Ενδιαφέρουσα ημερίδα για την ενεργό γήρανση και την ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία

Μία ακόμα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ημερίδα διοργανώνει η πατρινή εταιρεία p-consulting.gr, με θέμα αυτή την φορά την ενεργό γήρανση και την ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία.

Το πανευρωπαϊκό φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης, δηλαδή, η μείωση των γεννήσεων σε συνδυασμό με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της ηλικιακής ομάδας 65+. Από τη μια, αυτό συνεπάγεται προκλήσεις για τα συστήματα υγείας και περίθαλψης των χωρών της ΕΕ, από την άλλη, αύξηση της ευθύνης και του άγχους στα άτομα να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη μετάβασή τους στην τρίτη ηλικία, και την ποιότητα ζωής που θα απολαμβάνουν.

Ζητήματα, πολιτικές, και καινοτόμες προσεγγίσεις που αφορούν στο σύγχρονο πλαίσιο της ενεργούς γήρανσης και της μετάβασης στην τρίτη ηλικία, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στην ημερίδα που διοργανώνει η p-consulting.gr, την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023, στις 18:00, στο My Way Hotel & Events στην Πάτρα.

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+ KA2 SenQuality Preparation for Later Life. Το έργο στοχεύει στην προετοιμασία για την τρίτη ηλικία και στην ενεργό γήρανση, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων για τον προσωπικό σχεδιασμό κάθε ατόμου, με στόχο την ποιότητα ζωής και την ευημερία του.



Πρόγραμμα Ημερίδας



Συντονισμός Ημερίδας. Λίνα Μπάστα, Δημοσιογράφος



17:30 – 18:00 | Προσέλευση – Εγγραφές.



18:00 – 18:10 | Έναρξη Ημερίδας – Χαιρετισμοί.



18:10 – 18:30 | Η σημασία της ενεργούς γήρανσης στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων.

Κωστής Προύσκας. Ψυχολόγος - Δρ. Γεροντολογίας, Διευθύνων Σύμβουλος των ΜΦΗ ΑΚΤΙΟΣ και Κλινικός Διευθυντής της BLOCKS Group.



18:30 – 18:50 | Ο ρόλος της πρόληψης στην άνοια, ως παράγοντας ενεργούς γήρανσης.

Δημήτρης Θεοδωρόπουλος. Κοινωνικός Λειτουργός - Γενικός Διευθυντής, Σωματείο Φροντίζω.



18:50 – 19:10 | Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην εποχή μας.

Κωνσταντίνος Χρυσανθόπουλος. Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Παν. Πατρών-Λοιμωξιολόγος- Επιστημονικός Διευθυντής Ολυμπίου Θεραπευτηρίου Πατρών - Πρόεδρος Πανελλήνιας Εταιρείας Γηριατρικής & Γεροντολογίας.



19:10 - 19:30 | Υπηρεσίες στήριξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

Χαράλαμπος Μπονάνος. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας.



19:30 – 19:45 | Μια καινοτόμος προσέγγιση στην ενεργό γήρανση – Το έργο SenQuality Preparation for Later Life.

Χαρά Στασινοπούλου. Στέλεχος ευρωπαϊκών έργων της p-consulting.gr.



19:45 – 20:00 | Ερωτήσεις – Συζήτηση με το κοινό.



20:00 | Λήξη Ημερίδας.



Όσοι/ες ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην ημερίδα, μπορούν να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα προ-εγγραφής. Επίσης, εγγραφές θα γίνονται πριν την έναρξη της εκδήλωσης, από τις 17:30 έως τις 18:00, στη γραμματεία της ημερίδας. Οι συμμετέχοντες/ουσες στην ημερίδα θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.