Φαινόμενο: Αποχή από το Sex – Ποιοι κάνουν σήμερα το λιγότερο

Οι περιπτώσεις των ανθρώπων που δεν κάνουν σεξ και ζουν σαν απομονωμένες μονάδες γίνονται όλο και περισσότερες.

Η αυξημένη μοναξιά-το μοντέρνο πρόβλημα μιας ολοένα και πιο ατομιστικής κοινωνίας- συνεπάγεται, δυστυχώς, όλο και λιγότερο σεξ. Σύμφωνα με μια έρευνα, το 2021, περισσότερο από το ένα τέταρτο του Αμερικάνικου πληθυσμού δεν έκανε σεξ ούτε μια φορά τον τελευταίο χρόνο.

Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό σεξουαλικών επαφών που έχει σημειωθεί ποτέ στις τελευταίες τρεις δεκαετίες (για αυτό ίσως η ερώτηση “έχετε κάνει one night stand; ακούγεται τόσο απελπιστικά 90ς). Στα 90ς τουλάχιστον οι μισοί Αμερικάνοι (εξακολουθούν σα λαός να είναι trendsetters, να δημιουργούν δηλαδή κοινωνικές τάσεις) έκαναν σεξ τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Σήμερα, το αντίστοιχο ποσοστό έχει εξελιχθεί σε ισχυρή μεν, μειοψηφία δε, της τάξης του 40%.

Το 30% των ανδρών κάτω των 30 δεν έχουν κάνει σεξ τον τελευταίο χρόνο. Πρόκειται για αλματώδη αύξηση και συγκεκριμένα τριπλασιασμό του ποσοστού σε σχέση με το 2008 που το ποσοστό έφτανε μόλις το 10%. Σε μια ηλικία που ξεχειλίζει από τεστοστερόνη η επαφή αναλώνεται σε απεσταλμένες φωτογραφίες των γεννητικών οργάνων μέσα από τα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά δεν είναι μόνο το σεξ. Η συντροφικότητα και η συγκατοίκηση βρίσκονται επίσης σε ελεύθερη πτώση. Η μοναξιά και ατομισμός έρχονται να μολύνουν σαν ιός για τον οποίο δεν πρόκειται να μας αφυπνίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σύμφωνα με δοκίμιο/έρευνα που δημοσίευσε η με έδρα το Brooklyn της Νέας Υόρκης Magdalene J. Taylor-ήταν η πρώτη δημοσιογράφος που εντόπισε το φαινόμενο- στους New York Times οι εκτιμήσεις ποικίλουν. Μεταξύ του ενός με δύο τρίτα του Αμερικάνικου πληθυσμού ζει μόνο του.

Η μοναξιά έχει γίνει τραγούδι, αλλά και σημαία των καινούργιων γενεών. Η μοναχικότητα επιδρά όμως αρνητικά στο προσδόκιμο ζωής. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα “Ο αριθμός των Αμερικανών που δηλώνουν ότι δεν έχουν καθόλου στενούς φίλους έχει τετραπλασιαστεί από το 1990, αν λάβουμε υπόψη τη μελέτη του Survey Center on American Life. Ένας μέσος Αμερικανός το 2021 περνάει 58% λιγότερο χρόνο με φίλους από ό,τι το 2013, διαπίστωσε το Γραφείο Απογραφής”.

Έτσι η συγγραφέας του συγκεκριμένου άρθρου της Αμερικάνικης εφημερίδας παρότι γράφει για σεξ και Ίντερνετ και ενώ ήταν συντάκτρια του Καλιφορνέζικου ανδρικού περιοδικού MEL, δεν έχει πολλά κοινά στοιχεία με τις σεξουαλικές περιπέτειες της συναδέλφου της των 90ς και συγγραφέα της διάσημης στήλης “Sex And The City” που έγινε και σειρά Carrie Bradshaw. Αφού τη θέση του σεξ έχει πάρει η απουσία του. Η ίδια γράφει “Στο πλαίσιο της δουλειάς μου ως συγγραφέας που καλύπτει το σεξ και τον πολιτισμό, έχω μιλήσει με δεκάδες άνδρες για τους οποίους η έλλειψη σεξ είναι το καθοριστικό χαρακτηριστικό της καθημερινότητάς τους. Διαμορφώνει τα ενδιαφέροντά τους, τα κίνητρά τους, τις ελπίδες τους. Ορισμένοι είναι incels – συντομογραφία για τους “ακούσια άγαμους”, οπαδοί μιας τοξικής, μισογυνιστικής ιδεολογίας – αλλά περισσότεροι δεν είναι.

Κάποιοι πιστεύουν ότι η επιδίωξη του σεξ θα είναι εντελώς μάταιη. Με τη σειρά τους, έχουν αρχίσει να ερμηνεύουν το να βγαίνουν έξω, να περνούν χρόνο με φίλους και να γνωρίζουν νέους ανθρώπους επίσης ως μάταιο. Αυτή η σκέψη γίνεται κυκλική – σύντομα, όχι μόνο φοβούνται ότι δεν θα καταφέρουν να βρουν σεξουαλικό σύντροφο, αλλά αρχίζουν να φοβούνται ακόμη και τις πλατωνικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Το σεξ είναι μόνο μια συνιστώσα της συνολικής απομόνωσής τους, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι αυτή πάνω στην οποία στηρίζεται το συνολικό πρόβλημα”.

Ο κίνδυνος πίσω από το φαινόμενο που υπογράμμισε η Αμερικανίδα δημοσιογράφος είναι μεγάλος: λιγότερο σεξ σημαίνει λιγότερες οικογένειες και παιδιά σε μια δημογραφική πυραμίδα που έχει γίνει ασύμμετρα μεγάλη στις προχωρημένες ηλικίες και πιο άρρωστο πληθυσμό δεδομένων των θετικών επιδράσεων που έχει το σεξ στην υγεία. Κι επειδή η λύση ξεκινάει από εμάς, θα ήταν ωφέλιμο για την κοινωνία να αυξάναμε τη δράση στην κρεβατοκάμαρα μας. The more, the better.

