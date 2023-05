Εκλογές 2023: Τα σενάρια για την υπηρεσιακή κυβέρνηση

Στη θέση του υπηρεσιακού πρωθυπουργού φαίνεται πως έχει «κλειδώσει» ο καθηγητής και προέδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννης Σαρμάς ως ο αρχαιότερος (ως είθισται) πρόεδρος από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της χώρας.

Ο Ιωάννης Σαρμάς θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας μέχρι τη διεξαγωγή των δεύτερων εκλογών. Σε συννενόηση με τα κόμματα θα ορίσει την υπηρεσιακή κυβέρνηση.

Σε ό,τι αφορά τη θέση του υπηρεσιακού υπουργού Εξωτερικών το όνομα που ακούγεται είναι του πρέσβη Βασίλη Κασκαρέλη, ενώ στο Άμυνας του πρέσβη Παύλου Αποστολίδη.



Ποιος είναι ο Ιωάννης Σαρμάς

Ο Ιωάννης Σαρμάς που ορίσθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2019 Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γεννήθηκε το 1957.

Σπούδασε νομικά στην Αθήνα (1975-1979) και στο Παρίσι (1980-1984).

Έπειτα υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωματικός στην Πολεμική Αεροπορία (1984-1986).

Αργότερα βρέθηκε στην θέση του δικαστικού λειτουργού από τον Ιανουάριο του 1987, αρχικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας (1987-1993) και κατόπιν, με μετάταξη, στο Ελεγκτικό Συνέδριο (1993 μέχρι σήμερα).

Διετέλεσε μάλιστα δώδεκα έτη μέλος και πρόεδρος Τμήματος στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (2002-2013).

Επανερχόμενος στην Αθήνα (2014) διεύθυνε ως Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου τις εργασίες του ΙΙΙ Τμήματος του Δικαστηρίου (2014-2019).

Είναι επίσης επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (Μάρτιος 2023), επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (Νοέμβριος 2022) καθώς και επίτιμος διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2022).

Σημειώνεται ότι ως πρόεδρος του ΙΙΙου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αγωγές και προσφυγές συνταξιούχων στρατιωτικών), παρέλαβε το Τμήμα στις 2.1.2014 με εκκρεμότητα άνω των 30.000 υποθέσεων, από τις οποίες περί τις 7.000 εκκρεμούσαν από το 2006 και περί τις 10.000 από το 2007.

Σε αυτές προστέθηκαν και άλλες 6.000 περίπου στα μεσολαβήσαντα έτη. Κατηγοριοποιώντας και συνεκδικάζοντας τις όμοιες υποθέσεις, και χρησιμοποιώντας τη διαδικασία εν συμβουλίω και την "πιλοτική" δίκη, οι εκκρεμούσες δικογραφίες έχουν περιορισθεί σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γραμματείας, σε λιγότερες από 8.500.

To who is who των πρέσβεων Κασκαρέλη και Αποστολίδη



Ο πρέσβης Βασίλης Κασκαρέλης έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών. Πρόσφατα είχε αναλάβει τα καθήκοντα Ανώτερου Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και παράλληλα του μέλους της Εκτελεστικής Διοίκησης του Οργανισμού. Επίσης, έχει διατελέσει πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον και σε μόνιμες αντιπροσωπείες της χώρας σε πολύ σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς.

Ο Παύλος Αποστολίδης είναι πρέσβης ε.τ., πρώην διοικητής της ΕΥΠ, ενώ έχει διατελέσει υπηρεσιακός υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του Παναγιώτη Πικραμμένου. Επίσης, ήταν ο επικεφαλής της ομάδας των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία από το 2010.

