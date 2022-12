Η ζωή και η καριέρα της Μαράια Κάρεϊ σε κόμικ

«Είμαι περήφανος που μου ζητήθηκε να γράψω αυτή τη βιογραφία και ελπίζω οι αναγνώστες να μάθουν κάτι νέο για τη Μαράια Κάρεϊ» είπε ο συγγραφέας Μάικλ Φράιζελ.

Σε εικονογράφηση του Πάμπλο Μαρτινένα το κόμικ παρουσιάζει τη ζωή και την καριέρα της διάσημης τραγουδίστριας, που είναι γνωστή για τη δυναμική της παρουσία στη σκηνή, την επιτυχία της «All I Want for Christmas is You» και το εντυπωσιακό φωνητικό της εύρος πέντε οκτάβων, αναφέρει η TidalWave Comics.