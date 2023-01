Σχεδόν 4.500 εισιτήρια σε 6 μόλις αίθουσες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έκοψε η "Φάλαινα" με τον Μπρένταν Φρέιζερ

H ταινία «The Whale – H Φάλαινα» του Ντάρεν Αρονόφσκι με την συγκινητική ερμηνεία του 54χρονου Αμερικανού ηθοποιού Μπρένταν Φρέιζερ από την Ιντιάνα που ξεκίνησε να παίζεται σε 6 μόλις αίθουσες την περασμένη Πέμπτη 5/1/2023 (διανομή από Tanweer) έχει αναμενόμενα τραβήξει το ενδιαφέρον και την προσοχή των σινεφίλ και όπως διαβάσαμε στο flix.gr η ταινία παίζεται σε γεμάτες αίθουσες.

Και οι έξι αίθουσες που έπαιξαν πανελλαδικά τη νέα ταινία του Ντάρεν Αρονόφσκι το τετραήμερο (5-8/1/2023) που μας πέρασε μετράνε έναν εντυπωσιακό μέσο όρο, πρωτοφανή για το τελευταίο διάστημα των αιθουσών.

Ακριβώς πάνω στις μέρες που η κεντρική συζήτηση όλων είναι πώς θα επιστρέψει ο κόσμος στα σινεμά, και εν μέσω της επέλασης του «Avatar: The Way of Water» του Τζέιμς Κάμερον που κάνει μια χαρά τη δουλειά που του ανατέθηκε ως «σωτήρας» των ταμείων, μια ταινία και η λογική έξοδός της μοιάζουν να φέρνουν αποτελέσματα.

Ο λόγος όπως σημειώνει το flix.gr για τη «Φάλαινα» του Ντάρεν Αρονόφσκι που άνοιξε σε μικρό κύκλωμα την Πέμπτη που μας πέρασε και κατάφερε να γεμίσει φουλ όλα τα σινεμά στα οποία παίζεται, τουτέστιν 5 οθόνες στην Αθήνα και 1 αίθουσα στη Θεσσαλονίκη. Πιο αναλυτικά, η ταινία έκανε 4.471 εισιτήρια σε 6 οθόνες με ένα πρωτοφανές ρεκόρ που αποδεικνύει τη δυναμική της αλλά και τη σωστή επιλογή του μικρού ανοίγματός της. Η ταινία αρέσει, συγκινεί, διαθέτει την Οσκαρική ερμηνεία του αγνώριστου από το προσθετικό μακιγιάζ, ταλαντούχου ηθοποιού Μπρένταν Φρέιζερ που κάνει εδώ το απόλυτο come back και είναι υποψήφιος για τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερου α’ ανδρικού ρόλου σε δράμα (στις 10/1 η απονομή) ενώ θεωρείται εντελώς σίγουρο πως θα διεκδικήσει και το βραβείο Όσκαρ. Η ταινία αναμένεται από την Πέμπτη 12/1 να προβληθεί σε περισσότερες αίθουσες και την περιμένουμε και στην Πάτρα.

Στην κριτική του για το φιλμ «Η Φάλαινα - The Whale» του Ντάρεν Αρονόφσκι το flix.gr αναφέρει: Πιστός στους κώδικες του, αλλά αποφεύγοντας τεχνηέντως τις παγίδες που επιφέρει το πάθος (του), ο Ντάρεν Αρονόφσκι είναι πιο ψύχραιμος από ποτέ, σε μια ταινία προορισμένη να στείλει τον Μπρένταν Φρέιζερ στα Όσκαρ.

Στο rotten tomatoes η ταινία συγκεντρώνει μέχρι στιγμής μέσο όρο 66% ενώ οι έως τώρα εισπράξεις της στα ταμεία των ΗΠΑ είναι στα 6,3 εκατ. δολάρια.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ