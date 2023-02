Πανεπιστήμιο Πατρών: Απονομή Βραβείου Εξαίρετης Δημοσίευσης «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» για το έτος 2022

Τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός του Πανεπιστημίου Πατρών για τους Τρεις Ιεράρχες και την Ημέρα των Γραμμάτων στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στο πλαίσιο της Εκδήλωσης απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στον προσκεκλημένο ομιλητή κ. Σταύρο Κ. Δήμα, πρώην Υπουργό και πρώην Επίτροπο Ε.Ε. Την εκδήλωση προσφώνησαν ο Πρύτανης, Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας, ο Εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης, Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Ανδρέας Κατσανιώτης, ενώ την κεντρική ομιλία εκφώνησε ο κ. Σταύρος Κ. Δήμας, με τίτλο: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κλιματική Αλλαγή». Στη συνέχεια, απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες και διπλώματα στα μέλη ΔΕΠ που αφυπηρέτησαν το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, 2021-22, ως αναγνώριση της μακρόχρονης προσφοράς τους στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη του Ιδρύματος. Επίσης, απονεμήθηκαν τα «Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας», στους αριστεύσαντες αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η απονομή του Βραβείου «Ανδρέα Φιλίππου», των Βραβείων Εξαίρετης Δημοσίευσης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» 2022 και των Βραβείων Εξαίρετης Διδασκαλίας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ» 2022. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, πρώην Πρυτάνεις, Κοσμήτορες Σχολών, Πρόεδροι Τμημάτων, εκπρόσωποι των Αρχών και της εκκλησίας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της πόλης, αλλά και συμπολίτες μας. Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης όπου αναφέρονται τα μέλη που βραβεύτηκαν (μέλη ΔΕΠ και φοιτήτριες/φοιτητές) στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/wp- content/uploads/2023/01/%CE% A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE% 91%CE%9C%CE%9C%CE%91.pdf

Απονομή Βραβείου Εξαίρετης Δημοσίευσης «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» για το έτος 2022

Η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών συγχαίρει τους κ.κ. Κωνσταντίνο Τσεκούρα, Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Γεώργιο Ξυδόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας, Κωνσταντίνο Γαλιώτη, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Θεόδωρο Χριστόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας και Κωνσταντίνο Σταθόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη των ερευνητικών ομάδων τους που επιλέχθηκαν για την απονομή του Βραβείου Εξαίρετης Δημοσίευσης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» για το έτος 2022. Από την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για το βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, διαπιστώθηκε για μια ακόμα φορά το υψηλό επίπεδο της έρευνας που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, προβάλλοντας το Ίδρυμα μας στην διεθνή επιστημονική κοινότητα μέσω των δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών σε περιοδικά υψηλής απήχησης. Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων απαρτίζεται από ένα εκπρόσωπο κάθε Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και συντονίζεται από τον αρμόδιο Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης.

Συγγραφείς: George J. Xydopoulos, Kyriakoula Tzortzatou, Argiris Archakis

Τίτλος Δημοσίευσης: The Perception of Greek National Orthography and Greeklish at the Threshold of the Post-Modern Era: Investigating Attitudes Towards Orthography in Greek Education

Περιοδικό Δημοσίευσης: Journal of Modern Greek Studies



Συγγραφείς: Nikos Chatzistamoulou, Kostas Kounetas, Kostas Tsekouras

Τίτλος Δημοσίευσης: Technological hierarchies and learning: Spillovers, complexity, relatedness, and the moderating role of absorptive capacity

Περιοδικό Δημοσίευσης: Technological Forecasting & Social Change



Συγγραφείς: Christos Pavlou, Maria Giovanna Pastore Carbone, Anastasios C. Manikas, George Trakakis, Can Koral, Gianpaolo Papari, Antonello Andreone & Costas Galiotis

Τίτλος Δημοσίευσης: Effective EMI shielding behaviour of thin graphene/PMMA nanolaminates in the THz range

Περιοδικό Δημοσίευσης: Nature Communications



Συγγραφείς: Natalia-Maria Christopoulou, Despina P. Kalogianni, Theodore K. Christopoulos

Τίτλος Δημοσίευσης: Macromolecular crowding agents enhance the sensitivity of lateral flow immunoassays

Περιοδικό Δημοσίευσης: Biosensors & Bioelectronics



Συγγραφείς: Nikoleta Giarimoglou, Adamantia Kouvela, Ioanna Patsi, Jinwei Zhang, Vassiliki Stamatopoulou & Constantinos Stathopoulos

Τίτλος Δημοσίευσης: Lineage-specific insertions in T-box riboswitches modulate antibiotic binding and action

Περιοδικό Δημοσίευσης: Nucleic Acids Research

Απονομή Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας «Ευάγγελος Παπανούτσος» 2022

Η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών καθιέρωσε και απονέμει για δεύτερη χρονιά το βραβείο εξαίρετης διδασκαλίας προκειμένου να τονίσει την πρωταρχική σημασία που δίνει το Πανεπιστήμιο Πατρών στη διδασκαλία στα προγράμματα των προπτυχιακών σπουδών και να αναγνωρίσει και να τιμήσει εκείνα τα μέλη του, τα οποία υπηρετούν τη διδασκαλία ως ιδανικό με ξεχωριστή ικανότητα και αφοσίωση. Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων απαρτίζεται από ένα εκπρόσωπο κάθε Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και συντονίζεται από τον αρμόδιο Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων.

Η Επιτροπή αποφάσισε ομοφώνως την από κοινού απονομή του βραβείου στους:

Αθανάσιο ΣΚΟΔΡΑ, Καθηγητή Ψηφιακών Συστημάτων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, και

Αθανάσιο ΚΑΡΑΛΗ, Καθηγητή Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής της Προσχολικής Ηλικίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Η Πρυτανική Αρχή συγχαίρει ολόθερμα τους συναδέλφους για την βράβευσή τους κι εύχεται το έργο τους ν’ αποτελέσει παράδειγμα για τις νεότερες γενιές.

Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» ΚΑ171- Υποβολή Προτάσεων Call 2023

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού/ΙΚΥ η Ανακοίνωση του προγράμματος Erasmus+ για όλους τους τομείς και ειδικότερα για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της υποβολής προτάσεων Erasmus+ 2023. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων που αφορούν στο Erasmus+ International Credit Mobility/ICM (ΚΑ171) με τη Συμμετοχή Τρίτων Χωρών που δεν είναι Συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα Erasmus+, χρηματοδοτούμενη από κονδύλια εξωτερικής πολιτικής είναι η 23η Φεβρουαρίου 2023. Για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία σύνταξης και υποβολής Προτάσεων στο Erasmus+ International Credit Mobility/ICM (ΚΑ171), Call 2023 παρακαλούμε δείτε αναλυτικά στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Έναρξη δράσης της ΒΚΠ με τίτλο: «Η δύναμη των λέξεων»

Σκοπός της δράσης «Η δύναμη των λέξεων» είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες μέσα από τεχνικές δημιουργικής γραφής να σταθούν απέναντι σε ήπια ψυχικά άλγη και ψυχολογικές πιέσεις που δέχονται. Σε ένα περιβάλλον γνώσης και πολιτισμού, όπως είναι οι βιβλιοθήκες, θέλουμε να αναπτύξουν μέσω διαφόρων ασκήσεων και τεχνικών δημιουργικής γραφής εκείνες τις δεξιότητες με τις οποίες θα αναγνωρίζουν τα ζητήματα που τους απασχολούν, να τα αποτυπώνουν με δημιουργικό τρόπο με λέξεις και φράσεις, να τα επικοινωνούν με αυτοπεποίθηση και να αναπτύσσουν μέσα από αυτές, μηχανισμούς ενδυνάμωσης. Δευτερεύοντες στόχοι της δράσης, είναι η από κοινού ανακούφιση από τα όποια ψυχολογικά τους ζητήματα, η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, αλλά και η απόκτηση περισσότερης αυτοπεποίθησης, σιγουριάς, και εμπιστοσύνης στον εαυτό τους. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και αφορά φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Πατρών (Προπτυχιακοί – Μεταπτυχιακοί) από όλα τα Τμήματα. Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν συνολικά 16 άτομα. Περισσότερες πληροφορίες και φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα https://library. upatras.gr/powerofwords.

Νέα υπηρεσία για Campus – Αίθουσες

Σας ενημερώνουμε ότι αναπτύχθηκε νέα υπηρεσία https://campus.upatras.gr η οποία ενσωματώνει την υπηρεσία αιθουσιολογίου (https://maps.classrooms. upatras.gr) και ταυτόχρονα περιλαμβάνει πληθώρα νέων χαρακτηριστικών όπως περιγράφονται παρακάτω:

Λίστα με όλα τα κτίρια σε όλα τα campus του Πανεπιστημίου Πατρών με δυνατότητα αναζήτησης και φίλτρα ανά τμήμα ή και campus.

Λίστα με όλες τις αίθουσες διδασκαλίας με δυνατότητα αναζήτησης και φίλτρα ανά τμήμα χρήσης ή και κατηγορία αίθουσας.

Διασύνδεση με το υπάρχον σύστημα αιθουσιολογίου του Πανεπιστήμιου Πατρών https://classrooms.upatras.gr

Αναζήτηση ανά τμήμα και προβολή με αντιστοίχιση των κτιρίων και τον αιθουσών του κάθε τμήματος. Προβολή επίσης του κάθε τμήματος στους χάρτες της Google.

Ομαδοποίηση και προβολή των αιθουσών του κάθε κτιρίου.

Λίστα με τα wifi spots που έχουν τοποθετηθεί σε κάθε κτίριο. (σε εξέλιξη)

Χάρτης με όλα τα μνημεία / γλυπτά της πανεπιστημιούπολης.

Χάρτης με όλα τα σημεία του Χάρισε Ζωή.

Διασύνδεση προς τον χάρτη με τα σημεία προσβασιμότητας που έχει δημιουργηθεί από την κοινωνική μέριμνα.

Σε όλα τα Τμήματα/Κτίρια/Αίθουσες περιλαμβάνεται κουμπί που παραπέμπει σε οδηγίες πλοήγησης στο κάθε τμήμα/κτίριο/αίθουσα μέσω των χαρτών Google.

Στην περίπτωση προβολής από φορητές συσκευές ανοίγει απευθείας η εφαρμογή Google Maps και ξεκινάει πλοήγηση από την τοποθεσία του κάθε χρήστη προς το αντίστοιχο Τμήμα/Κτίριο/Αίθουσα. Η υπηρεσία βρίσκεται υπό ανάπτυξη και στο μέλλον θα προστεθούν και νέα χαρακτηριστικά. Παρακαλούμε για οποιαδήποτε παρατήρηση – πρόταση επικοινωνήστε στον σύνδεσμο: https://campus.upatras.gr/ contact/

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ | Πρόσκληση σε εκδήλωση απολογισμού έτους 2022

Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών και το προσωπικό της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ πραγματοποιούν εκδήλωση απολογισμού του έτους 2022, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14.2.2023 και ώρα 11.00 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» (κτίριο Πρυτανείας, 1ος όροφος).

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Ημερίδα: «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική - Advanced Studies in Physics»

2/2/23

Επιχειρηματικό Συνέδριο (Network 2021)

10 – 12/2/2023

Αναλυτικές Πληροφορίες: http://www.confer.upatras.gr/