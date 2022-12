Συμμετοχή εκπαιδευτικών του 35ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA1

Τη φετινή χρονιά 2022, εκπαιδευτικοί του 35ου Δημοτικού σχολείου Πατρών συμμετείχαν σε ευρωπαϊκά σεμινάρια επιμόρφωσης στα πλαίσια του σχεδίου δράσης Erasmus+ KA1 με σκοπό την βελτίωση των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εκπαιδευτικών.

Καθώς επίσης και τη διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών, επαφών και της πολυπολιτισμικότητας, τη συμμετοχή σε καινούργια εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά δίκτυα τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων σε συγκεκριμένα πεδία, την επαφή με νέες ιδέες, απόψεις και μεθόδους, γεγονός που θα συμβάλλει στην εξέλιξη και την βελτίωση των εκπαιδευτικών καθώς και τη γνωριμία με νέα εργαλεία και τεχνικές που αφορούν τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και τις σχέσεις στο εργασιακό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στα εξής σεμινάρια του εξωτερικού:

Φλωρεντία Ιταλίας, 4-9 Ιουλίου 2022, τίτλος σεμιναρίου: “Flipped Classroom”

Εκπαιδευτικοί: Γιαννόπουλος Φώτιος, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής και Δελής Ανδρέας, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (Τ.Π.Ε).

Στόχος της συγκεκριμένης εμπειρίας-κινητικότητας αποτέλεσε η εκμάθηση ενός ευέλικτου μοντέλου διδασκαλίας (ανεστραμμένη τάξη) με σκοπό την αποτελεσματικότερη διδασκαλία των μαθημάτων φυσικής αγωγής και πληροφορικής στο δημοτικό σχολείο. Το σεμινάριο βοήθησε τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά μιας ανεστραμμένης τάξης και πώς να την εφαρμόσουν με επιτυχία στο μάθημα. Να κατανοήσουν πώς να αξιολογήσουν ένα έργο ανεστραμμένης τάξης και να σχεδιάσουν ένα πλάνο μαθήματος. Να καθοδηγούν τους μαθητές ατομικά και ομαδικά στην τάξη. Τέλος, να βρουν τρόπους με τους οποίους αυτή η προσέγγιση να μπορεί να εφαρμοστεί διαθεματικά σε ολόκληρο το σχολείο.

Βουδαπέστη Ουγγαρίας, 29 Αυγούστου - 3 Σεπτεμβρίου 2022, τίτλος σεμιναρίου: “A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers”

Εκπαιδευτικοί: Μπρουσινού Πηλελόπη, εκπαιδευτικός Α/θμιας εκπαίδευσης και Γιαννόπουλος Φώτιος, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής.

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης ήταν οι εκπαιδευτικοί να καλλιεργήσουν ένα πιο δυναμικό, δημιουργικό περιβάλλον στην τάξη ώστε να ενθαρρύνουν και να τονώσουν το ενδιαφέρον των μαθητών για μάθηση μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων και πρακτικών που προάγουν την αυτοεκτίμηση των μαθητών, τη συνεργατική μάθηση και την άριστη συνεργασία μεταξύ των δασκάλων, των μαθητών και των οικογενειών τους. Τέλος, στόχος του σεμιναρίου ήταν να ωθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν, να εντοπίσουν και να καταπολεμήσουν τις αρνητικές σχέσεις σχολείου-οικογένειας καθώς και τα πρώιμα σημάδια εξουθένωσης των δασκάλων.

Πράγα Τσεχίας, 12 - 17 Δεκεμβρίου 2022, τίτλος σεμιναρίου: “Stress relief and well being strategies” Εκπαιδευτικοί: Σπυροπούλου Ελευθερία και Ιωαννάτου Μαριέττα, εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης.



Στόχος της συγκεκριμένης εμπειρίας-κινητικότητας αποτέλεσε η εκμάθηση και η εφαρμογή στρατηγικών αντιμετώπισης του άγχους στον εργασιακό χώρο και η απόκτηση στρατηγικών ευεξίας. Η κατανόηση του άγχους ως μια ασυνείδητη κατάσταση που βιώνει ο κάθε άνθρωπος, οι αιτίες, ο τρόπος διαχείρισης και αντιμετώπισής του και οι στρατηγικές της ευεξίας αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες του σεμιναρίου. Οι εκπαιδευτικοί κατέκτησαν βασικές έννοιες της φυσιολογίας και της ψυχολογίας (π.χ. άγχος, ευεξία, επαγγελματική εξουθένωση (burn out)). Κατανόησαν τις αιτίες της αντίδρασης στο στρες και τις επιπτώσεις του στρες στο σώμα και το μυαλό. Ανακάλυψαν τις οκτώ διαστάσεις της ευεξίας, αξιολόγησαν και διαχειρίστηκαν τη δική τους ευεξία. Έμαθαν να ανακουφίζονται από το άγχος σε καθημερινή βάση με πρακτικές συμβουλές και εργαλεία. Εκπαιδεύτηκαν να βελτιώνουν τον ύπνο και τη διατροφή τους με απλές συμβουλές και μικρές αλλαγές στον τρόπο ζωής. Απέκτησαν δεξιότητες για να κάνουν απλές ασκήσεις χαλάρωσης και ευεξίας μέσω της γιόγκα και της θετικής ψυχολογίας. Τέλος, έμαθαν να εφαρμόζουν βασικές στρατηγικές για την πρόληψη της εξουθένωσης και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ανθρώπου σε βιοτικό και ψυχολογικό επίπεδο.



Μετά την ολοκλήρωση κάθε κινητικότητας οι συμμετέχοντες λειτούργησαν ως πολλαπλασιαστές των αποκτηθέντων εμπειριών και γνώσεων για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων τους και εφαρμογή αυτών προς όφελος του μαθητικού δυναμικού τους.