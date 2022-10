Πανεπιστήμιο Πατρών: Τελετή Αναγόρευσης του Καθηγητή Γεωφυσικής Jiří V. Zahradník, σε Επίτιμο Διδάκτορα

Ο Jiří V. Zahradník, Καθηγητής Γεωφυσικής θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Γεωλογίας, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας κ. Ευθύμιος Σώκος, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Γεωλογίας, Καθηγητή Παρασκευά Ξυπολιά και η περιένδυσή του από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του τιμώμενου με τίτλο: «Twenty years of cooperative seismology research between Charles University and Patras University».

Επισυνάπτεται η πρόσκληση της εκδήλωσης (pdf ).

Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ), σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση φωτογραφίζεται, βιντεοσκοπείται και μεταδίδεται διαδικτυακά. Μέρος του υλικού θα χρησιμοποιηθεί για το αρχείο του Πανεπιστημίου Πατρών και για την δημόσια προβολή της εκδήλωσης.