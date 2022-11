J2US: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε από το show

Με την αποχώρηση ενός ακόμα ζευγαριού ολοκληρώθηκε το έκτο live show του "Just The 2 Of Us" το βράδυ του Σαββάτου (12/11).

Τα μουσικά ζευγάρια ανέβηκαν στη σκηνή του J2US και προσπάθησαν να εντυπωσιάσουν κοινό και κριτές. Ωστόσο, δύο από αυτά βρέθηκαν αυτή την εβδομάδα στις χαμηλότερες θέσεις της προτίμησης των τηλεθεατών.

Αυτά ήταν οι Νάνσυ Παραδεισανού με τον Σώτη Βολάνη και η Βίκυ Κουλιανού με τον Άρη Πετράκη.

Τελικά, όπως ανακοίνωσε ο παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης, το ζευγάρι που αποχώρησε από το show ήταν η Νάνσυ Παραδεισανού με τον Σώτη Βολάνη.