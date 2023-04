Η Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη για την "Μαντόνα με το γούνινο παλτό" που έρχεται στο Επίκεντρο+

Στις αρχές του περασμένου Φεβρουαρίου ανέβηκε στη σκηνή του θεάτρου Alhambra Art Theater (Αλάμπρα) στην οδό Στουρνάρη 53 στην Αθήνα η παράσταση «Η Μαντόνα με το Γούνινο Παλτό» σε σκηνοθεσία της τιμημένης με το βραβείο Κάρολος Κουν, Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη.

Η παράσταση που παίζεται αυτό το διάστημα και αναμένεται να συνεχιστεί και μετά το Πάσχα έχοντας λάβει εξαιρετικές κριτικές, μεταφέρεται για δύο βραδιές στην Πάτρα, στη σκηνή του θεάτρου Επίκεντρο+ στην οδό Αγ. Διονυσίου και Νόρμαν αυτή την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Απριλίου 2023 στις 21.15.

Το thebest.gr επικοινώνησε με την κ. Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη, η οποία είναι γνώριμη στο θεατρόφιλο κοινό της πόλης και από την περίοδο που διετέλεσε αναπληρώτρια καλλιτεχνική διευθύντρια και υπεύθυνη της παιδικής – εφηβικής σκηνής του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας για 2 χρόνια το 2016 επί θητείας του αξέχαστου Κώστα Καζάκου στο «τιμόνι» του θεάτρου.

Ευγενής και με συγκροτημένο λόγο η κ. Μοσχοχωρίτη, όπως μας είπε μπορεί να έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα ωστόσο ο πατέρας της Νίκος Μοσχοχωρίτης και η οικογένεια του είναι από την Πάτρα.

Ο πατέρας της όπως με καμάρι μας είπε, έπαιζε νέος στον «Πατρέα» και έφυγε για την Αθήνα στα 30 του χρόνια ωστόσο στην πόλη υπάρχουν αδέλφια, ξαδέλφια (η οικογένεια του μπαμπά της είναι 7 αδέλφια) και πάντα έρχονταν ιδιαίτερα τα καλοκαίρια, τις απόκριες και το Πάσχα.

Επομένως είναι διπλή η χαρά που η Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη ξανάρχεται στην Πάτρα για να παρουσιάσει αυτή τη φορά ένα έργο που είναι μία ιστορία αγάπης, διαφορετικό απ’ όσα ενδεχομένως βίαια, έντονα και φασαριόζικα έργα παρουσιάζονται αυτό τον καιρό. Είναι ένα έργο που σου γαληνεύει τη ψυχή, που μπορεί να εκτυλίσσεται στην περίοδο του μεσοπολέμου στο Βερολίνο αλλά που η ιστορία του παραμένει σύγχρονη και διαχρονική καθώς αφορά στον οποιοδήποτε, όπως χαρακτηριστικά μας περιέγραψε η κ. Μοσχοχωρίτη τονίζοντας πως ο έρωτας και η αγάπη δεν γνωρίζουν εθνικότητες, θρησκείες, κ.α.

Η συγκεκριμένη παράσταση είναι επιχορηγούμενη από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η σχετική έγκριση αφορούσε την περίοδο 2020-2021 ωστόσο λόγω της πανδημίας η παράσταση ανέβηκε τη φετινή χειμερινή περίοδο. Το έργο είναι του σημαντικού Τούρκου συγγραφέα Σαμπαχατίν Αλί και παρουσιάζεται σε θεατρική απόδοση της Έφης Βενιανάκη.

«Ο Σαμπαχατίν Αλί υπήρξε ένας προοδευτικός Τούρκος συγγραφέας που πήγε κόντρα στο κατεστημένο και δυστυχώς δολοφονήθηκε κοντά στα σύνορα. Τα έργα του είναι κυρίως πολιτικά, ωστόσο το μυθιστόρημα του “Η Μαντόνα με το Γούνινο παλτό” είναι μία ιστορία αγάπης, ένα συγκινητικό, τρυφερό κείμενο που ήρθε τυχαία στα χέρια μου από έναν φίλο μου Τούρκο που μου το πρότεινε. Γενικά μου αρέσει ως καλλιτέχνιδα να δουλεύω πάνω σε μυθιστορήματα.

Επίσης ήταν ευτυχής συγκυρία πως ξαφνικά πριν από 4-5 χρόνια το έργο αυτό του Σαμπαχατίν Αλί μεταφράστηκε και κυκλοφόρησε στα αγγλικά και έγινε μπεστ σέλερ σε Αγγλία, ΗΠΑ και αλλού ενώ ανέβηκε & ως θεατρικό έργο στην Κωνσταντινούπολη. Στην παράσταση μας επικεντρωνόμαστε σε 3 πρόσωπα, στο ζευγάρι και στον αφηγητή της ιστορίας.

Ο Ραίφ είναι ένας νεαρός Τούρκος ερασιτέχνης ζωγράφος που πάει να σπουδάσει στο Βερολίνο και γνωρίζει τη γυναίκα των ονείρων του. Η περίοδος είναι ο μεσοπόλεμος ωστόσο θα έλεγα πως είναι ένα έργο λίγο άχρονο με κάποια αδρά χαρακτηριστικά. Επικεντρώθηκα στο να αφηγηθώ αυτή τη συγκινητική ιστορία αγάπης που είναι τρυφερή, με ανατροπές και ο θεατής θα αναγνωρίσει σε αυτήν πολλά κομμάτια του εαυτού του από δικές του ερωτικές ιστορίες», ανέφερε στο thebest.gr η Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη, η οποία εκτός από σκηνοθέτιδα, έχει σπουδάσει και ηθοποιός, θεατρολόγος και έχει διδάξει και στο πανεπιστήμιο, στο τμήμα θεατρικών σπουδών στο Ναύπλιο.

Όπως είδαμε, η κ. Μοσχοχωρίτη είναι απόφοιτος του τμήματος Θεατρικών σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Δραματικής σχολής Αθηνών Γ. Θεοδοσιάδη ενώ είναι και κάτοχος Μάστερ (ΜΑ inArts) Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας από το Goldsmiths University of London. Επίσης έχει εκπονήσει τη διδακτορική της διατριβή (PhD) στο πανεπιστήμιο Brunel University του Λονδίνου με θέμα: «Physical theatre as an approach to contemporary stagings of classical Greek tragedy».

Λάτρης του θεάτρου, το οποίο το χαρακτηρίζει ως «το πάθος μου», είναι και μαμά ενός μικρού παιδιού 6 ετών.

Η εμπειρία της από την περίοδο που δούλεψε και συνεργάστηκε στο ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ήταν πολύ καλή. «Γνώρισα τον Κώστα Καζάκο και ήταν γενναιόδωρο από πλευράς του που με επέλεξε για την παιδική – εφηβική σκηνή. Θυμάμαι πως τότε είχαμε κάνει πολλά πράγματα. Είχαμε ανεβάσει κατ’ αρχάς το έργο “Μόμο” του Μίχαελ Έντε σε δική μου σκηνοθεσία και είχαμε κάνει πολλές δράσεις εκπαιδευτικές ενώ και στο Αρχαίο Ωδείο, σχολεία είχαν παίξει σκηνές της “Μόμο”». Όσο για το αν θα σκεφτόταν να ξαναέρθει στο ΔΗΠΕΘΕ για μία παράσταση στο μέλλον, χαμογέλασε και μας είπε πως αν η πρόταση την εκφράζει δημιουργικά φυσικά και ναι.