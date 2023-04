Netflix: Οι 10 πιο επιτυχημένες σειρές από την πρεμιέρα της πλατφόρμας

Το Netflix μετράει πλέον τις βαθμολογίες στις σειρές, με βάση τον αριθμό των ωρών που παρακολούθησαν οι χρήστες τις πρώτες 28 ημέρες στην υπηρεσία streaming.

Κατά το παρελθόν, η πλατφόρμα κατέγραφε τον αριθμό των λογαριασμών που παρακολούθησαν τα δύο πρώτα λεπτά της σεζόν μιας τηλεοπτικής σειράς ως τρόπο μέτρησης της τηλεθέασης.

Ποιες είναι όμως οι αγγλόφωνες σειρές που βρίσκονται στο Top 10 του Netflix από την αρχή της λειτουργίας του, τις πρώτες 28 ημέρες από την πρεμιέρα τους;

Οι μεγάλοι νικητές της λίστας είναι οι σειρές Stranger Things και Bridgerton, καθώς περιλαμβάνουν τις σεζόν που σημείωσαν την υψηλότερη τηλεθέαση.

Στις εκπλήξεις της δεκάδας βρίσκεται η νέα σειρά The Night Agent, που συγκέντρωσε τεράστια νούμερα.

Η λίστα με τις 10 κορυφαίες σειρές του Netflix

Inventing Anna / 511,9 εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης

The Witcher – Σεζόν 1 / 541 εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης

Lucifer – Σεζόν 5 / 569,4 εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης

Stranger Things – Σεζόν 3 / 582,1 εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης

The Night Agent – Σεζόν 1 / 605 εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης

Bridgerton – Σεζόν 1 / 625,5 εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης

Bridgerton – Σεζόν 2 / 656,2 εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης

DAHMER – Monster: The Jeffrey Dahmer Story / 856,2 εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης

Wednesday / 1,23 δισεκατομμύρια ώρες παρακολούθησης

Stranger Things – Σεζόν 4 / 1,35 δισεκατομμύρια ώρες παρακολούθησης