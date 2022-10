Icon of the Seas: Αυτό είναι το νέο μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου (pics)

Ο τομέας της κρουαζιέρας μπορεί, μεν, να μην έχει ανακάμψει από την πανδημία, αλλά η Royal Caribbean Cruises Ltd πρόκειται σύντομα να αρχίσει να κάνει κρατήσεις για το νέο της κρουαζιερόπλοιο, το οποίο θα είναι και το μεγαλύτερο του κόσμου.

Το γιγαντιαίο σκάφος με όνομα «Icon of the Seas» θα φιλοξενεί 5.610 επιβάτες και 2.350 προσωπικό. Θα έχει μικτό βάρος 250.800 τόνων ενώ, σύμφωνα με το στέλεχος της Royal Caribbean, Τζέι Σνάιντερ, θα είναι το μεγαλύτερο του είδους του κρουαζιερόπλοιο στον πλανήτη, αρπάζοντας τα «σκήπτρα» από το Wonder of the Seas της ίδιας εταιρείας.



Oι κρατήσεις για το παρθενικό του ταξίδι στις 28 Ιανουαρίου του 2024 ξεκινούν σε λίγες ημέρες, προσφέροντας επταήμερες κρουαζιέρες στην Καραϊβική. Θα είναι το πρώτο εκ των 3 πλοίων της κλάσης «Icon», καθένα εκ των οποίων θα κοστίσει $2 δισ.

Σύμφωνα με τον Σνάιντερ, η Royal Caribbean δεν προσπαθεί να κατασκευάσει μόνο τα μεγαλύτερα πλοία, αλλά θέλει να προσελκύσει ευρύτερο πελατολόγιο καταναλωτών που είτε ψάχνουν για χαλάρωση, είτε για μια κρουαζιέρα «γεμάτη με περιπέτεια».



Το Icon of the Seas θα συμπεριλαμβάνει το μεγαλύτερο πλωτό waterpark του κόσμου με 6 διαφορετικές νεροτσουλήθρες και δυνατότητα για ράφτινγκ. Η κούρσα εμποδίων με ονομασία «Crown’s Edge» θα επεκτείνεται πέραν του πλοίου και θα κρέμεται 47 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας.

