στα πράγματα του παππού της οικογενείας, στην Ιντιάνα των ΗΠΑ.

Η έκρηξη συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στο Lake of the Four Seasons, μια κοινότητα περίπου 140 μίλια (225 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά της Ινδιανάπολης. Η αστυνομία πιστεύει πως κάποιος τράβηξε την περόνη του μηχανισμού, όπως γράφει το BBC.

Ο πατέρας έχασε τη ζωή του ενώ ο 14χρονος γιος του και η 18χρονη κόρη του υπέστησαν τραύματα από θραύσματα. Και οι δύο έφηβοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας τους να μην έχει διευκρινιστεί.