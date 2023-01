Αφαιρείται ο βασιλικός τίτλος του πρίγκιπα Harry;

Το νέο ντοκιμαντέρ Harry και Meghan λατρεύτηκε από το κοινό και βρίσκεται στην κορυφή του Netflix από τη στιγμή της κυκλοφορίας του, στην πραγματικότητα, όμως, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως οι μισοί από τους Βρετανούς πολίτες θεωρούν πως πρέπει να αφαιρεθεί ο βασιλικός τίτλος από τον δούκα του Sussex, ενώ η συμπάθεια του κοινού προς τους William και Kate αυξήθηκε κατακόρυφα.

Συγκεκριμένα, η έρευνα του YouGov, που έγινε από τους Times, διαπίστωσε πως το 44% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ο πρίγκιπας Harry θα έπρεπε να χάσει τον βασιλικό τίτλο, ενώ το 32% το αντίθετο.

«Εκπλήσσομαι που το ντοκιμαντέρ δεν έκανε μεγαλύτερη ζημιά στους Sussexes. Το βρήκα επώδυνο. Σε έκανε να συνειδητοποιείς πως είναι χαμένοι. Από την άλλη, δεν εκπλήσσομαι καθόλου που ο κόσμος δείχνει μεγαλύτερη συμπάθεια στον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας καθώς παραμένουν κλασάτοι. Δεν διαμαρτύρονται για τον Harry», ανέφερε ο Tom Quinn, συγγραφέας του βιβλίου «Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «θεωρώ πως είναι απίθανο να αφαιρέσει ο βασιλιάς Κάρολος τους βασιλικούς τίτλους από τον γιο του, δούκα του Sussex καθώς έτσι θα φαινόταν πως εκείνος και ο πρίγκιπας William κάνουν τα ίδια με τον Harry και τη Meghan».

Η δημοσκόπηση έρχεται μετά από μια προηγούμενη έρευνα του YouGov, η οποία έδειξε πως η δημοτικότητα του Harry και της Meghan μειώθηκε πριν από την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ, με μόνο το ένα τρίτο (33%) των Βρετανών να λένε ότι είχαν θετική γνώμη για τον δούκα σε σύγκριση με το 59% που είχε αρνητική.

Ο δούκας της Υόρκης ήταν το μόνο μέλος της βασιλικής οικογένειας που είχε χειρότερη δημοτικότητα από τους Sussexes, ενώ ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton έχουν το κοινό με το μέρος τους.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, λίγο περισσότεροι από τους μισούς (51%) των ερωτηθέντων εξακολουθούν να πιστεύουν πως ο Harry και η Meghan θα πρέπει να λάβουν πρόσκληση για τη στέψη του βασιλιά την ερχόμενη άνοιξη.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα έρχεται μετά από αναφορές ότι τα Ανάκτορα του Buckingham θα καλέσουν το ζευγάρι στη μεγάλη εκδήλωση, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 6 Μαΐου 2023, παρά τη δημόσια κριτική τους για τη βασιλική οικογένεια.

πηγή ipop.gr