Αυτά τα ζώδια είναι πιθανό να ερωτευτούν μέχρι τα Χριστούγεννα

All they want for Christmas is… love

Οι αναζητήσεις γύρω από τον έρωτα και την αγάπη είναι οι πιο συνηθισμένες για κάποιον που ασχολείται με την αστρολογία. Ειδικά, όταν ο καιρός κρυώνει και ο χειμώνας πλησιάζει αυτές αυξάνονται. Πράγμα που δεν είναι τυχαίο, αφού σχεδόν όλοι θέλουμε στις γιορτές των Χριστουγέννων να έχουμε δίπλα μας «το άλλο μας μισό».

H πιο λαμπερή εποχή του χρόνου, άλλωστε ενδείκνυται για νυχτερινές βόλτες με το ταίρι μας στους στολισμένους δρόμους και βραδιές με ζεστό κρασί στο σαλόνι. Αν και εσείς θέλετε να ζήσετε παρόμοιες στιγμές, αλλά ακόμα δεν έχετε βρει το κατάλληλο άτομο για να τις μοιραστείτε, τότε ίσως οι επόμενοι μήνες σάς φέρουν αυτό που επιθυμείτε. Ειδικά αν ανήκετε σε ένα από τα παρακάτω ζώδια: Ταύρος

Μπορεί να σας έχει «κολλήσει» η ρετσινιά του υλιστή, αλλά στην πραγματικότητα είστε ένα από τα πιο ρομαντικά ζώδια. Με κυβερνήτη πλανήτη σας την Αφροδίτη δεν είναι τυχαίο. Αυτή η χρονιά δεν ήταν ήταν ιδιαίτερα έντονη στα αισθηματικά και αν συνεχίσετε να κλείνεστε στο σπίτι, τίποτα δεν θα αλλάξει. Οπότε βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας, δοκιμάστε κάτι νέο για εσάς, ρισκάρετε και θα δείτε πως μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχετε σίγουρα γνωρίσει πολλά ενδιαφέροντα άτομα, με ένα να σας τραβά πιο έντονα την προσοχή. Παρθένος

Ρεαλιστές και συχνά κυνικοί χαρακτηρίζονται όσοι ανήκουν σε αυτό το ζώδιο. Ωστόσο, τους επόμενους μήνες η ανάγκη τους για χουχούλιασμα και ρομαντικές βραδιές «χτυπά» κόκκινο. Ευτυχώς, μπορούν να βιώσουν τις διακοπές των Χριστουγέννων όπως τις έχουν φανταστεί. Με ρομαντικές βραδιές στο σπίτι, ετοιμασίες γλυκών και αγκαλιές. Τοξότης

Ελεύθερα πνεύματα οι Τοξότες μέχρι να έρθουν τα Χριστούγεννα και ο χειμώνας. Ο ενθουσιασμός τους τότε εστιάζει σε ένα συναίσθημα, αυτό του έρωτα, το οποίο δεν συνάδει πάντα με το ανέμελο του χαρακτήρα τους. Τους επόμενους μήνες, όμως, θα σκεφτούν σοβαρά τις πράξεις τους και θα αφεθούν στις προοπτικές ενός νέου έρωτα. Κι όταν το κάνουν θα καταλάβουν τι έχαναν τόσο καιρό. ΠΗΓΗ marieclaire.gr ΖΩΔΙΑ / 18/10/2022, 12:30 Τα 4 ζώδια που δεν ξεχνούν ποτέ το κακό που τους έχεις κάνει ΖΩΔΙΑ / 17/10/2022, 18:44 Αυτά είναι τα ζώδια που ευνοούνται στα ερωτικά αυτή την εβδομάδα