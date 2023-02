Πατρινό Καρναβάλι: Οι Αποκριάτικοι χοροί του τελευταίου διημέρου

Μετά από τρία χρόνια οι Πατρινοί ζουν το Καρναβάλι με την ψυχή τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι πέρα από τις παρελάσεις που αναμένεται να είναι οι μεγαλύτερες των τελευταίων χρόνων και οι αποκριάτικοι χοροί ειδικά αυτοί των τελευταίων ημερών, είναι sold out.

Αν και φέτος οι τιμές στις προσκλήσεις είχαν ανέβει οι Πατρινοί πήραν την απόφαση να ανταποκριθούν στο κάλεσμα και να πουν «ναι» στους παραδοσιακούς καρναβαλικούς χορούς.

Dress your way

Το ξενοδοχείο My Way Hotel & Events εναρμονίζεται με τους ρυθμούς του καρναβαλιού και σας προσκαλεί το Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Φεβρουαρίου στο ξεχωριστό του Roof Garden με την μοναδική θέα, το οποίο θα φιλοξενήσει τους καρναβαλικούς χορούς Dress Your Way, όπου και θα απολαύσετε έναν πλούσιο μπουφέ καθώς και ποτά-κρασιά, αναψυκτικά.

Το Σάββατο θα σας διασκεδάσει το μουσικό σχήμα του ξενοδοχείου μας καθώς θα υπάρχει και ένας DJ έκπληξη που θα απογειώσει το πάρτι. Ο DJ θα βρίσκεται εκεί και την Κυριακή στον χορό “Φινάλε” του καρναβαλιού, όπου θα διασκεδάσετε και θα παρακολουθήσετε το κάψιμο του Βασιλιά Καρνάβαλου και τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα που θα ακολουθήσουν, σηματοδοτώντας την λήξη του Πατρινού Kαρναβαλιού.

Stop over Party

Ανάμεσα στις δυο μεγάλες παρελάσεις του Καρναβαλιού! Πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού, διοργανώνουν το Stop Over Party αμέσως μετά το τέλος της Νυχτερινής ποδαράτης παρέλασης!

Λίγο μετά τον τερματισμό, κατηφορίζουμε την οδό Κολοκοτρώνη και αποφεύγουμε τον "χαμό" του κέντρου, ανεβαίνοντας στον ημιόροφο του ξενοδοχείου Αστήρ (Αγίου Ανδρέου 16). Εκεί θα ξαναζήσουμε τα μεγάλα πάρτυ της τελευταίας Κυριακής "του Αστέρα", με θέα τον μώλο και Dj set από τους masters Κωνσταντίνο Γεωργίου, Παναγιώτη Κολλιόπουλο και Γιάννη Τζόβολο.

Να σημειώσουμε ότι ο καθιερωμένος χορός των πληρωμάτων θα γίνει την Κυριακή στον Πολυχώρο 5 Έψιλον και είναι sold out από την Τσικνοπέμπτη!!!