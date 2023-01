Όσκαρ: Στις υποψηφιότητες το «Τρίγωνο της Θλίψης» με γυρίσματα και στην Ηλεία

Στο φιλμ, που συμμετείχε και η ελληνική εταιρεία Heretic των βραβευμένων παραγωγών Κωνσταντίνου Κοντοβράκη και Γιώργου Καρναβά, σατιρίζονται με αιχμηρό τρόπο οι παρακμιακές σχέσεις στον σύγχρονο καπιταλισμό στη Δύση.

Εδώ ο Έστλουντ καταπιάνεται με θέματα όπως οι ρόλοι και οι κοινωνικές τάξεις: από την πολυτέλεια μιας κρουαζιέρας, οι θεατές μεταφέρονται στις δυσκολίες της επιβίωσης σε ένα ερημονήσι.

Καλύτερη Ταινία: All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, Elvis, The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All At Once («Τα Πάντα Όλα»), The Fabelmans, Tar, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness («Το Τρίγωνο της Θλίψης»), Women Talking





Καλύτερη Σκηνοθεσία: Μάρτιν ΜακΝτόνα («The Banshees of Inisherin»), Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σέινερντ («Everything Everywhere All At Once»), Στίβεν Σπίλμπεργκ («The Fabelmans»), Τοντ Φιλν («Tar»), Ρούμπεν Εστλουντ («Τρίγωνο της Θλίψης»)

Πρωτότυπο Σενάριο: The Banshees of Inisherin, Τα Πάντα Όλα, The Fabelmans, Tar, Τriangle of Sadness

πηγή kathimerini.gr