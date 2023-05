Ξανά σε αίθουσα της Αθήνας ο "Μελισσοκόμος" του Θόδωρου Αγγελόπουλου με τον Μ. Μαστρογιάννι

Από την Πέμπτη 1/6/2023 θα προβληθεί αποκλειστικά στο STUDIO new star art cinema, στην Αθήνα, η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Ο Μελισσοκόμος», παραγωγής του 1986, με πρωταγωνιστή τον αξέχαστο Ιταλό σταρ Μαρτσέλο Μαστρογιάννι που οι παλαιότεροι Πατρινοί θυμούνται να προβάλλεται στο σινε-Ελπίς στη Γούναρη.

"Δεν έχω άλλον τρόπο λύτρωσης παρά τις ιστορίες που αφηγούμαι." - Θ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η έβδομη (7η) κατά σειρά μεγάλου μήκους ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, θα παιχθεί σε επανέκδοση από τη NEW STAR, αποκλειστικά στο STUDIO new star art cinema και μέσα στο πλαίσιο του αφιερώματος «2023, Έτος Θ. Αγγελόπουλου» που διοργανώνει η NEW STAR σε συνεργασία με την οικογένεια του Θόδωρου Αγγελόπουλου.

Κάθε μήνα από τον περασμένο Δεκέμβριο προβάλλεται και μία ταινία του πολυβραβευμένου δημιουργού, έως και τον Δεκέμβριο 2023.

Το φιλμ «Ο Μελισσοκόμος» έχει τιμηθεί με τα εξής βραβεία:

Βραβεία : Καλύτερης ταινίας Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 1987, Καλύτερης Μουσικής, Καλύτερης Σκηνογραφίας & Ηχοληψίας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 1987.

Ήταν Υποψήφια για Χρυσό Λέοντα στο Διεθνές Φεστιβάλ Βενετίας 1986.

Μοναδική είναι η μουσική της ταινίας που την έχει γράψει η Ελένη Καραίνδρου.

«Ο Αγγελόπουλος είναι μόνο ποιητής, κι όταν κανείς είναι μεγάλος ποιητής, με έντονη την αίσθηση της ιστορικότητας, αποκλείεται να είναι αντιδραστικός ή έστω συντηρητικός. Αντίθετα, βαθιά αντιδραστική είναι η χωρίς ποίηση διακήρυξη μιας στεγνής «προοδευτικότητας», που όντας στεγνή είναι εξ ορισμού και αντιδραστική.» - Β. Ραφαηλίδης.